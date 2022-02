Najważniejszym i najdokładniej analizowanym aspektem funkcjonowania Huawei P50 Pro są jego funkcje foto-wideo. Oczywiście nie można mówić o nich zapominając kompletnie o całym telefonie. Najlepiej zresztą, gdy zobaczycie to sami. Na żywo

4,4/5

Huawei P50 Pro szturmem zdobył redakcyjne biurka i chyba każda licząca się redakcja wypowiedziała się już o jego plusach, minusach. Również na benchmark.pl możecie zapoznać się z naszą opinią o Huawei P50 Pro. Równolegle do sprzedaży trafia także składany i kieszonkowy, Huawei P50 Pocket, ale na jego testy musicie jeszcze poczekać.

Tymczasem na naszym dywaniku wciąż znajduje się Huawei P50 Pro i wciąż jest intensywnie "przepytywany". Jeśli więc chcecie zobaczyć jak telefon wygląda i sprawuje się na żywo, zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję, najlepiej skorzystać z naszego materiału wideo, w którym przybliżamy najważniejszą właściwość tego telefonu. To co od zawsze w przypadku serii P stanowiło o jej silnej pozycji w branży, czyli potencjał fotograficzno - filmowy.

Wideo recenzja Huawei P50 Pro

Cena i początek regularnej sprzedaży

Huawei P50 Pro niedługo trafi do sprzedaży regularnej, więc jeśli chcecie kupić go w cenie 4999 złotych zamiast regularnej 5499 złotych i przy okazji zyskać za złotówkę słuchawki Freebuds 4, to trzeba się śpieszyć.

Źródło: Huawei, inf. własna, fot: Karol Żebruń, wideo: Kamil Nadworski, opowiada: Tomasz Duda