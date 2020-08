Zbyt wolny Internet? Niewystarczający zasięg? A może chcesz wykorzystać tylko Internet mobilny? To problemy, z którymi szybko możesz się uporać i zaraz poznasz najprostsze sposoby, by tego dokonać i zdążyć przed powrotem dzieci do nauki.

Jeśli na dzieci czekają kolejne miesiące nauki zdalnej, to w twoim mieszkaniu koniecznie musi pojawić się szybki Internet. Nawet jednak jeżeli po wakacjach będą mogły wrócić do szkół, to sieć o dobrym zasięgu i dużej prędkości jak najbardziej się przyda. Trudno dziś bowiem wyobrazić sobie efektywną naukę, odrabianie zadań czy przygotowywanie prezentacji bez Internetu. Masz jakieś pytania? Wierzymy, że uda nam się pomóc. Przedstawiamy najczęściej występujące problemy i najprostsze sposoby na to, żeby sobie z nimi poradzić.

Problem: Zbyt słaby zasięg Internetu. Jak zapewnić łączność we wszystkich pomieszczeniach?

Jeżeli mieszkasz w stosunkowo dużym domu, to pewnie znasz ten problem. W jednych pomieszczeniach Internet hula aż miło, do innych zaś jego sygnał w ogóle nie dociera. Rozwiązanie okazuje się bajecznie proste: wystarczy postawić na punkt dostępu lub wzmacniacz sygnału (tak zwany repeater) albo jeszcze lepiej: na system Wi-Fi Mesh.

Co to takiego to Wi-Fi Mesh? Ano system stworzony przez kilka routerów – o tyle ciekawy, że każdy z nich jest widziany przez komputery, smartfony czy inne urządzenia dokładnie tak samo. Razem tworzą więc spójną sieć.

Dzięki temu nie tylko nasze mieszkanie jest wolne od „martwych stref” bez Internetu, ale też eliminowane są liczne minusy, jakie występują w przypadku wspomnianych nadajników. Przede wszystkim zawsze możesz cieszyć się silnym sygnałem, bo przełączenie na inny router odbywa się, gdy zostanie wykryty silniejszy sygnał, a nie dopiero wtedy, gdy utracisz połączenie z poprzednim. Samo przełączanie odbywa się w dodatku całkowicie automatycznie.

Weźmy na przykład taki zestaw TP-Link Deco M4. W pudełku znajdziesz dwa routery, co w zupełności wystarczy, by pokryć zasięgiem dom o powierzchni nawet 260 metrów kwadratowych. W razie zaś gdyby tego jeszcze było mało, to możesz dokupić kolejny moduł i bez problemu dodać go do systemu. Mieliśmy okazję przetestować ten zestaw i śmiało możemy stwierdzić, że zasięg, wydajność i prędkość to cechy, do których trudno mieć zastrzeżenia. Dobre wrażenie robi także sam wygląd – routery stają się wręcz ozdobą mieszkania.

marketplace

Problem: Zbyt wolny Internet. Jak nie ograniczać potencjału wykupionego pakietu?

Równie dużym problemem, co słaby zasięg, może być wolne łącze. Tymczasem szybki Internet to dziś podstawa. Jeżeli masz wykupiony pakiet z wyższej półki, a sieć dalej chodzi tak jakby jej się nie chciało, to problem może być w sprzęcie, który cię ogranicza. W takim przypadku nadszedł najwyższy czas, by wymienić go na taki, który nie będzie tego robić.

W tej roli doskonale sprawdzi się router Wi-Fi 6, a więc pracujący w najnowszym obecnie standardzie 802.11ax. To rozwiązanie gwarantujące (a) superszybkie połączenie z Internetem, (b) możliwość podłączenia mnóstwa urządzeń naraz, (c) pierwszorzędny zasięg i (d) wygodne rozdzielenie urządzeń, na wymagające większej szybkości i na te, które aż tak bardzo tego nie potrzebują. A najlepsze jest to, że nie musisz wybierać – wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Na rynku pojawia się coraz więcej takich routerów, a wśród nich odnajdujemy na przykład model TP-Link Archer AX10. Większość swojego sprzętu możesz połączyć z Internetem w paśmie 2,4 GHz, gdzie maksymalna prędkość to 300 Mb/s. Te zaś, które nie znoszą opóźnień – jak na przykład konsola do gier – połączysz w paśmie 5 GHz, gdzie łączność rozpędza się aż do 1201 Mb/s. Trzyrdzeniowy procesor zapewnia odpowiednią wydajność, cztery anteny i technologia kształtowania wiązki – duży zasięg, a OFDMA i MU-MIMO pozwalają ci podłączysz tyle urządzeń, ile tylko chcesz.

Dzięki funkcji QoS możesz nadać priorytet najważniejszym urządzeniom podłączonym do sieci, a kontrola rodzicielska pozwala ci zadbać o bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Dodatkowym atutem jest proste i wygodne zarządzanie za pomocą aplikacji Tether na smartfona.

marketplace

Problem: Tylko Internet mobilny. Jak zrobić użytek z karty SIM i łączności LTE?

Może się też zdarzyć tak, że w ogóle nie ma się w domu pociągniętego Internetu i niekoniecznie chce się zmieniać ten stan rzeczy. Jak się już pewnie domyślasz – to także nie problem. Mało tego – to może być nawet atut. Bo choć szybkość nie będzie tak duża, jak w przypadku standardowej sieci, to otwierają się przed tobą inne możliwości.

Jeżeli masz już kartę SIM od operatora i wykupiony u niego pakiet danych mobilnych, to wszystko, czego ci jeszcze potrzeba, to tylko router LTE, w którym należy umieścić wspomnianą kartę. Za przykład niech posłuży nam TP-Link TL-MR100, który jest w stanie udostępnić taki sygnał nawet 32 urządzeniom naraz w postaci Wi-Fi o prędkości dochodzącej do 150 Mb/s – na takich samych zasadach, jak zwykły router, z tą różnicą, że jedyny kabel, jaki musisz podłączyć, to ten od zasilania. W razie jednak, gdyby po pewnym czasie okazało się, że mobilna łączność to za mało, możesz wykorzystać to urządzenie w klasyczny sposób, bo ma też gniazdo WAN.

marketplace

Ciekawostką z tego gatunku może być także przenośny hotspot TP-Link M7200. Działa na podobnej zasadzie co router, ale nie jest przywiązany do jednego konkretnego miejsca. Zamiast tego można go zabrać ze sobą na wyjazd, aby cieszyć się łącznością Wi-Fi na wszystkich swoich urządzeniach. Ponownie – potrzebujesz tylko karty SIM z wykupionym pakietem Internetu.

Przy wyborze takiego gadżetu koniecznie zwróć jednak uwagę na czas pracy – model, który opisujemy ma akumulator o pojemności 2000 mAh, co wystarcza spokojnie na 7-8 godzin działania. Jego dodatkowym plusem jest prosta obsługa – przez aplikację tpMiFi.

marketplace

A może masz jakiś inny problem z Internetem dla dzieci? Śmiało daj znać – pomożemy, jeśli tylko będziemy mogli. Zanim napiszesz, sprawdź jednak nasze porady na 10 najczęstszych problemów z siecią Wi-Fi.

Artykuł powstał we współpracy z TP-Link