Imou Ranger 2 to tania i dobra kamera do monitoringu domu. Ma Wi-Fi, rozpoczyna nagrywanie automatycznie, wykrywa ruch, śledzi ruchome obiekty, nagrywa jasne filmy również w nocy, rejestruje dźwięk, można przez nią mówić oraz sterować nią zdalnie przez smartfon oraz komputer.

Dostałem do testu kamerę, o której sądziłem, że będzie po prostu kolejną, prostą kamerką, do monitoringu domu. Tymczasem po tygodniu używania zastanawiam się, jakim cudem kosztuje ona tylko 160 zł. Oto Imou Ranger 2 - zaskakująco dobry i tani monitoring do domu i biura. Zapraszam do wideorecenzji.

Ranger 2 to całkiem zgrabne maleństwo. Wygląda atrakcyjnie, ma około 10,5 cm wysokości, niecałe 8 cm średnicy i wykonana jest z dobrej jakości, matowego plastiku. Składa się z nieruchomej podstawy i obrotowej głowicy. W poziomie kamera nagra wszystko, co dzieje się dookoła - całe 360 stopni (zakres ruchu 355 stopni + szerokokątny obiektyw). Można ją również zamontować na suficie - wtedy możemy nagrać właściwie wszystko, co dzieje się w pomieszczeniu.



Filmy mogą być nagrywane na kartę pamięci microSD, ale znacznie lepszym rozwiązaniem jest zapis w chmurze, czyli na dysku internetowym. Wtedy mamy pewność, że filmy będą zabezpieczone - potencjalny złodziej nie zabierze ich, wraz z kartą pamięci. Przechowywanie w chmurze kosztuje około 30 zł miesięczne, czyli złotówkę dziennie. Taki koszt nie jest zbyt uciążliwy, a zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo nagrań.



Imou Ranger 2 nagrywa dobrej jakości filmy Full HD, w dzień i w nocy. Automatycznie włącza oświetlenie podczerwone, niewidoczne dla ludzi, ale widoczne dla sensora kamery. Pozwala ono nagrać postać do 10 metrów w zupełnej ciemności i rozpoznać konkretną osobę do około 5 metrów (rysy twarzy są widoczne). Kamerą sterujemy zdalnie za pomocą smartfonu i aplikacji Imou Life. Ma też funkcję śledzenia poruszającego się obiektu.

Jeśli dobry monitoring domowy za 160 zł Was zainteresował, to obejrzyjcie powyższą wideorecenzję. Znajdziecie w niej więcej informacji, na temat kamery Imou Ranger 2.

bardzo dobra relacja ceny do możliwości

łatwa konfiguracja i proste sterowanie za pomocą smartfonu

dobra jakość nagrań dzień i w nocy (oświetlenie IR)

automatyczne śledzenie poruszającego się obiektu i wykrywanie sylwetek ludzi

synchronizacja filmów z chmurą oraz zapis na kartę microSD

możliwość montażu pod sufitem (mocowanie dołączone do zestawu)

geofencing (wirtualna granica)

dwustronna komunikacja (wbudowany mikrofon i głośnik)

96% 4,8/5

