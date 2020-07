Testujemy Death Stranding na PC! Jaka karta graficzna będzie potrzebna? Do grania w 4K 60 fps praktycznie wystarczy dowolny GeForce RTX...

Dobra, trochę przesadzamy. Niewątpliwie pecetowa wersja Death Stranding jest lepsza od konsolowej, ale liczba ulepszeń nie jest specjalnie imponująca. Najciekawszym jest implementacja technologii DLSS 2.0, którą oczywiście nie omieszkaliśmy przetestować.

Przypomnijmy, że Death Stranding - gra Hideo Kojimy jakby ktoś nie kojarzył - debiutowała na Playstation 4 w na początku listopada ubiegłego roku. Oczywiście na naszych łamach pojawiła się recenzja Death Stranding, więc możecie się z nią zapoznać.

Gry Kojimy można lubić, albo nie, ale nikt nie zaprzeczy, że przynoszą one powiew świeżości do skostniałego światka gier komputerowych, który często i gęsto specjalizuje się w tzw. odgrzewaniu kotletów. W główne role w grze Death Stranding wcielili się tacy aktorzy jak Norman Reedus (znany głównie z serialu The Walking Dead) oraz Mads Mikkelsen. Odbiór Death Stranding był różny - niektórzy nazywają go pogardliwie symulatorem kuriera, inni rozpływają się w zachwytach. Cóż - najlepiej sprawdzić to samemu i nie trzeba już w tym celu kupować Playstation 4.

Wersja na PC ponoć nie wymaga specjalnie wymagającego sprzętu - sprawdzimy to już za chwilę, posiłkując się również technologią DLSS 2.0.

Death Stranding PC - oficjalne wymagania sprzętowe

Oficjalne wymagania sprzętowe gier zwykle nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, tym niemniej warto na nie zerknąć. Minimalne wymagania to: procesor Core i5 3470 / Ryzen 3 1200 i karta graficzna GeForce GTX 1050 lub Radeon RX 560. Z kolei zalecana platforma sprzętowa to procesor Core i7 3770 / Ryzen 5 1600 oraz karta graficzna GeForce GTX 1060 / Radeon RX 590. Dodajcie do tego 8 GB RAM o otrzymacie produkcję o niespecjalnie wygórowanych wymaganiach sprzętowych. Naturalnie jeśli będziemy chcieli zagrać w rozdzielczości 4K UHD i 60 klatkach na sekundę to wspomniana zalecona platforma z pewnością nam nie wystarczy.

Death Stranding - dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?

Jeśli do tej pory nie słyszeliście o tej grze, po prostu zerknijcie na poniższy teaser - gwarantuje, że przyciągnie waszą uwagę.

Death Stranding - co przynosi wersja PC?

Szczerze... nie jest tego specjalnie dużo. Jest oczywiście wsparcie dla wysokich rozdzielczości (również ultrapanoramicznych), a także rozbudowany tryb fotograficzny (przypominający ten z Red Dead Redemption 2). Innym z drobnych dodatków wersji PC jest zawartość nawiązująca do kultowej gry Half Life (co możecie podziwiać na pierwszej grafice). Z głównych atrakcji wprowadzono tu obsługę technologii DLLS 2.0 - dzięki której możemy liczyć na szybsze działanie gry na kartach GeForce RTX (kosztem niewielkiego spadku jakości obrazu).

Osoby które zdecydowały na preorder na PC otrzymały też parę drobnych dodatków - tapety, czapeczki, pancerze, egzoszkielet czy okulary dla głównego bohatera.

Death Stranding - testy wydajnościowe z DLSS 2.0

Ok, a więc gra jest świetnie zoptymalizowana, a DLSS 2.0 dodatkowo pozwala na płynną rozgrywkę w 4K UHD nawet na karcie za którą nie trzeba zapłacić miliona monet? Na przykład na NVIDIA GeForce RTX 2060 Super? Sprawdźmy to.

Death Stranding - 2560 x 1440, ustawienia bardzo wysokie

[kl./s] NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE

DLSS 2.0 – Quality 104

71 Bez DLSS 82

55 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Death Stranding - 3840 x 2160, ustawienia bardzo wysokie

[kl./s] NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE

DLSS 2.0 – Quality 61

48 Bez DLSS 43

34 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Warto zaznaczyć, że grze od czasu do czasu zdarzy się "chrupnąć" i na przykład z minimalnych 50 klatek na sekundę nagle robi się 30, ale są to rzadkie przypadki i praktycznie nieodczuwalne podczas rozgrywki - naturalnie wszystkie takie anomalie wykrywane są przez programy testujące.

Podarowaliśmy sobie testy w rozdzielczości Full HD, bowiem nawet bez DLSS 2.0 na tej karcie osiągaliśmy ponad 100 klatek na sekundę, a obniżanie jakości obrazu poniżej FHD uważamy za przesadę. Warto tu też zaznaczyć, że (jak doskonale wiemy) do wysokiej liczby klatek na sekundę potrzebny jest mocny procesor i to zapotrzebowanie nie znika przy wykorzystaniu DLSS.

Poniżej można zapoznać z oficjalnym materiałem NVIDII, który oczywiście pokazuje wyjątkowo optymistyczny scenariusz wydajnościowy. Trudno żeby producent zachwalając własną technologię pokazywał wariant pesymistyczny, ale bardziej zbliżone do rzeczywistości są jednak wyniki w postaci wykresów podane na oficjalnej stronie NVIDII.

Faktem jest, że dzięki DLSS 2.0 nawet karty pokroju RTX 2060/Super mogą osiągnąć 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K UHD. Death Stranding wydaje się grą dobrze zoptymalizowaną (gra wykorzystuje API DX12), a wszystkim pecetowcom - nawet takim bez topowego sprzętu - pozostaje cieszyć się nową grą w bibliotece.

Death Stranding na PC jest dostępny na platformach Steam oraz Epic Games Store.

