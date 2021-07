Wyjeżdżasz na urlop i boisz się o dom, działkę czy plac budowy? Zamiast się zamartwiać zdaj się na inteligentny monitoring. Dzięki kamerom takim jak Orllo Z7, Z9 i Z10 nie tylko zyskasz kontrolę nad tym co dzieje się w śledzonej okolicy, ale też będziesz mógł szybko zareagować.

Inteligentny monitoring przydaje się wszędzie

Monitoring domowy i zewnętrzny to jedna z tych rzeczy, o których zazwyczaj w ogóle nie myślimy. No bo co ma się niby zdarzyć, skoro wokoło mamy życzliwych nam sąsiadów, którzy wzajemnie się pilnują, a do tego policja jest w naszej okolicy częstym gościem. Niestety, wszystko to tworzy złudne poczucie bezpieczeństwa. W końcu przychodzi bowiem ten jeden, krytyczny moment i nagle okazuje się, że monitoring uratowałby nas przed sporą stratą.

Chyba lepiej więc dmuchać na zimne, szczególnie, gdy do naszej działki, firmy czy placu budowy mamy dobre kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt minut drogi. W takich sytuacjach sprawny monitoring, informujący nas zawczasu o wszelkich podejrzanych ruchach w okolicy, pozwoli nam spać spokojnie. Nim jednak zdecydujemy zakupić taki system warto wiedzieć jakie funkcje oferują nowoczesne kamery i jak dobrać je do obiektu, który chcemy objąć nadzorem, tak aby jak najlepiej odpowiadało to naszym potrzebom. Wyjaśniamy to w naszym filmie na przykładzie trzech świetnych kamer firmy Orllo Electronics.

Orllo Goodcam Z7 - kamera zewnętrzna obrotowa GSM/4G LTE

Ta kamera przyda się wszędzie tam, gdzie nie ma co liczyć na zasięg sieci WiFI. W tym przypadku wystarczy bowiem zarejestrowana karta SIM, by móc monitorować okolicę na ekranie swojego smartfona, niezależnie od pory dnia i nocy. Z7 wyposażona jest bowiem zarówno w lampę odstraszającą, jak i diody IR. Do tego posiada też mikrofon i głośnik – do dwukierunkowej komunikacji oraz alarmów dźwiękowych. Potrafi również sama podążać za wykrytym człowiekiem. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra jakość nagrań – rozdzielczość Orllo Goodcam Z7 to 3Mpx, czyli 2304x1296p.

Orllo GoodCam Z9 – obrotowa, zewnętrzna kamera bezprzewodowa IP WiFi

Znajdując się w zasięgu routera WiFi ta kamera pozwoli ci nie tylko przeczesać najbliższą okolicę, ale i zrobić zbliżenia w newralgicznych punktach (5x zoom optyczny). Idealne rozwiązanie by przyjrzeć się komuś stojącemu za płotem albo sprawdzić numer rejestracyjny stojącego nieopodal pojazdu. Szczególnie, że jakość nagrań stoi tu na wysokim poziome (efektywna rozdzielczość kamery to 3Mpx, czyli 2304x1296p). Do tego mamy tutaj również automatyczne śledzenie ludzi, lampę doświetlająca i diody IR do trybu nocnego. Jest też dwukierunkowa komunikacja, alarm dźwiękowy i świetlny.

Orllo Goodcam Z10 – zaawansowana, zewnętrzna kamera bezprzewodowa IP WiFi

Kamera ta potrafi robić zbliżenia nawet do 100 metrów, bez utraty ostrości obrazu (18x zoom optyczny). Idealnie nadaje się więc na otwarte place, podwórza czy większe działki. Sporym jej atutem jest też rozdzielczość, która w tym przypadku sięga aż 4Mpx (2560x1440p). Do tego podobnie jak w poprzednich modelach inteligentna analiza obrazu umożliwia wykrywanie ludzi i podążanie za nimi w dzień czy w nocy, a wbudowany głośnik i mikrofon może zadziałać odstraszająco na ewentualnych intruzów poprzez ustawione wcześniej automatyczne komunikaty głosowe.

Co istotne, każda z opisywanych wyżej kamer Orllo pozwala na podgląd na żywo nie tylko na smartfonie czy tablecie, ale też na komputerze. Każda umożliwia też na zapis nagrań na karcie pamięci bądź opcjonalnie, w chmurze. Do tego dochodzi jeszcze możliwość zdalnego pobierania zarejestrowanych nagrań na telefon z każdego miejsca na świecie oraz dodawany w gratisie Pakiet Orllo obejmujący polską aplikację, bezpłatne aktualizacje i bezpłatne wsparcie techniczne.