Tablety marki Huawei charakteryzują się między innymi wysoką wydajnością oraz eleganckim designem, ale ich główną zaletą jest bardzo dobra relacja ceny do jakości. Warto zwrócić uwagę na urządzenia serii MatePad T10S, które świetnie sprawdzą się jako domowe centrum rozrywki.

Tablety Huawei MatePad T10S - dobry tablet do codziennego użytku

Artykuł powstał we współpracy z Huawei

Tablety to urządzenia, które przede wszystkim wykorzystywane są do konsumpcji treści, czyli między innymi do przeglądania stron internetowych, oglądania filmów, czytania e-booków czy grania w mobilne gry. Ze względu na swoją konstrukcję są do tego bardzo dobrze dostosowane. Z tabletem można usiąść w fotelu i cieszyć się komfortem jaki daje podczas oddawania się multimedialnym rozrywkom. Te urządzenia są lekkie, mają duże ekrany, podzespoły pozwalające na płynne działanie, świetne głośniki oraz pojemne baterie, które pozwalają na wiele godzin zabawy.

Co ważne, wszystkie wymienione wyżej cechy posiadają wspomniane wcześniej tablety MatePad T10S marki Huawei.

Obudowa tabletów MatePad T10S wykonana jest z metalu, a ich konstrukcja została dodatkowo wzmocniona, dzięki czemu są odporne na uszkodzenia mechaniczne. To wbrew pozorom bardzo ważne, szczególnie gdy w domu są dzieci, którym zdecydowanie częściej niż dorosłym zdarza się zrzucać różne przedmioty na podłogę. Mając tablet Huawei MatePad T10S nie trzeba się więc martwić o to, że uszkodzi się przy pierwszym upadku. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że mimo zastosowanych materiałów, tablet jest bardzo lekki i waży zaledwie 450 gramów. Najlżejsze ultrabooki ważą nieco ponad 1 kilogram, więc różnica jest duża i odczuwalnie wpływa na komfort użytkowania.

Huawei MatePad T10S - specyfikacja techniczna

Wyświetlacz

Jednym z ważniejszych komponentów tabletu jest jego ekran. Zajmuje zdecydowaną większość przedniego panelu urządzenia, a co najważniejsze, to właśnie do jego jakości zależy to czy chętnie będziemy po taki tablet sięgać.

Wyświetlacz, w który wyposażony jest MatePad T10S wykonany został w technologii IPS. Tego typu ekrany charakteryzują się przede wszystkim wiernym odwzorowaniem kolorów, szerokimi kątami widzenia oraz wydajnym podświetleniem. To zatem idealny typ ekranu do zastosowań, w których wykorzystywane są tablety.

Długość przekątnej ekranu to 10 cali, a jego rozdzielczość to Full HD, czyli w tym przypadku 1920 na 1200 pikseli. Daje to zagęszczenie pikseli na poziomie 224 ppi (pixel per inch), co oznacza, że na powierzchni jednego cala kwadratowego znajdują się właśnie 224 piksele, dzięki czemu obraz jest bardzo ostry. Dodatkowo zastosowano technologię HUAWEI ClariVu Display Enhancement, która dostosowuje parametry obrazu do wyświetlanych treści oraz rozwiązanie o nazwie Super Resolution, które skaluje obraz o niższej rozdzielczości po to, by znacznie polepszyć jego jakość.

Oglądane filmy charakteryzować się będą bardzo dobrą jakością obrazu. Ekran świetnie sprawdzi się także w grach. Dzięki wysokiej rozdzielczości graczom nie umknie nawet najmniejszy szczegół, który może mieć kluczowe znaczenie podczas rozgrywki.

Jest też tryb ochrony oczu, dzięki któremu z tabletu komfortowo korzystać można przez wiele godzin. Dzięki możliwości wyboru ustawień obrazu o nazwie eBook, MatePad T10S z powodzeniem zastąpi czytnik książek elektronicznych.

Procesor

Płynne działanie tabletu zapewnia ośmiordzeniowy procesor Kirin 710A, który świetnie sprawdza się w tego typu urządzeniach. Pozwala na swobodne i sprawne korzystanie ze wszystkich funkcji tabletu.

Dzięki układowi MatePad T10S to uniwersalny tablet, który sprawdzi się w każdym domowym zastosowaniu. Wydajność jest na tyle wystarczająca, że umożliwi płynne wykonywanie codziennych czynności takich jak przeglądanie Internetu, korzystanie z portali społecznościowych, robienie zakupów czy wysyłanie wiadomości e-mail. Układ nieźle poradzi sobie także z nieco bardziej wymagającymi grami mobilnymi.

Głośniki

Istotną kwestią są także głośniki, które niezbędne są na przykład podczas oglądania filmów czy grania w gry. MatePad T10S posiada dwa głośniki renomowanej marki Harman Kardon. Umieszczone zostały one po obu stronach tabletu, co daje efekt dźwięku przestrzennego.

Dla polepszenia jakości niskich tonów zastosowana została tu technologia HUAWEI Histen 6.1, co zadowoli nawet bardziej wymagających melomanów. Jest też coś dla miłośników słuchawek - tablet posiada złącze mini jack.

Zastosowane rozwiązania sprawią, że tablet zastąpi bezprzewodowy głośnik. Co więcej, do odtwarzania muzyki za pośrednictwem głośnika Bluetooth niezbędny jest smartfon, a tablet można połączyć z Internetem, więc służy także jako źródło dźwięku. Nie trzeba zatem eksploatować baterii swojego telefonu.

Oprogramowanie

Na tabletach MatePad T10S zainstalowany jest system Android 10 HMS, czyli Huawei Mobile Services oraz nakładka EMUI 10.1.

Warto zwrócić uwagę, że na tablecie nie zainstalowano usług Google, ale nie stanowi to żadnego problemu. Korzystać można ze sklepu o nazwie AppGallery, który jest zamiennikiem znanego z innych urządzeń z systemem Andorid sklepu Play. Dostępna jest w nim ogromna liczba aplikacji z bardzo wielu kategorii często z atrakcyjnymi gratisami czy bonusami dla użytkowników AppGallery.

Rozwijana przez firmę Huawei nakładka EMUI to jeden ciekawszych interfejsów urządzeń z systemem Android. Posiada wiele różnych funkcji, których próżno szukać w produktach innych marek.

Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja Huawei Share, która umożliwia szybkie przesyłanie danych między urządzeniami tej marki. Wystarczy przyłożyć jedno urządzenie do drugiego, a magia zadzieje się sama.

Jest też możliwość podziału ekranu na dwie części, co pozwala na jednoczesne korzystanie z dwóch aplikacji. Można na przykład otworzyć przeglądarkę internetową i notatnik by sporządzać zapiski albo jednocześnie otworzyć aplikację do obsługi usług bankowych i przeglądać faktury w celu wykonania przelewów.

Bateria

Tablet wyposażony został w baterię pojemności 5100 mAh, która zapewnia wiele godzin działania. Ładowarkę podłącza się do portu USB typu C, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Każdy kto choć trochę lubi sprzęt elektroniczny z pewnością posiada w domu przewód z taką wtyczką, więc nie trzeba polegać tylko na ładowarce, która znajduje się w zestawie.

HUAWEI MatePad T10S - dobry tablet dla dzieci

Ostatnią wartą uwagi rzeczą są funkcje dedykowane dla dzieci. Dzięki opcji „Kącik dla dzieci”, młodzi użytkownicy mogą bezpiecznie i pod kontrolą rodziców korzystać z Internetu. Można między innymi ustawić maksymalny czas korzystania z tabletu oraz określić, które aplikacje będą dla dzieci dostępne.

Tablet dba także o wzrok dzieci. Funkcja ochrony oferuje między innymi filtr światła niebieskiego oraz automatycznie reguluje jasność ekranu. Co więcej, wyświetlają się nawet powiadomienia o tym, że tablet znajduje się zbyt blisko oczu.

Dostępne modele

W Polsce tablety HUAWEI MatePad T10S dostępne są w wielu konfiguracjach. Warto wybrać wersję z 4 GB pamięci RAM oraz pamięcią masową o pojemności 64 lub 128 GB. Taki tablet z pewnością sprawi radość całej rodzinie i będzie służyć przez kilka lat.

Czy warto wybrać Huawei MatePad T10S?

Huawei MatePad T10S to tablet ze średniej półki cenowej, który świetnie sprawdzi się w codziennych zastosowaniach domowych. Od pewnego czasu zauważyć można trend, że w przypadku mniej wymagających użytkowników, którzy głównie konsumują treści i wykonują proste prace biurowo-domowe, tablety z powodzeniem zastępują laptopy. Są przy tym mniejsze i lżejsze niż komputery, więc korzysta się z nich dużo bardziej komfortowo.

Tablet ten zastąpi także głośnik oraz czytnik e-booków. W zasadzie niemal każdy znajdzie zastosowanie dla takiego urządzenia. Sprawdzi się także jako urządzenie multimedialne dla dzieci. Jest wszechstronny, a przy tym zapewnia bezpieczne korzystanie z Internetu i nie pozwoli na nadwyrężenie wzroku młodych użytkowników.

