Które słuchawki są lepsze Huawei FreeBuds 3 czy FreeBuds 3i? Douszne czy dokanałowe? Oba modele mają aktywną redukcję szumów (ANC), łączność bezprzewodową Bluetooth i etui ładujące w zestawie. Różnią się jednak charakterystyką dźwięku, czasem pracy na baterii i kilkoma detalami.

Huawei FreeBuds 3 czy FreeBuds 3i? To wybór trudniejszy, niż się wydaje

Ciekawe zagranie ze strony Huawei: wydali prawdziwie bezprzewodowe słuchawki do telefonu, oba modele z łącznością Bluetooth i aktywną redukcją szumów (ANC), ale jedne douszne, a drugie dokanałowe. Czy to ma sens? Okazuje się, że tak. Słuchawki Huawei FreeBuds 3 oraz FreeBuds 3i różnią pod wieloma względami. Pomimo kilku podobieństw, są to zupełnie inne słuchawki. Zapraszam do porównania.

Huawei FreeBuds 3 vs FreeBuds 3i

Które nie wypadają z uszu?

Okazuje się, że to jedno z najważniejszych pytań, przy zakupie tego typu słuchawek. Tutaj odpowiedź może Was zaskoczyć.

Okazuje się bowiem, że douszne słuchawki FreeBuds 3 trzymają się w uchu równie dobrze, a czasami nawet lepiej, od dokanałowych FreeBuds 3i. Jak to w ogóle możliwe? Przecież dokanałowe jak sama nazwa wskazuje, wnikają głębiej, aż do kanału słuchowego, natomiast douszne spoczywają płytko.

Chodzi o to, że uszczelki dołączone do kompletu, nie są zbyt przyczepne, więc gdy ruszamy szczęką w czasie mówienia lub jedzenia, gumki mogą być lekko wypychane z ucha. To z kolei sprawia, że obudowy słuchawek zaczynają bardzo delikatnie wypychać (uwaga teraz będzie terminologia fachowa) skrawek i przeciwskrawek. Skutek jest taki, że po pewnym czasie słuchawki FreeBuds 3i mogą się obluzować. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnej budowy małżowiny usznej. U niektórych osób to nie wystąpi, u innych tak.

Douszne FreeBuds 3 już standardowo pasują z lekkim luzem, ale jak się okazuje nie ma to negatywnych skutków, podczas biegania, jazdy na rowerze lub po prostu potrząsania głową. Ponownie jednak zaznaczam, że odnoszę to do własnych wrażeń. U niektórych osób mogą wypadać znacznie łatwiej.

Które dłużej działają na baterii?

To kolejne bardzo ważne pytanie i przy okazji dość prosta odpowiedź.

Huawei FreeBuds 3 - Około 4 - 4,5 godziny z wyłączoną aktywną redukcją hałasu, na połowie głośności, jest czasem możliwym do osiągnięcia. W praktyce, kilka razy udało mi się bez problemu przejechać 4-godzinną trasę pociągiem, bez doładowywania, a energii zostało jeszcze na półgodzinną podróż taksówką. To akceptowalny wynik. Realnie, wraz z energią zgromadzoną w etui ładującym, można słuchać muzyki przez 15 - 19 godzin. Naturalnie czas ten skróci się, jeśli będziemy często korzystali z ANC.

- Około z wyłączoną aktywną redukcją hałasu, na połowie głośności, jest czasem możliwym do osiągnięcia. W praktyce, kilka razy udało mi się bez problemu przejechać 4-godzinną trasę pociągiem, bez doładowywania, a energii zostało jeszcze na półgodzinną podróż taksówką. To akceptowalny wynik. Realnie, wraz z energią zgromadzoną w etui ładującym, można słuchać muzyki przez 15 - 19 godzin. Naturalnie czas ten skróci się, jeśli będziemy często korzystali z ANC. Huawei FreeBuds 3i - Typowy czas działania to około 3 - 3,5 godziny, z wyłączoną aktywną redukcją szumu i przy średniej głośności. Rzadko udawało się przekroczyć ten wynik. Wraz z etui ładującym, da radę uzyskać łącznie 12 - 14 godzin.

Słowem: Douszne Huawei FreeBuds 3 działają dłużej na baterii.

Które można ładować bezprzewodowo?

Ładowanie indukcyjne w popularnym standardzie Qi, mają słuchawki Huawei FreeBuds 3. Model FreeBuds 3i niestety nie ma tej funkcji.

Czas ładowania zależy oczywiście od mocy i sprawności ładowarki. Typowo, całe etui wraz ze słuchawkami naładujemy bezprzewodowo w około 1,5 godziny, a przewodowo w mniej niż godzinę.

Które mają lepszą aktywną redukcję szumu?

Tutaj z całą pewnością wygrywają dokanałowe słuchawki FreeBuds 3i.

Powód jest prosty - aktywna redukcja szumu (hałasu) działa skutecznie tylko na słuchawkach, które jednocześnie mają dobrą izolację pasywną. Słuchawki dokanałowe mają uszczelki, które odcinają kanał słuchowy, od zewnętrznych odgłosów, utrzymują ciśnienie akustyczne wewnątrz i pozwalają skutecznie tworzyć przeciwfalę.

Huawei FreeBuds 3i to po prostu dobre słuchawki z aktywną redukcją szumu. Spisują się dobrze w mieście, w autobusie, pociągu, samolocie lub gwarnym biurze. Opcjonalnie można w nich włączyć przekazywanie dźwięków z zewnątrz, np. w czasie jazdy na rowerze, hulajnodze, albo podczas biegania.

Douszne FreeBuds 3 nie uszczelniają ucha. Przepuszczają dźwięki, a przeciwfala wygenerowana przez ANC ma niską skuteczność. Włączenie aktywnej redukcji szumu na ruchliwej ulicy jest w zasadzie bez sensu. Skrócimy czas pracy, a nie zyskamy niemal nic. Trochę lepiej radzą sobie z usuwaniem szumu nawiewu lub klimatyzacji w biurze, ale rozmowy ludzi będą słyszalne.

Pod względem jakości i skuteczności ANC, wybrałbym słuchawki Huawei FreeBuds 3i.

Które lepiej radzą sobie z potem i deszczem?

Żadne z tych słuchawek nie są w pełni wodoszczelne, ale z mojego doświadczenia wynika, że oba modele są dość odporne na pot i lekki deszcz. To dobre słuchawki na trening, choć oczywiście różniące się charakterystyką.

Jeśli miałbym wskazać minimalnego zwycięzcę, to odnoszę wrażenie, że trochę lepszą wodoszczelność mają FreeBuds 3i, ze względu na bardziej uszczelnione ujście kanału dźwiękowego.

Które mają lepszy mikrofon?

Lepszy głos jest na słuchawkach dousznych Huawei FreeBuds 3. W zasadzie nieistotne jest to, w jaki sposób osiągnięto lepszą jakość. Liczy się to, że głos jest wyraźniejszy, czystszy i mocniejszy, a pogłos mniejszy na FreeBuds 3.

Być może ważną rolę odgrywa tutaj czujnik przewodzenia kostnego, który (według deklaracji producenta) wykrywa wibracje aparatu mowy i wzmacnia oraz izoluje głos, by był lepiej zrozumiały. Teoretycznie producent mógł też lepiej zoptymalizować układ odpowiedzialny za przetwarzanie głosu i redukcję szumu.

Które mają lepsze sterowanie dotykowe?

Oba modele spisują się pod tym względem podobnie. Zewnętrzne powierzchnie każdej słuchawki, są tak samo wrażliwe na dotyk, zarówno na szybkie dotknięcie, jak i przytrzymanie. Funkcje dotykowe można zmieniać w aplikacji na telefon

Które są wygodniejsze i lepiej wykonane?

Oba modele słuchawek są bardzo wygodne. Mają gładkie, precyzyjnie wykonane plastiki, zaokrąglone wewnętrzne płaszczyzny, bez ostrych, wystających i drażniących elementów. Jakość wykonania samych słuchawek jest bardzo zbliżona.

Ale...

Jakość etui służącego do ładowania słuchawek, jest lepsza w dousznych FreeBuds 3. Co prawda plastik jest podobnej klasy, ale zawias jest w pełni metalowy i solidniejszy, styki do ładowania słuchawek są całe mosiężne, a port USB-C jest wzmacniany metalowym kołnierzem w Huawei FreeBuds 3 (w FreeBuds 3i jest cały plastikowy).

Które mają lepszą jakość dźwięku?

I doszliśmy do sedna sprawy. Które słuchawki grają lepiej - Huawei FreeBuds 3 czy Huawei FreeBuds 3i? Odpowiedź oczywiście zależy od tego, jakie brzmienie preferujesz oraz na jakie częstotliwości są bardziej wyczulone Twoje uszy.

Różnica w brzmieniu jest duża.

Słuchawki Huawei FreeBuds 3 grają zdecydowanie bardziej przestrzennie. Brzmienie jest jaśniejsze, czystsze, z większą ilością powietrza i często również większą głębią.

W zależności od utworu tony niskie mogą być zaskakująco mocne. Zupełnie serio - Huawei FreeBuds 3 to godny konkurent słuchawek Apple AirPods 2. W niektórych przypadkach basy są nawet mocniejsze. Jednak w porównaniu do modelu dokanałowego, dźwięk jest bardziej zbalansowany. Tony średnie są wyraźniejsze, a tony wysokie znacznie jaśniejsze i czystsze.

Z drugiej jednak strony słuchawki Huawei FreeBuds 3i oferują znacznie mocniejsze tony niskie. Grają ciemniej, są trochę bardziej dociążone, niekiedy lekko przymulone, z mniej wyraźnym środkiem i ostrzejszą oraz mniej przestrzenną górą.

W skrócie: Huawei FreeBuds 3i są bardziej basowe i ciemne, a Huawei FreeBuds 3 są znacznie bardziej przestrzenne i jasne.

Pod względem charakterystyki dźwięku różnica między tymi słuchawkami jest bardzo duża. Nie będę opisywał szczegółów brzmienia w kilku różnych utworach i gatunkach, bo w założeniu ma to być szybkie porównanie najważniejszych cech.

Które są tańsze?

Ceny Huawei FreeBuds:

Huawei FreeBuds 3 - 550 zł

Huawei FreeBuds 3i - 450 zł

Oczywiście ceny mogą się różnić, w zależności od sklepu.

Które są lepsze? Huawei FreeBuds 3, czy FreeBuds 3i?

Ogólnie rzecz ujmując, uważam, że pod względem dźwięku douszne Huawei FreeBuds 3 są bardziej uniwersalne. Pasują do większej liczby różnorodnych gatunków muzycznych i tworzą większą przestrzeń. Jednak model 3i zdecydowanie bardziej polecam miłośnikom mocnego basu.

Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że na słuchawkach dousznych muzyka brzmi dobrze w domu lub w innym cichym miejscu. Jeśli jednak zamierzasz kupić dobre słuchawki Bluetooth do telefonu, z myślą o używaniu ich głównie poza domem, to mimo wszystko lepiej wybierz Huawei FreeBuds 3i.

Co prawda trzymają krócej na baterii i mają gorszą jakość rozmów telefonicznych, ale za to o wiele lepiej pasywnie tłumią hałasy ruchu ulicznego i do tego mają skuteczniejszą aktywną redukcję szumu.

