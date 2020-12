Wolny czas, nie tylko świąteczny, miło jest spędzać w ruchu czy też przy dobrej muzyce. Satysfakcja wtedy jest tym większa, gdy towarzyszą nam świąteczne podarunki od najbliższych.

Okres świąteczny często jest przedstawiany jako okazja do nadrobienia zaległości filmowych przed dużym ekranem, ale czasem warto odejść od tego stereotypu, bo to nie jedyne rzeczy, które pozwolą nam odetchnąć od codziennych obowiązków. Czekają na nas nieprzesłuchane płyty z muzyką, spacery w rodzinnym gronie, gry, które nie wymagają komputera, a gromadzą wszystkich przy stole, a także planowanie i postanowienia na kolejny rok. Przydatne w tym będą drobne akcesoria marki Huawei, które znajdziecie w światecznej ofercie w sklepie huawei.pl.

Doskonale uzupełniają się one ze sprzętem mobilnym (smartfony, tablety, laptopy), który już mamy, albo tym, który właśnie planujemy zakupić jako prezent. Pomocna jest w tym technologia Huawei Share, a także aplikacje, które wykorzystają w pełni potencjał słuchawek, głośników (Ai Life) i smartwatchy (Zdrowie) Huawei.

Świąteczna oferta w sklepie huawei.pl to ceny dużo atrakcyjniejsze niż w ciągu roku. Zamówione tam prezenty dostarczy kurier w ramach darmowej dostawy.

Zastanawiacie się jak, oprócz samej przyjemności wręczenie prezentu, uzasadnić przed samym sobą jak i bliskimi dany zakup. Oto kilka przykładów, które pokazują jak sprzęt Huawei potrafi wpisać się w naszą codzienność. Świąteczną, ale także tą poświąteczną, bo można być pewnym, że proponowane przez nas prezenty służyć będą przez cały rok. Następny i kolejne.

Spędź czas z bliskimi, posłuchaj dobrej muzyki

W czasie świąt warto pobudzić wzajemne relacje w rodzinie na przykład grając w grę planszową, albo spędzając czas na rozmowach, wspominaniu miłych chwil przed albumem fotograficznym.

W takiej chwili przyda się miła atmosfera, a co lepiej ją zapewni jak nie dobra muzyka? W czasie świątecznym słuchamy kolęd, ale Huawei Sound X w cenie 1199 złotych poradzi sobie bardzo dobrze z każdą kompozycją. Cichszą i głośniejszą, z partiami wokalnymi i instrumentalnymi. Huawei Sound X to doskonały prezent dla rodziny, ale też melomana, który szuka niewielkiego a potężnego brzmieniem głośnika. Stworzony we współpracy z francuskim producentem akcesoriów audiofilskich Devialet zapewni naszym uszom rozkoszną ucztę dźwiękową.

Głośnik obsługuje zarówno technologię Bluetooth jak i Wi-Fi. Można go potraktować jako głośnik dla zestawu audio, komputera, telewizora czy odtwarzacza multimedialnego, również gdy znajduje się on w większej odległości od pomieszczenia odsłuchowego. Może to być też głośnik dla naszego smartfona. Wykorzystując dodatkowo technologię Huawei Share szybko przeniesiemy dźwięki z telefonu na Huawei Sound X, a całej rodzinie udzieli się magia Świąt.

Oprócz Huawei Sound X, w ofercie huawei.pl jest także tańszy Huawei Sound za 799 złotych. Ma on mniejszą moc, mniej donośne basy, ale wciąż oferuje technologię Devialet i wysoką jakość dźwięku, która zastąpi nawet domowy zestaw wieża plus kolumny.

Huawei Sound X jak i Sound to pojedyncze głośniki, choć zapewniają nagłośnienie stereo. Dzięki temu łatwiej je umieścić w mieszkaniu, również wśród świątecznych dekoracji.

Zadbaj o swoje i najbliższych uszy, wygodnie porozmawiaj przez telefon

Muzyka łagodzi obyczaje, uspokaja, ale nie zawsze przypada każdemu do gustu. Dlatego planując prezent z kategorii audio warto zastanowić się, czy zamiast głośnika na prezent nie lepsze będą słuchawki. W ten sposób obdarowany niewątpliwie ciesząc się prezentem nie będzie przeszkadzał innym.

Poza tym, słuchawki są nie do pobicia gdy ruszamy na poranną przebieżkę, albo po prostu chcemy odseparować się od miejskiego zgiełku. To taki prezent, który cieszy nie tylko w pierwszej chwili, ale wciąż i wciąż.

Dobór dobrych słuchawek to niełatwa sprawa, nawet jeśli przeprowadzimy przedświąteczny wywiad z osobą, której chcemy kupić taki prezent. Na szczęście w sklepie huawei.pl mamy spory wybór słuchawek FreeBuds, które pasują do różnych gustów.

Dla zwolenników słuchawek dokanałowych najlepszym wyborem będą Huawei FreeBuds Pro za 799 złotych, czyli sprzęt z półki premium o wysokiej jakości brzmienia i wsparciu dla technologii redukcji szumów otoczenia. Oprócz wyciszania tła dźwiękowego, FreeBuds Pro wspierają tryb uwagi, co pozwoli w razie potrzeby włączyć się do rozmowy nie przerywając słuchania muzyki.

Darując takie słuchawki pod choinkę dajemy sposób na przyjemne spędzanie wolnego czasu samodzielnie, ale też sposób na wygodny kontakt z najbliższymi bez względu na to gdzie w danej chwili są. A w tym roku nie tylko odległość może rozdzielić większe rodziny.

Słuchawki FreeBuds Pro to słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, do których mamy dołączone etui ładowarkę. Same słuchawki są w stanie pracować do 7 godzin po naładowaniu, a wraz z etui do 30 godzin.

Jeśli liczycie na mniej pro stylistykę, a także sporo niższą cenę, pomyślcie o prezencie w postaci Huawei FreeBuds 3i za 349 złotych. To przystępny cenowo wariant słuchawek dokanałowych, stylistycznie bardziej odpowiadający młodym ludziom, który również jest w pełni bezprzewodowy i oferuje funkcje aktywnej redukcji szumów.

Dla bezkompromisowego melomana

W tym roku również gdy mamy w rodzinie miłośników najwyższej jakości muzyki, warto zainteresować się ofertą Huawei. Jeszcze pachnące nowością po premierze FreeBuds Studio za 1399 złotych to do pewnego stopnia odpowiednik FreeBuds Pro. Jednak z racji, że są to słuchawki nauszne, komfort odsłuchu i jakość wyciszania szumów otoczenia są na dużo wyższym poziomie.

Na spacer ze smartwatchem nie tylko po zdrowie

Czego zawsze sobie życzymy w Święta? Oczywiście zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Warto nie poprzestawać na życzeniach, a pomocne w tym są nie tylko mocne postanowienia, ale i smartwatche Huawei.

Monitorują one nasza aktywność, pomagają poznać tajemnice naszego snu, ocenić jak wartościowe są nasze spacery. Smartwatch to taki cichy codzienny towarzysz, który daje o sobie znać jedynie w najważniejszych momentach. Gdy nadejdzie wiadomość z życzeniami od cioci z zagranicy, gdy zadzwonią znajomi, albo nadejdzie ta najważniejsza północ w roku.

Smartwatch możecie potraktować jako uzupełnienie prezentu w postaci smartfona, ale też jako niezależny podarunek, bo dzięki aplikacji Zdrowie będą one współpracować z każdym telefonem.

W tej kategorii najciekawsze jako gwiazdkowy prezent są następujące produkty. Absolutny top to Huawei Watch GT 2 Pro w cenie 1099 złotych, czyli smartwatch, w którym zastosowano najlepszej jakości materiały wykończeniowe (szafirowe szkło, tytanowa koperta, skórzany pasek) jak i technologie (bezprzewodowe ładowanie). Funkcjonalnie to odpowiednik Watch GT 2, a ponieważ zegarek nie tylko się używa, ale i nosi, wersja Pro na pewno uraduje każdego.

Z drugiej strony, podobnie jak w przypadku słuchawek, możecie szukać smartwatcha o bardziej młodzieżowym charakterze, a także produktu bardziej przystępnego cenowo. Taką propozycją jest Huawei Watch Fit za 399 złotych. W przeciwieństwie do modelu Pro ma prostokątny wyświetlacz, ładowany jest przewodowo, a pasek wykonano w tworzywa. Fit zachowuje jednak najważniejsze funkcje modelu Pro, w tym tak ważną w ostatnich czasach, nie tylko dla dobrego samopoczucia, funkcję pomiaru natlenienia krwi (Sp02).

A może tak wszystko razem

Nie każdy wygrał w totolotka, ale jeśli planujecie większe prezentowe podarunki, być może rozłożone w czasie, nie zapomnijcie że najlepiej gdy są to produkty tej samej marki. W ten sposób nie tylko zapewnicie pewną ich współpracę, ale wyeliminujecie potrzebę instalowania dodatkowych aplikacji dla każdego produktu. Oprócz produktów z kategorii audio i smartwatch marki Huawei mamy też propozycję tabletów, smartfonów i laptopów jako prezentów świątecznych, z których każdy będzie zadowolony.

Tekst powstał we współpracy z Huawei

