Kolejny hit z Playstation 4, a konkretnie Horizon Zero Dawn wylądował na PC i nie omieszkaliśmy przeprowadzić na nim kilku testów wydajnościowych - na karcie graficznej za 2000 i za 1000 złotych.

Tytułowy żarcik mamy już za sobą, więc możemy przejść do konkretów. Nie zdążyliśmy się jeszcze nacieszyć Death Stranding w wersji na PC, kiedy Sony udostępnia posiadaczom komputerów kolejną doskonałą grę znaną z konsoli i to od razu z dodatkiem Frozen Wilds (wersja Complete Edition). Oczywiście Horizon Zero Dawn w wersji PS4 recenzowaliśmy już na naszych łamach.

Horizon Zero Dawn - co w wersji PC?

Trzeba powiedzieć, że Death Stranding wylądował na PC znacznie lepiej przygotowany, otrzymaliśmy tam bowiem zarówno obsługę DLSS 2.0, jak i FidelityFX CAS. Obie te opcje przyśpieszają działanie gry przez zaawansowane skalowanie, dzięki czemu możemy cieszyć się większą liczbą klatek na sekundę przy niewielkim spadku jakości obrazu. W praktyce użytkownicy karty GeForce RTX 2060 Super mogą się cieszyć płynną rozgrywką w rozdzielczości 4K UHD (z włączonym DLSS 2.0).

Niestety Horizon Zero Dawn nie otrzymał (przynajmniej na razie) żadnej z tych technologii. Na co więc mogą liczyć pecetowcy jeśli chodzi o oprawę graficzną? Nie ma tu ograniczenia klatek na sekundę, można korzystać z wysokich rozdzielczości (również ultrapanoramicznych - nawet 32:9) i jest tu HDR. Można również zmieniać parametr FOV i polepszono oprawę graficzną między innymi o lepsze odbicia czy "dynamiczny wygląd roślinności". I to by było na tyle. Generalnie spoko, ale... mogłoby być lepiej.

Horizon Zero Dawn - oficjalne wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe (FHD 30 fps) - Intel Core i5-2500K lub AMD FX-6300, 8 GB RAM i NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon R9 290 (4GB)

- Intel Core i5-2500K lub AMD FX-6300, 8 GB RAM i NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon R9 290 (4GB) Zalecane wymagania sprzętowe (FHD 60 fps) - Intel Core i7-4770K lub AMD Ryzen 5 1500X, 16 GB RAM i NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) lub AMD Radeon RX 480 (4 GB)

Jak widać do komfortowej rozgrywk w FHD wiele nie trzeba, ale sprawdzimy to za pomocą znacznie bardziej nowoczesnego sprzętu.

Uruchamiając Horizon na PC po raz pierwszy (bądź po zmianie sprzętu) liczcie się z około 20 minutowym przestojem - gra bardzo długo optymalizuje shadery karty graficznej.

Horizon Zero Dawn - tryb fotograficzny

Podobnie jak w Death Stranding (czy też Red Dead Redemption 2) nie zabrakło tu rozbudowanego trybu fotograficznego. Oczywiście przed wykonanie zrzutu ekranowego UI można wyłączyć, ale pozostawiliśmy je, byście zobaczyli na jakie opcje można liczyć.

Zrzuty ekranowy zostały zrobione w rozdzielczości 2560 x 1440 przy maksymalnych ustawieniach grafiki. W lewym górnym rogu ekranu możecie podziwiać między innymi licznik klatek na sekundę (karta NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE).

Horizon Zero Dawn na PC wygląda dobrze, chociaż do jakości silnika Shadow Of The Tomb Raider (który uważam obecnie za jeden z najbardziej zaawansowanych silników) sporo mu brakuje. Rozgrywka świetnie prezentuje się gdy na ekranie znajduje się wiele detali (roślinność) oraz przy odpowiedniej grze światłem (zachody słońca). Tereny pozbawione roślinności obnażają znaną wszystkim prawdę, że jest to gra na PS4, a bez odpowiedniego oświetlenia krajobraz przedstawia się nieco gorzej (chociaż narzekać też nie ma za bardzo na co). Tym niemniej - jest na czym zawiesić oko i to przy bardzo rozsądnych wymaganiach sprzętowych.

Horizon Zero Dawn - testy wydajnościowe na dwóch kartach za rozsądną cenę

Przed zapoznaniem się z testami pamiętajcie o dwóch rzeczach:

Testowaliśmy grę w wersji przedpremierowej, a producent zapowiedział, że udostępni wkrótce poprawki przyśpieszające działanie gry

W momencie przeprowadzania testów mieliśmy już sterowniki dedykowane Horizonowi dla kart GeForce, ale niestety nie dla kart Radeon (sterownik Adrenaline 20.8.1 pojawił się dopiero dziś - już po naszych testach) - należy się więc liczyć, że nowe sterowniki przyśpieszą nieco grę na Radeonach. Testy NVIDIA vs AMD byłyby więc niesprawiedliwe, dlatego też sprawdziliśmy grę na kartach graficznych z różnych półek cenowych.

Platforma testowa Testy przeprowadziliśmy na komputerze z procesorem AMD Ryzen 5 3600 z pamięciami 2 x 8 GB 3200 MHz. W platformie testowej znalazły się dwie karty graficzne: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE (ceny od około 2000 złotych) oraz Radeon RX 5500 XT 8 GB (ceny od około 1000 złotych).

Testy na karcie GeForce RTX 2060 Super FE (ceny od 2000 złotych)

W grę wbudowany jest benchmark, który podaje kilka ciekawych informacji wraz z wykresami, więc zdecydowaliśmy się z niego skorzystać. Testy na tej karcie przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1920 x 1080, 2560 x 1440 oraz 3840 x 2160 w maksymalnych ustawieniach graficznych (Ultimate Quality).

Przy najwyższych ustawieniach graficznych można liczyć na średnio 78 klatek na sekundę w rozdzielczości FHD, 58 klatek na sekunde w rodzielczości QHD i 33 klatki w rozdzielczości UHD. Z pewnością DLSS byłoby tu mile widziane przez posiadaczy tej karty.

Testy na karcie Radeon RX 5500 XT 8 GB (ceny od 1000 złotych)

Na dwukrotnie tańszym Radeonie RX 5500 XT nie ma co liczyć na cuda - dodatkowo przypominamy, że w momencie testów sterowniki zoptymalizowane pod tę grę nie były jeszcze dostępne.

Testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1920 x 1080 oraz 2560 x 1440 w ustawieniach wysokich (Favor Quality) oraz standardowych (Original).

W ustawieniach Original możemy liczyć na 52 klatki na sekundę w rozdzielczości FHD i 38 klatek na sekundę w rodzielczości QHD. Zmieniając ustawienia na Favor Quality szybkość działania gry spadnie do 47 (FHD) i 35 (QHD) klatek na sekundę. Widać również chwilowe "przycięca" w płynności wyświetlanego obrazu, czego efektem są niskie wartości minimalnych klatek na sekundę. Dzisiejsze sterowniki mogą rozwiązywać ten problem.

Jak wyniki wbudowanego benchmarka mają się do rzeczywistej rozgrywki? Tutaj możecie zobaczyć fragment rozgrywki z Horizon na Radeonie RX 5500 XT w rozdzielczości Full HD i ustawieniach Favor Quality (powyżej ustawień Original). Niestety kompresja YouTube kompletnie ZMASAKROWAŁA ten film, więc na dobrą sprawę możecie się skupić wyłącznie na liczniku klatek na sekundę w lewym górnym rogu ekranu.

Jako, że nasz redakcyjny video grabber ogłosił strajk, materiał został nagrany za pomocą narzędzia ReLive, więc w rzeczywistości gra działa kilka procent szybciej (dodatkowo włączyliśmy synchronizację pionową, która była wyłączona podczas testów w benchmarku). Dość powiedzieć, że szybkość działania gry nie spadała poniżej 40+ klatek na sekundę, a zdarzały się również momenty powyżej 50. Można więc powiedzieć, że benchmark sprawdza się przyzwoicie.

Horizon Zero Dawn Complete Edition jest dostępny do kupienia na platformach Steam i Epic. Premiera gry odbędzie się już 7 sierpnia - czyli w ten piątek.

