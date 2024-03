Są smartfony, których premiery zbywa się wzruszeniem ramion - ot, kolejny Whatever od marki DontCare. Ale są też takie, na które się czeka, na przykład Xiaomi 14. Pytanie, czy było warto?

4,7/5

Kiedy chcesz kupić flagowy smartfon, często zaczynasz od sprawdzenia, kiedy swoją premierę będzie miał najlepszy telefon twojej ulubionej marki, a potem mniej lub bardziej cierpliwie czekasz, co nowego pokażą z nadzieją, że nie będziesz zawiedziony. Dziś na tapecie jest właśnie jeden z nich, flagowy model kochanej przez Polaków marki: Xiaomi 14. Można założyć, że się postarali, prawda? Ale jak wyszło naprawdę? Czy efekt jest dobry, zły, czy brzydki?

THE GOOD: Co dobrego ma Xiaomi 14?

Rzeczy dobre warto zacząć od tej, która w dużym stopniu definiuje całe Xiaomi 14. Która to? Moim zdaniem - rozmiar. Otóż Xiaomi 14 to smartfon raczej kompaktowy. Nie aż tak, jak na przykład Asus Zenfone 10 czy Xperia 5, ale wciaż zdecydowanie mniejszy - a przez to wygodniejszy w używaniu i noszeniu - niż którykolwiek z "superflagowców" i urządzeń aspirujących do tej kategorii. Ja osobiście wolę mieć jak największy ekran i biorę na klatę fakt, że to oznacza noszenie w kieszeni czegoś w rodzaju paletki to ping-ponga, ale większość użytkowników woli jednak poręczniejsze telefony. Daję plus!

9.1 Wyniki benchmarków SunSpider JavaScript 98,8 ms GFXBench T-Rex Offscreen 505 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 356 kl/s AnTuTu 10 2043559 pkt JetStream 2 189842 3DMark Wild Life Extreme 5160 7.6 Parametry telefonu Taktowanie CPU 3300 MHz Pamięć RAM 16384 MB Przekątna ekranu 6,36 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2670 px Waga 188 g 5.7 Bateria Bateria - rozmowy 1750 min. Bateria - internet 800 min. Bateria - filmy 1050 min.

Podoba mi się też minimalistyczny projekt Xiaomi 14. Minimalistyczny, ale wciąż sugerujący namysł i dbałość i szczegóły, a także - dla tych, którzy lubią takie rzeczy - kontynuację stylistyki poprzednich modeli. Szczerze mówiąc, duża i mocno wystająca wyspa aparatów wygląda wręcz lepiej, niż u poprzedników, przynajmniej moim zdaniem. Bardzo dobrze wygląda także kontrast między matowymi plecami, a lśniącą szybą przykrywającą wyspę, a miłym bonusem jest fakt, że ta matowa powierzchnia zupełnie nie łapie odcisków palców. Super!

Druga strona Xiaomi 14 to też mocna strona. Ekran ma 6 i 39 setnych cala po przekątnej, wykorzystuje matrycę OLED LTPO, z dynamicznie zmiennym odświeżaniem do 120 Hz. Jest też wysoki kontrast i obsługa standardów Dolby Vision oraz HDR10+, a jasność robi naprawdę duże wrażenie: typowo osiąga 1000 nitów, a szczytowo matryca może zaświecić nawet na 3000 nitów! Drobiazg estetyczny: elastyczna matryca pozwoliła uzyskać bardzo wąskie i całkowicie symetryczne ramki wokół ekranu. Natomiast mnie osobiście bardzo cieszy fakt, że ekran jest płaski. To po pierwsze wygodniejsze, a po drugie, zapewnia więcej użytecznego miejsca na wyświetlaczu, a to naprawdę dobra rzecz, zwłaszcza w przypadku smartfonu mniejszego, niż typowe flagowce.

Właśnie. Chociaż Xiaomi 14 jest nieduży, ma wielkie serce. A dokładniej, najmocniejszy w tej chwili smartfonowy procesor, Snapdragon 8 generacji 3, uzupełniony 12-oma gigabajtami pamięci RAM. Efekty są takie, że chociaż Czternastka nie jest może najszybszym smartfonem na rynku, to mieści się spokojnie w górnych 10% wszystkich dostępnych w tej chwili w sprzedaży, a przynajmniej tak wynika z benchmarków. Jest tu jedno drobne zastrzeżenie, ale o nim - w części "The BAD".

Jak przystało na flagowy smartfon, zestaw aparatów fotograficznych robi wrażenie. Tak jak się można spodziewać, ten główny uzupełnia stabilizowany aparat tele o zbliżeniu trzy i dwie dziesiąte raza (3,2x) i rozdzielczości 50 Mpix, co pozwala wycisnąć jeszcze trochę zoomu cyfrowego, oraz aparat szerokokątny. Tym razem jednak szczególnie ciekawy okazuje się sam aparat główny, wykorzystujący 50-megapikselową matrycę Omnivision, dumnie nazywaną "Light Hunter", dzięki której robiąc zdjęcia Xiaomi 14 możesz spodziewać się szczegółowych i doświetlonych ujęć nawet nocą.

Nie można też zapomnieć (nie można, bo Xiaomi trąbi o tym wszędzie!) o współpracy z firmą Leica, której bardzo namacalnym skutkiem są dwa profile kolorystyczne dostępne w ustawieniach. Więcej na temat możliwości fotograficznych Czternastki możesz dowiedzieć się z naszego szczegółowego materiału - link na dole. Generalnie, to zdecydowanie dobro tego telefonu. A teraz coś, co mnie miło zaskoczyło. Nie byłem pewien, jak Xiaomi 14 poradzi sobie z czasem pracy na baterii, ale jako się okazuje jego bateria 4610 mAh wytrzymuje nie tylko równie długo, co u konkurentów, ale przy niektórych rodzajach zastosowań okazuje się wręcz wychodzić na czoło rankingów. Brawo!

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Taktowanie CPU 3300 MHz Nazwa GPU Adreno 750 Pamięć RAM 16384 MB Pamięć wbudowana 512 GB Wymienna bateria nie Pojemność baterii 4610 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6,36 cale/cali Rozdzielczość ekranu 1200 x 2670 px Typ ekranu LTPO OLED Aparat i kamera Aparat tył 50 + 50 + 50 Mpx Aparat przód 32 Mpx Lampa błyskowa LED Komunikacja i złącza Sieć komórkowa GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Technologie bezprzewodowe Bluetooth 5.4, NFC, GNSS (GPS / GLONASS / GALILEO / Beidou/ QZSS) Dostępne złącza USB typu C Slot karty micro SD nie System i funkcje System operacyjny Android 14 (HyperOS) Klawiatura ekranowa

Świetnie wypada też czas ładowania. Dzięki 90-watowej ładowarce do pełna można naładować Czternastkę w około 40 minut. Ładowanie bezprzewodowe? Jest, i obsługuje moc 50 W. Wreszcie drobny punkt w specyfikacji, który trudno przecenić w życiu. Wodo- i pyłoszczelność IP68 oznacza twój spokój ducha i szanse na dłuższy żywot urządzenia. Więc i to bardzo dobrze.

THE BAD: Wysoka wydajność Xiaomi 14 ma też ciemniejszą stronę

Jak już mówiłem, Xiaomi 14 to stosunkowo niewielki telefon, a to oznacza, że ma mniejszą powierzchnię oddawania ciepła. Może właśnie z tego wynika jego skłonność do mocnego nagrzewania się podczas intensywnego obciążenia. To nie tak, że się wyłącza, czy coś, ale temperatura może wzrosnąć na tyle, że wydajność procesora zostaje dość solidnie ograniczona. Na co dzień tego raczej nie zauważysz, ale jeśli jesteś zapalonym mobilnym graczem… Cóż, to cecha zła.

THE UGLY: Czy aparat Xiaomi 14 zaparowuje?

Wśród kilkunastu dziennikarzy, którzy mieli okazję testować Xiaomi 14 jeszcze przed jego oficjalną premierą pojawiło się kilka przypadków zaparowywania obiektywu aparatu Czternastki. W przypadku mojego redakcyjnego kolegi, Karola, zdarzyło się to dwa razy i było to na tyle poważne, że praktycznie uniemożliwiało robienie zdjęć, za każdym razem trwając po kilka minut (pomagało schowanie telefonu do kieszeni).

Wiem o około kilkunastu takich przypadkach w Europie, wśród innych dziennikarzy, natomiast setki innych telefonów z tej samej partii testowej nie wykazały takiego problemu - na przykład mój - mimo iż używałem go w tych samym miejscach, czasie i warunkach, co Karol, a potem testowałem nagrzewając i chłodząc w różnej wilgotności.

Wygląda na to, że problem dotyczy ułamka procenta urządzeń, ale nie powinien mieć miejsca w ogóle

Najbardziej prawdopodobną przyczyną wydaje się w tej chwili zaniedbanie w kontroli warunków środowiska podczas montażu tej partii telefonów, co nie powinno się zdarzać żadnemu producentowi, a już szczególnie takiemu, który walczy o drugie miejsce na świecie… To właśnie modelowy przykład cechy brzydkiej. Wstyd!

Czy warto kupić Xiaomi 14? Opinia

Xiaomi 14 to zgrabny, wydajny i wygodny smartfon, który może pochwalić się świetnymi aparatami fotograficznymi, bardzo długim czasem pracy na baterii i błyskawicznym ładowaniem, a także całym szeregiem rozwiązań i sprzętowych i programowych, które sprawiają, że używa się go bardzo przyjemnie. Odradzam kupowanie go jako sprzętu do gier - chyba, że zadbasz o skuteczne, zewnętrzne chłodzenie - ale jeżeli szukasz kompaktowego i wszechstronnego flagowca, to zdecydowanie weź Xiaomi 14 pod uwagę.

Opinia o Xiaomi 14 [Czarny] Plusy Poręczne rozmiary, mimo flagowych możliwości

Wysoka wydajność

Długi czas pracy na baterii i szybkie ładowanie

Staranne wykonanie i elegancki wygląd

W wersji matowej (czarny) nie widać odcisków palców

Ekran jest płaski, ma wysoką jasność

Bardzo dobre aparaty fotograficzne, w tym tele 3x

Wodo- i pyłoszczelność IP68 Minusy Skłonność do przegrzewania przy dużym obciążeniu

Ocena końcowa Xiaomi 14 94%

Podzespoły: 4.4 / 5

Audio: 4.7 / 5

Ekran: 4.7 / 5

Aparaty: 4.7 / 5

Bateria i ładowanie: 4.8 / 5

Wykonanie: 4.8 / 5



