Unfold the Classic. Huawei prezentuje nowe urządzenia. Miejsce premier: Dubaj

Huawei za jednym razem pokazuje aż cztery nowe produkty. Dwa smartfony i dwa modele słuchawek TWS debiutowały w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyła się premiera nowych urządzeń mobilnych Huawei. Chińczycy zaprezentowali dwa smartfony i dwa modele słuchawek TWS. Wszystkie wyglądają całkiem interesująco, ale niekwestionowaną gwiazdą jest składany smartfon Mate X6.

Premiera Huawei Mate X6 - to składany smartfon z górnej półki

Jakiś czas temu poznaliśmy pierwszy dwukrotnie składany model smartfona Huawei. To prawdziwy hi-end w cenie przekraczającej 20 tys. zł. Teraz Chińczycy zaprezentowali bardziej przystępny model, choć i w jego przypadku słowo “flagowy” pasuje, jak ulał. Mimo swojej konstrukcji (składany telefon po otwarciu przypomina niewielki tablet) udało się zachować smukłą konstrukcję - ma 9,85 mm grubości. Waga wynosi natomiast 239 g, czyli tylko nieco więcej od klasycznych telefonów.

Na szczególną uwagę zwraca aparat fotograficzny. Główny obiektyw współpracuje z matrycą 50 MP Ultra Aperture XMAGIC z regulowaną (10 stopni) wartością przysłony. Smartfon pozwoli więc na wykonanie świetnych ujęć i w słoneczny dzień, i przy gorszym oświetleniu. Mamy też 40 MP aparat szerokokątny i teleobiektyw 48 MP. Oprogramowanie to najnowsze EMUI 15 - telefon nie ma na pokładzie Androida (to skutek amerykańskich sankcji nałożonych na Huawei jeszcze za czasów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa).

Seria Huawei Nova 13

To nieco tańsza seria smartfonów. Również w rodzinie Huawei nova 13 pojawia się ulepszony aparat z regulowaną wartością przysłony. Główny obiektyw współpracuje tu z matrycą 50 MP. Jest też Huawei XC Portrait Engine - nowy silnik pozwalający uzyskać lepsze zdjęcia portretowe.

Wśród inteligentnych funkcji mamy m.in. “AI Best Expression”, pozwalającą ulepszyć zdjęcia seryjne. Zaletą smartfonów jest atrakcyjny design i obudowa w ciekawych kolorach.

Dwa nowe modele słuchawek zaprezentowane przez Huawei w Dubaju

Nowe słuchawki TWS Huawei FreeBuds Pro 4 dostały potężną aktywną redukcję szumów. Może zmniejszyć poziom hałasów otoczenia nawet o 100 dB. Większość konkurentów dotychczas chwaliło się natomiast ANC wycinającym 40-50 dB, co i tak było niezłym wynikiem. W realizacji aktywnego tłumienia w Huawei FreeBuds Pro 4 pomaga sztuczna inteligencja. Jest też opcja przesyłania dźwięku w bardzo wysokiej rozdzielczości, nawet z bitrate 2,3 Mb/s. Aby brzmienie spełniło oczekiwania nawet wymagających użytkowników, Huawei wyposażył swoje topowe słuchawki bezprzewodowe w dwa przetworniki True Sound.

Huawei FreeClip to kolejne słuchawki TWS, jednak o otwartej konstrukcji. Takie rozwiązanie wydaje się optymalne dla osób, które nie chcą tracić kontaktu z otoczeniem. W przypadku tego typu “słuchawek z klipsem” problemem może być mniejszy poziom niskich tonów - mamy w końcu nieduży przetwornik, którego nie wsuwamy do kanału słuchowego, jak w dokanałówkach. Huawei informuje natomiast o dynamicznym poziomie basów - wzmocnienie powstaje z wykorzystaniem specjalnego algorytmu. Jest też powiadomienie o upuszczeniu słuchawki, co pomoże nie zgubić wartościowego sprzętu.

Ceny i dostępność nowości Huawei w Polsce nie są jeszcze znane.

Źródło: komunikat prasowy Huawei