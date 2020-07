Wiemy, że będą dwa nowe Xboxy - mocniejszy Xbox Series X oraz słabszy, ale bardziej przystępny cenowo Xbox Series S. Złożyliśmy peceta o mocy tego drugiego i sprawdzamy jego możliwości!

O nowych konsolach wiemy już całkiem sporo. Wiadomo już na przykład, że Xbox Series X będzie konsolą wydajniejszą od Playstation 5. Microsoft planuje jednak wprowadzenie na rynek dwóch nowych Xboxów. Droższego i wydajniejszego Xbox Series X oraz tańszego i słabszego Xbox Series S, który najprawdopodobniej będzie się cieszył dużym powodzeniem. Przypominamy, że na razie wszystkie informacje o Xbox Series S to wyłącznie spekulacje.

Jak wydajny będzie Xbox Series S?

Na naszych łamach składaliśmy już (i testowaliśmy) PC o wydajności Playstation 5, a dziś przyszła pora na nowego Xboxa. Dodajmy, że słabszego Xboxa Series S, a nie wydajniejszego Series X. Dlaczego?

Obecnie najmocniejsza karta Radeon Navi, czyli Radeon RX 5700 XT ma tylko 40 CU (jednostek obliczeniowych), podczas gdy GPU w Xbox Series X ma ich aż 52. Na szczęście w przypadku Xbox Series S liczba CU wynosi tylko 20 - biorąc pod uwagę nowszą architekturę, możliwości powinny być zbliżone do testowanego u nas Radeona RX 5500 XT z 22 CU (wersja z 8 GB VRAM).



Po lewej Xbox Series X, po prawej Xbox Series S

PC o mocy Xbox Series S. Czy da radę w QHD w 60 fps?

O ile Microsoft chwali się, że nowy Xbox Series X ma umożliwiać rozgrywkę w Full HD w 120 klatkach na sekundę i w 4K UHD w 60 klatkach na sekundę, to GPU w Xbox Series S jest ponad dwa razy mniej wydajne. Na co możemy liczyć? Realnie może to być 30 klatek na sekundę w rozdzielczości QHD i 60 klatek na sekundę w FHD, ale optymalizacja na konsole potrafi zdziałać cuda. Na razie przekonajmy się na co stać peceta o podobnej mocy obliczeniowej.

Co we wnętrzu Xbox Series S piszczy? 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor AMD Zen 2 o taktowaniu od 3,6 do 3,8 GHz

Układ graficzny Radeon Navi oparty na architekturze RDNA2 wyposażony w 20 jednostek obliczeniowych. RDNA2 ma sprzętowo wspierać ray-tracing, ale czy mniej wydajny układ również go dostanie? Moc obliczeniowa to 4 teraflopy w porównaniu z 12 w Series X

7,5 GB dostępnej pamięci GDDR6

Dlaczego nie można zbudować PC o DOKŁADNIE takiej samej wydajności jak Xbox Series S?

Konsole korzystają z układów specjalnie dla nich opracowanych - te z nowych Xboxów są oczywiście oparte na Zen2 i Navi RDNA2, ale nie mają swoich odpowiedników wśród desktopowych podzespołów.

Nawet jeśli stworzymy PC o zbliżonej mocy obliczeniowej CPU i GPU, gry na takim pececie i tak nie będą działać tak samo jak na konsoli - konsolowe wersje gier są specjalnie optymalizowane pod jedną lub dwie konfiguracje sprzętowe, a ich ustawienia są dobierane tak, by zapewnić odpowiednią płynność działania. Dodajcie do tego zupełnie inne limity energetyczno-cieplne.

Porównanie specyfikacji Xbox Series S i Xbox Series X

Litografia PC o konfiguracji zbliżonej do XSS Xbox Series S* Xbox Series X* Procesor 8C/16T AMD Zen2 @3,6-4,4 GHz 8C/16T Zen2 @3,6-3,8 GHz 8C/16T Zen2 @3,6-3,8 GHz Układ graficzny AMD RDNA 22 CU @1,85 GHz AMD RDNA2 20 CU @? AMD RDNA2 52 CU @? VRAM 8 GB GDDR6 @224 GB/s 8 GB GDDR6 (dostępne 7,5) 16 GB GDDR6 (dostępne 13,5) *specyfikacja nieoficjalna

Dlaczego wybraliśmy takie, a nie inne podzespoły?

AMD Ryzen 7 3700X - Wybór procesora jest stosunkowo prosty - na rynku od dawna są procesory Zen 2, więc wystarczy dobrać odpowiedni model, ewentualnie nieco zmienić taktowania zegara. W naszym przypadku wzięliśmy model Ryzen 7 3700X i zmniejszyliśmy maksymalny Boost do 3,8 GHz.

- Wybór procesora jest stosunkowo prosty - na rynku od dawna są procesory Zen 2, więc wystarczy dobrać odpowiedni model, ewentualnie nieco zmienić taktowania zegara. W naszym przypadku wzięliśmy model Ryzen 7 3700X i zmniejszyliśmy maksymalny Boost do 3,8 GHz. ASUS Radeon Dual RX 5500 XT EVO 8 GB - W przypadku Xbox Series X nie ma możliwości wykorzystania karty graficznej o podobnej liczbie jednostek wykonawczych - abstrahując od tego, że na nie ma jeszcze kart graficznych Radeon opartych na architekturze RDNA2 (wszystkie Navi w sprzedaży oparte są na pierwszej wersji RDNA). W przypadku Xbox Series S możemy się jednak posiłkować Radeonem RX 5500XT z 8 GB VRAM (22 CU RDNA w porównaniu do 20 CU RDNA2 Xbox Series S).

- W przypadku Xbox Series X nie ma możliwości wykorzystania karty graficznej o podobnej liczbie jednostek wykonawczych - abstrahując od tego, że na nie ma jeszcze kart graficznych Radeon opartych na architekturze RDNA2 (wszystkie Navi w sprzedaży oparte są na pierwszej wersji RDNA). W przypadku Xbox Series S możemy się jednak posiłkować Radeonem RX 5500XT z 8 GB VRAM (22 CU RDNA w porównaniu do 20 CU RDNA2 Xbox Series S). Nowe konsole Xbox wyposażone będą w szybkie SSD PCIe, ale w tym artykule nie zajmujemy się tym tematem, tylko sprawdzamy wydajność karty graficznej i procesora. Wyposażyliśmy jednak naszą "konsolę" w testowany u nas niedawno Kingston KC2500 SSD PCIe.

Pozostałe podzespoły to płyta główna ASUS TUF B550M Gaming Plus oraz pamięci RAM 2 x 8 GB 3200 MHz.

Testy wydajnościowe w rozdzielczości QHD (2560 x 1440) i FHD (1920 x 1080)

Borderlands 3 - 2560 x 1440

[kl./s.] DX12

Niskie 70

53 Średnie 57

40 Wysokie 39

29 Ultra 35

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Borderlands 3 - 1920 x 1080

[kl./s.] DX12

Niskie 97

65 Średnie 79

54 Wysokie 55

43 Ultra 50

38 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Problem z framedropami jakby nieco zmalał, ale wciąż jest widoczny.

Metro: Exodus - 2560 x 1440

[kl./s.] DX12, Adv. PhysX/Hairworks wyłączone

Niskie 95

61 Średnie 49

29 Wysokie 38

23 Ultra 32

20 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Metro: Exodus - 1920 x 1080

[kl./s.] DX12, Adv. PhysX/Hairworks wyłączone

Niskie 108

67 Średnie 66

33 Wysokie 50

28 Ultra 40

24 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Ustawienia niskie w Metro: Exodus traktujmy już tylko jako ciekawostkę, bowiem gra renderowana jest wtedy w niższej rozdzielczości (upscaling).

Xbox Series S to konsola dla posiadaczy telewizorów FHD

W przypadku mniej wymagających gier (takich jak Borderlands 3) po odrobinie konsolowej optymalizacji w rozdzielczości Full HD z pewnością będzie można liczyć na 60 klatek na sekundę w ustawieniach wysokich. Mało tego, po przeskoczeniu na QHD da się wycisnąć 60 klatek na sekundę na ustawieniach średnich. Po co komu QHD w konsoli? Pozwoli to na uzyskanie wyższej jakości obrazu u tych użytkowników, którzy już mają telewizory 4K UHD.

W przypadku bardziej wymagających gier (takich jak Metro: Exodus) można wyciągnąć 60 klatek na sekundę w rozdzielczości FHD w ustawieniach średnio-wysokich (po zerknięciu na minimalne klatki na sekundę - bardziej w średnich), ale 60 fps w QHD praktycznie pozostaje poza zasięgiem.

Jak podejrzewaliśmy od początku, będzie to konsola dla graczy, którym wystarczy rozdzielczość Full HD - niższa cena powinna osłodzić ból istnienia bez rozgrywki w 4K UHD. Jeśli interesują was inne wyniki wydajności tej karty graficznej, zerknijcie do naszego testu Radeona RX 5500 XT - zarówno w wersji 4, jak i 8 GB.

Wydaje nam się jednak, że 20 jednostek CU RDNA2 w Xbox Series S i tak będzie wydajniejsze od 22 jednostek CU RDNA w Radeonie RX 5500 XT. Dodajcie do tego jeszcze optymalizacje na konsole i...

Na razie nie znamy oficjalnej ceny Xbox Series S, ale mówi się, że może być nawet o połowę tańszy od Xbox Series X. Szacuje się, że Xbox Series S pojawi się na rynku pół roku po premierze Xbox Series X, czyli dopiero w 2021 roku... albo w ogóle, bowiem jak na razie oficjalnie wiadomo tylko o Xbox Series X.

