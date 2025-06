Czas na modne kawy z ekspresem Jura Z10

Kontynuujemy deserową przygodę w akompaniamencie pysznej kawy! Dziś czas na modne, szalenie awangardowe kawy, jak np. Cold Brew czy Cold Sweet Nitro, w których przygotowaniu prawdziwym mistrzem jest ekspres Jura Z10.

Kolejny akt moich oraz Darii z redakcji Pyszności.pl zmagań z kawą i deserami, upłynął pod znakiem kaw awangardowych, modnych, odstających od klasyki. Była to szalona przygoda, prawdziwa odskocznia od klasycznej uczty bazującej na pysznym espresso z ekspresu Jura C8. Cold Brew, Cold Sweet Nitro i pistacjowe latte zabrały nas w wiosenno-letnią przygodę spod znaku nietypowych smaków i technologicznej doskonałości, gdyż za wszystkimi wymienionymi napojami stał jeden ekspres - doskonały Jura Z10.

Viralowe, modne kawy z Jura Z10

Smak lata z Cold Brew, Cold Sweet Nitro i pistacjowym latte?

Zacznijmy od pewnej nowofalowej klasyki, czyli Cold Brew. Ta orzeźwiająca, wyrazista, a przy tym bardzo energetyczna kawa na zimno wymaga wielu godzin “zaparzania” w lodówce, lub 90 sekund i kliknięcia jednego przycisku w ekspresie Jura Z10. Uwaga, to nie jest po prostu espresso wylane na kostki lodu! W tym ekspresie Cold Brew przygotowuje się z wykorzystaniem zimnej wody, a pod względem smaku uzyskany napar jest nie do odróżnienia od Cold Brew robionego tradycyjnie, na które czeka się długimi godzinami.

Cold Brew to ciągle swoista nowość dla niedzielnych kawoszy, zwłaszcza gdy porównamy ją do tych klasycznych pozycji, jak espresso czy cappuccino, ale przy tym coś dobrze już znanego wśród osób bardziej oddanych sprawie, bardziej zaangażowanych i lepiej rozeznanych w kawowym świecie. Dla nich nowością może być choćby kawa Nitro, czyli mleczna kawa na zimno, która w kawiarniach jest nasycona azotem i którą przygotować można w ekspresie Jura Z10. Jasne, ekspres nie nasyci kawy, ale wrażenia smakowe są obłędne, a sam napój, przygotowywany przy pomocy przystawki Cold Sweet Nitro bliźniaczo przypomina kawę Nitro. Jak to możliwe? Jak to działa? O tym za moment - dozujmy sobie odkrywanie przyjemności i technologii za nimi stojących!

Trzecią kawą, którą przygotowałem podczas nagrywania materiału z Darią było pistacjowe latte i… Cóż mam rzec? Dla fanów pistacji to pozycja obowiązkowa, iście teleportująca człowieka do lepszego świata. Jest to kawa może najmniej spektakularna z opisywanych w niniejszym artykule, ale pod względem doznań smakowych zasługująca na pełnię uwagi.

Jura Z10 - technologiczne cudo dla najbardziej wymagających

Przyznaję, że byłem pod wrażeniem tego, jak dobre espresso potrafi przygotować Jura C8, jednak to, co oferuje model Z10 literalnie przerosło moje oczekiwania - a te, małe nie były. W topowym urządzeniu marki Jura znajdziemy szereg technologicznych rozwiązań, które obcowanie z kawą wynoszą na nowy poziom. Wspomnieć trzeba o inteligentnym młynku P.R.G. - Product Recognising Grinder, który automatycznie dopasowuje stopień zmielenia kawy to wybranego napoju. Elektroniczna regulacja w tym stożkowym młynku potrafi zmielić kawę bardzo drobno lub grubo - np. do przygotowania Cold Brew. Co warto podkreślić to fakt, że użytkownik może ustawienia możemy sobie w pełni spersonalizować i zapisać, lub zmienić jednorazowo poprzez menu Aroma Selection, dostępne w prawym dolnym rogu ekranu głównego.

Nieźle co? A to dopiero początek całej listy technologii, które ugruntowują niejako technologiczną supremację modelu Z10. Na liście tej znajduje się choćby autorski system przygotowania kawy Cold Brew polegający na pulsacyjnym tłoczeniu zimnej wody pod wysokim ciśnieniem przez świeżo zmieloną kawę. Tak przygotowana kawa to wariant Cold Brew zachwycający aromatem i owocowymi nutami. Rozpisuję się o nowofalowych kawach, a zapominam o uniwersalności, o super rozbudowanych możliwościach tego urządzenia, więc zaznaczę, że Jura Z10 pozwala na przygotowanie 40 różnych typów kawy.

Czas na kilka słów o obsłudze, gdyż ta jest tak dopasowana do dzisiejszych realiów, że lepszych pomysłów nie potrafię sobie wyobrazić. Mamy tu duży, bo aż 4,3-calowy ekran dotykowy oraz pokrętło Blue Crystal Rotary Switch, za pomocą których sterujemy urządzeniem. Oba sposoby obsługi celująco się uzupełniają, dając użytkownikowi wrażenie iście smartfonowego obcowania ze sprzętem z nieco klasycznym, analogowym wręcz “twistem”.

Prawie zapomniałem! Przy czyszczeniu tego ekspresu, nie musimy wyciągać jednostki zaparzającej, nie musimy go rozbierać, rozkładać na czynniki pierwsze. Wystarczy wrzucić do niego tabletkę czyszczącą. Oto jest pokaz technologicznego zaawansowania, iście godny podziwu.

Cold Sweet Nitro i Jura Z 10 to pokaz kawowej supremacji

Ekspres Jura Z10 to ekspres klasy premium, co widać i co można posmakować. Wykonanie - topowe. Jakość zastosowanych materiałów - topowa. Możliwości? Oo, o tym to można i pracę licencjacką napisać. Trochę tech technikaliów wrzuciłem wam przed momentem, więc tu skupię się na tym, co na mnie zrobiło największe wrażenie, czyli na Cold Sweet Nitro Kit, który dodany do ekspresu pozwala wskoczyć na wyższy poziom smaku i zabiera człowieka w wycieczkę po kawowych światach alternatywnych.

Kluczowymi elementami zestawu są przystawka do syropu oraz podwójna wylewka. Przystawkę napełniamy syropem, wylewkę podłączamy, a do wysokiej szklanki dodajemy kostki lodu. Co dalej? Dalej dzieje się magia. Klikamy sobie kawę Cold Brew Flat White i obserwujemy jak w szklance tworzy się Cold Sweet Nitro. Kawa jest przyjemnie “nasycona”, aksamitna w smaku, a jej struktura lub tekstura (takie modne słowo) przypomina popularne stouty. Coś niesamowitego, coś, czego nie spotkałem do tej pory w żadnym automatycznym ekspresie i coś, co zrobiło na mnie kolosalne wrażenie.

Cold Sweet Nitro to wisienka na torcie i koronny przykład na to, że Jura Z10 to ekspres, który nie zna kompromisów. Urządzenie potrafi wszystko, a łącząc przyjemną, wygodną obsługę i nowoczesne rozwiązania technologiczne wyznacza kierunek, w którym pójść winna cała gama urządzeń klasy premium.