Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Właśnie ruszają zmagania fazy play-in Intel Extreme Masters Katowice 2022, w której zawodnicy powalczą o możliwość wystąpienia przed publicznością w legendarnym Spodku.

Turniej Intel Extreme Masters wraca do Katowic, a wraz z nimi jedne z najbardziej emocjonujących zawodów – w tegorocznej edycji turnieju zmierzą się najlepsze zespoły Counter-Strike: Global Offensive oraz najlepsi zawodnicy StarCraft II, a łączna pula nagród wynosi 1 500 000 dolarów.

Rozgrywki zostały podzielone na dwa etapy. Już jutro – 15 lutego rozpoczyna się faza play-in IEM Katowice 2022, w której zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy, którzy awansują do fazy play-off rozgrywanej 25-27 lutego w katowickim Spodku.

Co nas czeka w jubileuszowej odsłonie IEM Katowice?

CS:GO na IEM Katowice 2022

W tym roku podczas całego turnieju wystąpią 24 zespoły Counter-Strike: Global Offensive – wśród nich oczywiście Natus Vincere, czyli poprzedni zwycięzcy tego turnieju. Oprócz nich w Spodku zmierzą się także m.in. FaZe Clan, Complexity Gaming czy MOUZ i wiele innych.

Nie zabraknie też polskich akcentów. Nasz kraj po raz drugi z rzędu będzie reprezentować Wisła All iN! Games Kraków, czyli obecny mistrz ESL Mistrzostw Polski – w fazie play-in zmierzy się ona z Ninjas in Pyjamas. Z kolei drużyna OG podejmie Renegades. W drużynie ENCE zobaczymy zawodników Paweł "dycha" Dycha oraz Olek "hades" Miśkiewicz, którzy na starcie turnieju spotkają się z Entropiq.

Ze względu na wiele pozytywnych wyników testów na COVID-19 drużyna Complexity wycofuje się z udziału w turnieju - na podstawie rankingu ESL Pro Tour w ich miejsce pojawia się Movistar_Riders

StarCraft II na IEM Katowice 2022

W przypadku StarCraft II do turnieju zakwalifikowało się 36 zawodników, alepodczas fazy wstępnej do gry przystąpi 16 graczy - do rywalizacji grupowej awansuje 4 graczy, którzy dołączą do 20 wcześniej już zakwalifikowanych. Ich zmagania odbędą się tuż przed startem finałów IEM Katowice 2022. Do ścisłego finału awansuje 12 najlepszych, którzy powalczą o 500 000 dolarów.

Także i tutaj polscy kibice będą mieli kogo wspierać - w trakcie pierwszego tygodnia w zmaganiach weźmie udział dwóch polskich reprezentantów. Mikołaj "Elazer" Ogonowski zmierzy się z Nikitą "SKillousem" Gurevichem, natomiast Piotr "Spirit" Walukiewicz z Parkiem "DRG" Soo-ho.

Gdzie oglądać IEM Katowice 2022

Finały CS:GO i StarCraft II odbędą się w dniach 25 – 27 lutego w katowickim Spodku. W tym roku wstęp na turniej jest biletowany, a odwiedzający muszą też okazać ważny Unijny Certyfikat Covid.

Jeśli w tym roku nie planujecie odwiedzić Katowic, organizatorzy przygotowali szereg atrakcji w ramach polskiej transmisji obu turniejów. Zmagania w CS:GO będzie można śledzić na kanale esl_csgo_pl na platformie Twitch.tv. Natomiast turniej w StarCraft II będzie transmitowany na esl_sc2_pl.

To jak, przyjedziecie do Katowic? My na pewno się pojawimy!

Źródło: ESL