Huawei MatePad Pro 13.2": doskonała klawiatura i multitasking

Huawei MatePad Pro 13.2" przekonał nas podczas Tech Winter Challenge, że jest tabletem przemyślanym, stworzonym wręcz dla osób kreatywnych. Przekonał nas też, że świetnie nadaje się do mobilnej pracy, w czym sporą zasługę ma wygodna klawiatura i zaawansowany multitasking!

Płatna współpraca z marką Huawei.

Wspominałem w jednym z materiałów poświęconych Huawei MatePad Pro 13.2", który towarzyszył nam podczas Tech Winter Challenge, że to sprzęt, który świetnie nadaje się do używania z rysikiem. Cóż, nie kłamałem! To naprawdę się przydaje i działa bosko. Natomiast szczerze mówiąc, częściej niż rysika używałem klawiatury, dzięki której ten tablet zmienia się w naprawdę niezły notebook...

Klawiatura i multitasking w Huawei MatePad Pro 13.2"

Wygodne pisanie i wiele otwartych okien aplikacji

Pisanie na magnetycznie podczepianej klawiaturze jest bardzo wygodne - zwłaszcza, że można sobie tablet postawić praktycznie gdzie się chce, bo niezależnie od tego, czy jest przypięta magnesem czy nie, klawiatura łączy się z nim bezprzewodowo.

Dodatkowo HarmonyOS 4 pozwala na zaawansowany multitasking - możesz mieć otwarte nawet cztery okna aplikacji jednocześnie - dwa “zwykłe“ i dwa pływające, a przechodzenie między appkami jest super wygodne i - to żadne zaskoczenie - super płynne. Co ważne, duży touchpad obsługuje gesty i radzi sobie z ich rozpoznawaniem jak touchpad z zaawansowanego laptopa.

Na koniec ciekawostka. Klawiatura Smart Magnetic Keyboard nie ma żadnego gniazdka do ładowania, bo... ładuje się bezprzewodowo z tabletu. Oto przykład przemyślanego, intuicyjnego w użytkowaniu sprzętu!

