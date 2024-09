Hisense C1 to projektor, który wyróżnia się pod wieloma względami. Jest urządzeniem, o którym możemy nawet nie wiedzieć, że go potrzebujemy… póki się o nim nie dowiemy. Dlatego też zapraszam cię do poświęconej mu wideorecenzji.

Przez ponad tydzień miałem okazję używać projektora laserowego Hisense C1, z którego pomocą niemal codziennie oglądałem filmy lub seriale i testowałem gry. Dzisiaj nadszedł czas, aby porządnie go przetestować również od strony technicznej. Z połączenia tych testów oraz całego czasu spędzonego z projektorem Hisense C1 powstała wideorecenzja, do której obejrzenia serdecznie wszystkich zapraszam. Szczególnie tych, którzy oczekują kinowych wrażeń, ale też cenią sobie minimalizm i mobilność w sprzętach, które wybierają.

Hisense C1 – projektor laserowy, który urzeka – wideorecenzja:

Specyfikacja testowanego projektora laserowego Hisense C1

Przekątna: 65-300" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840x2160 px Lampa: 3x Laser (RGB) Maksymalne odświeżanie: 60 Hz Obsługiwane kolory: 8bit+FRC bit (1,07 mld) Szczytowa jasność: 1600 ANSI Lumen Projekcja: DLP Kontrast: 1500:1 (statyczny) Żywotność lampy: 25 000 godzin

(do 50% spadku jasności) Automatyczna regulacja: geometria (efekt trapezu);

ostrość Głośnik: 2x 10 W (JBL);

Dolby Atmos Złącza: 2x HDMI (jedno z e=ARC i ALLM);

1x USB 3.0;

1x USB 2.0;

1x miniJack 3,5 mm (wyjście słuchawkowe);

1x RJ45;

1x S/PDiF (wyjście optyczne) Tuner TV: brak HDR: Dolby Vision;

HDR10;

HDR10+;

HLG SmartTV: VIDAA U7 Obsługiwane

formaty audio: Dolby Digital Plus;

Dolby True HD;

Dolby Atmos;

MP3/AAC/WMA Pro;

FLAC/Apple Lossless/WAV Obsługiwane

formaty video: AVI/HEVC/MKV/WMV;

MP4/M4v/FLV;

3GPP/VRO/VOB/TS/PS Obsługiwane

formaty obrazu: JPEG/PNG/GIF;

HLG Photo;

MPO Głośność pracy: poniżej 30 dB(A) Wbudowana bateria: brak Kąty widzenia: 179/179 W zestawie

dodatkowo: pilot z bateriami Waga: 4,6 kg sam projektor;

7,5 kg z opakowaniem Wymiary

(sze. x wys. x gł.): 24.6 x 21.6 x 18.0 cm Komunikacja: Wi-Fi 6E (A/B/N/AC/AX);

Wi-Fi Direct;

Fast Ethernet;

DLNA;

Bluetooth 5.3 Funkcje: Amazon Alexa, Google Assistant;

wybrane aplikacje VOD;

Apple AirPlay 2;

upłynniacz ruchu;

polecenia głosowe;

redukcja szumów;

Anyview (Miracast);

DLNA;

czujnik oświetlenia Kolor: metaliczny i czarny Pobór energii: 0,5-180 W;

typowo ~150 W Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 8 499 zł



Projektor laserowy 4K Hisense C1 prezentuje się wyjątkowo, niezależnie z której strony na niego patrzymy.

Wrażenia po testach projektora Hisense C1

Rzadko zdarza mi się testować produkty, które zaskakują tak pozytywnie, jak projektor laserowy Hisense C1. Początkowo nie spodziewałem się wiele po urządzeniu, które z definicji jest czymś pomiędzy olbrzymim i głośnym projektorem do filmów wieszanym na suficie a małym i mobilnym projektorem, który nie grzeszy jakością. Szybko jednak okazało się, że Hisense w modelu C1 zawarł wszystkie zalety każdej z tych kategorii projektorów – a jednocześnie prawie całkowicie zniwelował ich wady!



Granie na projektorze Hisense C1 dostarcza zupełnie innych doznań niż w przypadku zwykle znacznie mniejszych telewizorów.

Z jednej strony dostajemy urządzenie, które rozmiarem nie deprymuje, a wyglądem wręcz zdobi pomieszczenie. Obudowa z aluminium robi w tym przypadku wyśmienitą robotę i z daleka widać, że mamy do czynienia z produktem premium. Z drugiej strony mamy wyśmienite parametry projekcji – bardzo nasycone kolory, przyzwoitą jasność i kontrast. A wszystko to jest opakowane w wyśmienite nagłośnienie (lepsze od większości telewizorów!), wybitną kulturę pracy i perfekcyjnie działającą automatyczną kalibrację, dzięki której obraz zawsze oglądamy w idealnych proporcjach.



Nagłośnienie JBL sprawia, że oglądanie filmów lub słuchanie muzyki na Hisense C1 jest wyjątkowo przyjemne, czego nie można powiedzieć o większości telewizorów i projektorów.

Hisense C1 okazał się tak dobrą alternatywą dla telewizora, że z radością przyjąłem informację, że może zostać ze mną nieco dłużej. Mogę jeszcze dokładniej przetestować jego możliwości i przygotować dla was już bardziej techniczną recenzję, w której sprawdzę, ile w tym projektorze 4K zmieniło się od czasów jego pierwszego testu. Już teraz jednak potwierdzam to, co zostało powiedziane w filmie – Hisense zasługuje na bardzo wysoką notę i wyróżnienie w formie naszych znaczków – w tym w szczególności za Super Design.

Opinia o Hisense C1 Plusy Wyjątkowy design i jakość wykonania,

cicha praca,

w pełni automatyczna kalibracja geometrii i ostrości,

wybitne nagłośnienie JBL,

rekordowe pokrycie przestrzeni kolorów,

idealna ostrość obrazu i brak efektu iskrzenia,

minimalizacja efektu tęczy za sprawą trzech laserów,

przyzwoita jasność do nocnych projekcji,

wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+,

daje sobie radę w grach (ALLM i <50 ms input lag),

responsywne i rozbudowane Smart TV,

imponujące możliwości kalibracji,

pilot na Bluetooth z funkcją lokalizacji,

niski pobór energii,

obraz łagodny dla oka,

ponad 25 tysięcy godzin pracy lasera,

kompaktowe rozmiary i waga. Minusy brak wsparcia dla technologii 3D,

fabryczna kalibracja w tej cenie mogłaby być lepsza.

