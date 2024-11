Nie czekaj do wiosny. Hulajnogi elektryczne w promocji na Black Weeks

Szukasz promocji na hulajnogi elektryczne? Black Weeks to doskonała okazja, by kupić wymarzony model w niższej cenie.

Polskie ulice i chodniki roją się od hulajnóg elektrycznych przede wszystkim wiosną i latem. Czy musi tak być? To w końcu szybki, wygodny, tani w eksploatacji oraz ekologiczny środek transportu - a taka lista zalet obowiązuje przez cały rok.

Plusem jesiennych zakupów może natomiast być możliwość upolowania wymarzonego jednośladu w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Tanie hulajnogi elektryczne na Black Friday to jedne z najbardziej łakomych kąsków dla łowców okazji.

Na które hulajnogi elektryczne warto zwrócić uwagę szukając okazji cenowych na Black Friday?

Motus Scooty 10 PLUS 2022 - hulajnoga elektryczna w promocji na Black Friday

Motus Scooty 10 PLUS 2022 to hulajnoga typowo miejska, której mocnym atutem są spore, 10-calowe, pompowane koła z amortyzacją na przód i tył. Dzięki nim pojazd poradzi sobie z kostką brukową, mniejszymi krawężnikami i innymi nierównościami.



Motus Scooty 10 PLUS 2022

Mimo przystępnej ceny hulajnoga ma też wyjątkowo duży zasięg deklarowany – do 60 km. Choć oczywiście realny wynik zależy od wagi użytkownika, prędkości jazdy czy ukształtowania terenu.

Na uwagę zasługuje również maksymalny udźwig. Do niedawna rynkowym standardem było 100 kg , a wielu użytkowników zapomina, że obejmuje on nie tylko wagę człowieka, lecz również bagażu czy ubrania, które w chłodniejsze dni samo w sobie może przecież ważyć kilka kilogramów. W przypadku hulajnogi Motus Scooty 10 PLUS 2022 maksymalne obciążenie wynosi aż 120 kg, co z nawiązką spełni zapotrzebowanie większości użytkowników.

Motus Scooty 10 PLUS 2023 - hulajnoga elektryczna w okazyjnej cenie

Motus Scooty 10 PLUS 2023 to nowszy wariant omawianego wyżej modelu. Ma podobny zasięg, udźwig i wagę, ale producent wprowadził też garść zmian.



Motus Scooty 10 PLUS 2022

Najważniejsze z punktu widzenia użytkowników będzie to, że model o oznaczeniu 2023 został uzbrojony w kierunkowskazy przednie i tylne, które jeszcze bardziej podnoszą bezpieczeństwo jazdy, zwłaszcza po zmroku. Ta wersja otrzymała także odświeżone wzornictwo.

Motus PRO10 Urban - oferta Black Friday na hulajnogę

Motus PRO10 Urban to hulajnoga typu crossover, która łączy w sobie zalety pojazdu miejskiego oraz terenowego. W tym modelu producent zastosował bezdętkowe opony, które zapewniają jeszcze większą trwałość. Mocniejszy silnik o mocy szczytowej 800 W ułatwi ponadto pokonywanie wzniesień, a certyfikat IP54 świadczy o podwyższonej odporności na zachlapania, co jesienią jest atutem nie do przecenienia.



Motus PRO10 Urban

Miłośnicy nocnej jazdy docenią bardziej rozbudowane podświetlenie. Poza lampą przednią, tylną, kierunkowskazami i odblaskami producent zamontował także podświetlony podest, który nie tylko efektownie wygląda, ale także zapewnia większą widoczność hulajnogi Motus PRO10 Urban od boku.

Motus PRO10 Sport 2021 - najlepsza hulajnoga elektryczna w promocji

Motus PRO10 Sport 2021 to sprzęt skierowany do osób, które z okazji Black Friday chcą upolować w promocji hulajnogę elektryczną z najwyższej półki.



Motus PRO10 Sport 2021

Nazwa tego modelu jest nieprzypadkowa, bo jest on dla hulajnóg elektrycznych tym, czym dla motoryzacji są samochody sportowe. Został wyposażony w aż dwa silniki o mocy 1000 W na koło. Efekt? Hulajnoga jest w stanie rozpędzić się do 24 km/h w mniej niż 3 sekundy.

Z omawianych modeli Motus PRO10 Sport 2021 ma też najwyższy deklarowany zasięg (do 65 km), a stacyjka z kluczykiem daje gwarancję, że osoba postronna nie będzie w stanie tej hulajnogi uruchomić.

Powyższe modele dostępne są w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, x-kom oraz Komputronik.