iBOX Aurora K-5 oraz iBOX Aurora K-6 to stosunkowo tanie klawiatury gamingowe z mechanicznymi przełącznikami i wielokolorowym podświetleniem. Dobre rozwiązanie dla oszczędnych, liczących na niezłą jakość.

Gamingowe klawiatury iBOX Aurora K-5 i K-6 w dobrej cenie

Naszymi głównymi bohaterkami są dziś iBOX Aurora K-5 oraz iBOX Aurora K-6. To siostry, ale nie bliźniaczki, choć łączy je wiele. Obie są pełnowymiarowe, kierowane do miłośników elektronicznej rozrywki, solidne i wyposażone w dodatkowe przyciski. Mają też dokładnie tę samą cenę: jedna i druga kosztuje 269 złotych.

Niespełna 270 złotych to niewiele jak za gamingowe klawiatury mechaniczne z wielokolorowym podświetleniem i pakietem najważniejszych rozwiązań dla graczy. Oczywiście – jak to w rodzinie – są też cechy, które je różnią.

iBOX Aurora K-5 to tradycyjna, ergonomiczna klawiatura dla graczy

I tak, Aurora K-5 to klawiatura o typowym, średnim profilu, wyposażona w czerwone switche KRGD. Jaka jest ich charakterystyka? Aktywacja przy sile 40 g i na wysokości 2 mm oraz trwałość przekraczająca 60 milionów naciśnięć. Innymi słowy: to sprzęt, który przez długie lata nie powinien odmówić współpracy.

Pełny N-Key Rollover minimalizuje ryzyko błędnie odczytanych kombinacji, a sporych rozmiarów podkładka pod nadgarstki przynosi ulgę, szczególnie gdy mocno wejdzie syndrom jeszcze jednej tury. Co ciekawe, tak jak sama klawiatura, oferuje ona podświetlenie RGB. A w razie czego w każdej chwili możesz ją odłączyć – dzięki magnesom nie jest to szczególnie skomplikowane.

To podświetlenie jest zresztą niezwykle mocnym atutem klawiatury iBOX Aurora K-5. Jest intensywne i wielostrefowe, co zdecydowanie może się podobać. A że ostatecznie jest tylko dodatkiem do przyzwoitej specyfikacji sprzętowej, to trudno nie widzieć w nim przysłowiowej wisienki na torcie. Dodajmy jeszcze, że z komputerem połączysz urządzenie 160-centymetrowym przewodem z końcówką USB.

iBOX Aurora K-6 to bezprzewodowa klawiatura niskoprofilowa

Podobny, choć o 10 centymetrów krótszy przewód znajdziesz także w pudełku z klawiaturą Aurora K-6. Z tą jednak różnicą, że możesz go odpiąć i połączyć się z komputerem… bezprzewodowo. W tym celu możesz skorzystać albo z łączności Bluetooth 5.0, albo z odbiornika USB. Nie to jest jednak najbardziej charakterystyczne w przypadku tego modelu. Co więc?

Ano to, że iBOX Aurora K-6 to klawiatura niskoprofilowa – rzecz rzadko spotykana wśród gamingowych urządzeń. Wykorzystuje konkretnie przełącznki KRGD Red Low Profile o krótkim zakresie aktywacji, zapewniającym błyskawiczne reakcje. Żywotność również wygląda tu naprawdę przyzwoicie – wynosi 50 milionów naciśnięć.

Nieznacznym minusem może być dla niektórych fakt, że podświetlenie klawiszy jest tu wprawdzie wielokolorowe, ale nie RGB. Przy 20 różnych efektach podświetlenia nie powinien to być jednak zbyt duży problem.

Dobra klawiatura gamingowa za 269 złotych?

Do jednej i drugiej klawiatury producent dołącza również oprogramowanie Aurora Gaming z intrfejsem w języku polskim. Z jego poziomu można wygodnie i szybko dostosować ustawienia: wybrać sposób podświetlenia klawiszy, przypisać im określone makra oraz zaprogramować kilka profili – na przykład pod kątem różnych użytkowników albo i różnych gier.

Podsumowując: niezależnie od tego, czy w kręgu twoich zainteresowań jest niskoprofilowa klawiatura bezprzewodowa, czy też tradycyjna klawiatura z podświetleniem RGB i podpórką pod nadgarstki, za 269 złotych możesz kupić niezły sprzęt do grania, z którym spędzisz niejedną przyjemną chwilę przy swoich ulubionych tytułach.

Artykuł powstał we współpracy z iBOX.