Intel Extreme Masters Katowice 2022 to jedno z najważniejszych e-sportowych wydarzeń w Europie. Tegoroczna edycja startuje właśnie dzisiaj i potrwa przez cały weekend, aż do niedzieli.

Tegoroczna edycja turnieju Intel Extreme Masters w Katowicach jest jubileuszowa. Już po raz dziesiąty (organizowana w Spodku i sąsiadującym z nim Międzynarodowym Centrum Kongresowym) impreza gościć będzie najlepszych e-sportowców i tłumy ich fanów. Topowi zawodnicy zmierzą się w finałach rozgrywek w StarCraft 2 i CS:GO.

Pierwsza część wydarzenia zaczęła się 15 lutego. Wtedy to drużyny rozpoczęły walkę o udział w fazie pucharowej, która ma miejsce między 25 a 27 lutego. W ten weekend najlepsi powalczą o tytuły mistrzowskie i olbrzymie nagrody finansowe…

Bramy Spodka zostały otworzone 25 lutego o godzinie 11.30, a drzwi – półtorej godziny później. Wcześniej w MCK (o 12.00) rozpoczęły się rozgrywki w StarCraft 2. Koniec przewidywany jest na godzinę 22.30. Do zmagań powrócimy w sobotę – drzwi otworzą się o 13.30, a zamkną ponownie około 22.30. Wielkie finały odbędą się w niedzielę – decydująca rozgrywka w StarCraft 2 została zaplanowana na godzinę 14.15, a w CS:GO – na 17.00.

Oczywiście to nie wszystko. Intel zaprosił też wielu partnerów, którzy to z kolei przygotowali swoje stoiska. Na nich zaoferują między innymi rozmaite turnieje i konkursy, a do tego pozwolą wypróbować najnowsze urządzenia gamingowe.

RTV EURO AGD głównym partnerem IEM-owej transmisji

Zmagania najlepszych graczy walczących o tytuły mistrzowskie najlepiej będzie oglądać na żywo. Dla tych zaś, którzy nie będą mieli takiej możliwości, przygotowana została oficjalna transmisja na Twitchu. Jej głównym partnerem po raz kolejny zostało RTV EURO AGD. A to wcale nie koniec.

Z okazji IEM-u w internetowym i stacjonarnych sklepach RTV EURO AGD startuje cykl specjalnych promocji. To szansa, by do 14 marca, w zdecydowanie niższych cenach kupić gamingowy komputer i najrozmaitsze akcesoria do niego, takich marek jak Lenovo, ASUS, HP, Acer, Xbox, Logitech czy Intel. Dodatkowo – co tydzień wygrać można zestaw LEGO NINJAGO, bilety do kina i limitowane klatki Kubota.

Wydarzenie nosi tytuł EURO Extreme Gaming. Jego twarzą został sam Jarosław Jarząbkowski, czyli popularny PashaBiceps. To żywa legenda e-sportu – jeden z najbardziej utytułowanych zawodników z Polski, kojarzony przede wszystkim z legendarnego składu Virtus.pro.

Sieć RTV EURO AGD zresztą coraz mocniej stawia na gaming. Widać to nie tylko w poszerzającej się ofercie, ale też w ciekawych projektach. Jednym z nich jest strefa gamingowa w warszawskiej Galerii Mokotów. To wydzielona część sklepu, w której można przetestować akcesoria dla graczy, a także – po prostu – pograć. Widać ją na zdjęciu powyżej.

