Pierwsze takie w ofercie Huawei słuchawki, które zapewniają nam komfort odsłuchu w dobrej izolacji od otoczenia z zaawansowaną redukcją szumów.

Huawei rozwija swoje portfolio produktowe, dotyczące dźwięku. Oprócz głośników Sound X i ich mniejszego brata Sound, który niedługo pewnie trafi do Polski, a także serii dousznych i dokanałowych słuchawek FreeBuds, zdecydował się wprowadzić do oferty słuchawki nagłowne.

Co potrafią Huawei FreeBuds Studio? Jaka jest ich specyfikacja?

Huawei FreeBuds Studio to jak sugeruje nazwa słuchawki, które maja zapewnić nam studyjną jakość dźwięku, podobno wrażenia klasy Hi-Fi, o czym sugeruje po części informacja o paśmie przenoszenia od 4 Hz do 48 kHz, wsparciu kodeka Hi-Res Audio L2HC i zastosowaniu najwyższej jakości przetworników.

Pełna specyfikacja jest następująca.

wymiary i waga: 194 x 152 x 81,5 mm i 265 gramów

redukcja szumów: dynamiczna

procesor: Kirin A1

układ audio: AK4377

przetworniki: 40 mm, 4-warstwowe polimerowe

pasmo przenoszenia: 4 Hz - 48 kHz

komunikacja: Bluetooth 5.2, opóźnienie 180 ms

zasilanie: 2 akumulatory 410 mAh, ładowanie przez USB-C

kolory: czarny, złoty

W praktyce dopiero faktyczny odsłuch dopiero pozwoli ocenić jakość tego sprzętu. A także odpowiedzieć na pytanie, czy pozycjonowanie się w segmencie cenowym, który okupują produkty tak doświadczonych producentów jak Bose czy Sony, jest uzasadnione.

To co na pewno nie podlega dyskusji to.

czas ładowania: 60 minut do pełnego naładowania, 10 minut do 30% energii

czas pracy: 24 godziny bez redukcji szumów, 20 godzin z redukcją szumów

dwa akumulatory i system 8 mikrofonów kierunkowych, z których 6 wspiera system aktywnej redukcji szumów

Huawei FreeBuds Studio a inne słuchawki tego producenta

Huawei FreeBuds Studio zapewnia inny komfort użytkowania w porównaniu z FreeBuds Pro, ale funkcje redukcji szumów i tryb świadomości (równoważenie dźwięków z otoczenia i muzyki) są takie same jak w tych drugich.

Swoje pierwsze nagłowne słuchawki Huawei kieruje do użytkowników urządzeń z Bluetooth, przede wszystkim telefonów. Jednocześnie można połączyć się z dwoma urzadzeniami. To jedyna możliwość przesyłania dźwięku, port USB typu C służy jedynie ich ładowaniu.

Słuchawki wyposażono w strefę dotykową, co jest kolejnym podobieństwem do dokanałowych FreeBuds Pro. Tym razem jednak mamy sporą płytkę dotykową wokół zaczepu pałąka. Gestami dotykowymi możemy regulować głośność, zmieniać utwory, włączać i wyłączać odtwarzanie, aktywować asystenta głosowego i odbierać połączenia telefoniczne.

Cena i dostępność Huawei FreeBuds Studio

Wygląd Huawei FreeBuds Studio inspirowany jest kształtem gramofonu. Pałąk można rozewrzeć do 150 stopni co zapewnia komfort użytkowania przez osoby o różnym rozmiarze głowy.

Słuchawki są już dostępne w sprzedaży. Do 30 listopada kupimy je w promocyjnej cenie 999 złotych, a za złotówkę otrzymamy Huawei Band 4. Od grudnia Huawei FreeBuds Studio cena będzie wynosić 1399 złotych.

Źródło: Huawei

