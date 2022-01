W tym roku Intel Extreme Masters ponownie zawita do Katowic. 10. edycja legendarnego turnieju powróci w nowej formie – możemy spodziewać się nowego wizerunku zawodów, a także… ograniczeń dla odwiedzających katowicki Spodek.

Jak pewnie część z Was pamięta, turniej Intel Extreme Masters Katowice organizowany jest od 2013 roku – w tym roku obchodzimy jubileuszową, 10. edycję zawodów, która upłynie pod znakiem zmian. Z tej też okazji ESL Gaming przygotowuje kampanię pod znakiem X, która będzie celebracją historii serii wydarzeń i bohaterów, którzy ją tworzyli. Podczas oficjalnej konferencji poznaliśmy szczegóły dotyczące planowanych nowości.

A jakie były początki IEM w Katowicach? Dosyć... nietypowe - poiniżej screen z prywatnej rozmowy Michała Jędrzejka (Radnego Miasta Katowice, który wyszedł z propozycją organizacji turnieju) z Michałem “Carmac” Blicharzem.

Intel Extreme Masters w nowej odsłonie

Jednym z kluczowych elementów nowej edycji zawodów jest dedykowana sekcja na stronie internetowej poświęconej Intel Extreme Masters Katowice. Fani, kibice, a także osoby zainteresowane sportem elektronicznym znajdą na niej wyjątkowe zdjęcia, materiały i artykuły, które podsumują ostatnie 10 lat wielkich wydarzeń i turniejów.

Organizatorzy nie zamierzają jednak od razu odkrywać wszystkich materiałów. Z każdym tygodniem poprzedzającym IEM Katowice 2022, ESL Gaming będzie odsłaniał kolejne etapy i kulisy kampanii.

“W najśmielszych snach nie mogliśmy sobie wyobrażać, czym stanie się to miejsce, kiedy turniej Intel Extreme Masters po raz pierwszy zawitał do Katowic. To wydarzenie reprezentuje spełnione marzenia wszystkich tych, którzy chcieli przyczynić się do rozwoju esportu. To też niezapomniane wspomnienia wszystkich fanów i graczy, którzy są z nami od lat” - komentuje Michał “Carmac” Blicharz, VP Product Development w ESL Gaming. “Jesteśmy dumni z faktu, że możemy powrócić do Katowic razem z publicznością i wspólnie celebrować tą wyjątkową rocznicę”.

To jednak nie koniec ciekawostek. Organizatorzy postanowili odświeżyć wizerunek całego cyklu turniejów przez… wprowadzenie nowej szaty graficznej - Katowice będą pierwszym wydarzeniem osadzonym w nowej stylistyce, która obierze teraz bardziej nowoczesną i odważną identyfikację wizualną i odda ducha rywalizacji wszystkich turniejów cyklu IEM.

Jak twierdzą organizatorzy, zmiany są elementem kampanii rozpoczętej już w 2019 roku, której celem jest uwypuklenie charakterystyki poszczególnych produktów ESL Gaming, a jednocześnie utrzymanie wspólnej tożsamości wszystkich części ekosystemu ESL, jak np. ESL One czy ESL Pro League.

Intel Extreme Masters Katowice 2022 – co się zmieni w zawodach?

W dniach 25-27 lutego zawody Intel Extreme Masters powrócą do katowickiego Spodka (ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających, nie zostanie uruchomiona strefa IEM Expo). Co ważne, tym razem rozgrywki odbędą się z udziałem publiczności. Czekają nas jednak poważne zmiany, bo całość wydarzenia będzie biletowana, a każdy z uczestników będzie musiał posiadać ważny Unijny Certyfikat Covid.

Jak zdobyć bilet na Intel Extreme Masters Katowice 2022? Do tej pory organizatorzy uruchomili dwie tury sprzedaży biletów. Jeżeli jeszcze nie kupiliście wejściówki, to niebawem będzie do tego kolejna (ostatnia!) okazja – według udzielonych nam informacji, trzecia tura sprzedaży biletów ma zostać uruchomiona jeszcze w styczniu.

Podczas IEM Katowice 20222 zorganizowany zostanie turniej Counter-Strike: Global Offensive, w którym najlepsze zespoły powalczą o pulę nagród w wysokości 1 miliona dolarów. Nie zabraknie też atrakcji dla fanów starć Zegów, Terran i Protosów. Spośród 36 graczy z całego globu, w Katowicach zostanie wyłoniony niekwestionowany mistrz świata StarCraft II. Łączna pula nagród w tym roku ma wartość 500 tysięcy dolarów.

To jak, odwiedzicie w tym roku katowicki Spodek?

Źródło: ESL, Intel Extreme Masters (foto)