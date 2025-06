Podsumujmy nowości z WWDC 2025: rewolucja czy “ziew”?

WWDC 2025, czyli święto dla wszystkich fanów Apple niedawno się odbyło i niedawno się zakończyło. Co nowego pokazał gigant z Cupertino? Skomentowaliśmy ten event, siląc się na autorskie opinie, a nie referowanie listy nowości.

Tegoroczna konferencja WWDC 2025 właśnie dobiegła końca i wiecie co? Apple znowu zasypało nas lawiną nowości, choć ja akurat “oszołomiony” tymi nowościami nie jestem. Niemniej, fani technologii giganta z Cupertino mają na co czekać, bo to, co zaprezentowano, ma szansę sporo namieszać w sposobie, w jaki korzystamy z iPhone'ów, iPadów czy Maców. Na scenie błyszczały przede wszystkim nowe odsłony systemów: iOS 26 i iPadOS 26.

Gadamy o WWDC 2025

iOS 26, czyli czas na “Liquid Glass"

iOS 26, czyli najnowsza odsłona systemu dla iPhone'ów, wprowadza odświeżony wygląd, inspirowany platformą visionOS, charakteryzujący się szklanymi tłami i efektem cieniowania 3D. Ot, Windows Vista na sterydach. Oprócz zmienionego interfejsu, użytkownicy mogą spodziewać się nowej aplikacji Gry, która ma na celu lepsze zarządzanie tytułami na urządzeniu. Przeprojektowano również aplikację Aparat, a przeglądarka Safari zyskała tryb wyświetlania stron w trybie pełnoekranowym. iOS 26 będzie dostępny dla szerokiej gamy iPhone'ów, od iPhone'a SE (2. i 3. generacji) po iPhone 16 Pro Max, z publiczną premierą spodziewaną we wrześniu.

Czy “Liquid Glass" to jakaś istotna rewolucja? Cóż, ten nowy styl jest ładny, efekt “szklistości” robi wrażenie, ale w mojej ocenie system mocno stracił na czytelności. Docenić jednak trzeba fakt, że Apple nie kłamał - nowa odsłona wszystkich, nie tylko iOS’a, systemów firmy to faktycznie największa zmiana estetyczna od lat.

iPadOS 26: iPad jak MacBook, ale lepszy?

Nowy iPadOS 26 to kolejny, duży krok w ewolucji iPada. Apple konsekwentnie dąży do tego, by tablet w pełni zastąpił laptopa, i muszę przyznać, że idzie im to coraz lepiej. Największy hit to "Pro-Level Multitasking 2.0", co brzmi tyleż kosmicznie, co komicznie. W praktyce jednak rzecz ma sporo sensu, bo pozwala swobodniej zmieniać rozmiar aplikacji, układać je, jak się chce i błyskawicznie się między nimi przełączać.

Kolejna sprawa to jeszcze lepsza integracja z akcesoriami zewnętrznymi. iPadOS 26 ma oferować genialne wsparcie dla monitorów – wreszcie w pełni wykorzystacie dodatkowy ekran, z dedykowanymi trybami wyświetlania. Usprawniono też obsługę myszy i klawiatur, dodając nowe gesty i skróty, które mają przyspieszyć pracę. Jak będzie w praktyce? Czas pokaże.

Co tam jeszcze pokazano? Szybki przegląd nowości z WWDC 2025

Nie tylko iOS i iPadOS dostały zastrzyk świeżości. Apple zadbało o cały swój ekosystem:

macOS Tahoe: ulepszenia w zabezpieczeniach, większa wydajność i jeszcze lepsza synchronizacja z iPhone'ami i iPadami. Plus – dalsza, głębsza integracja z chmurą. Aha, i ten nowy, elegancki wygląd "Liquid Glass" też trafił na komputery. Do tego na uwagę zasługuje też usprawniony Spotlight z "Szybkimi klawiszami". No i wreszcie dedykowana aplikacja Apple Gry.

watchOS 26: tu na uwagę zasługuje Workout Buddy – asystent do treningów, który ma sprawić, że każdy z nas będzie lepszą wersją siebie.

tvOS 26: tutaj też mamy Liquid Glass i przeprojektowaną aplikację Apple TV z nowymi plakatami filmów i możliwością tworzenia profili użytkowników. Absolutnym hitem jest jednak możliwość wykorzystania iPhone’a jako mikrofonu do karaoke z tekstami na ekranie! Super rzecz, o którą nikt nie prosił, a której wszyscy potrzebowali.

Więcej AI!

Rzecz jasna żadne wydarzenie w świecie konsumenckiej elektroniki nie może obyć się bez AI. Apple o tym wie i swoje AI doposaża w nowe funkcje i możliwości, które zignorowaliśmy w naszym materiale wideo, ponieważ… Nie działa to w Polsce. Jeśli coś w pięknym kraju nad Wisłą nie działa, to po co się tym fascynować?