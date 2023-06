Jaki router na kartę SIM wybrać, by cieszyć się szybkim internetem z dala od cywilizacji, na wszystkich swoich urządzeniach? Nasz ranking routerów LTE przyniesie odpowiedź – niezależnie od tego, czy interesuje cię model mobilny, czy stacjonarny.

Router na kartę SIM to niezbyt popularne rozwiązanie – a szkoda, bo ma wiele zalet. To świetny sposób na szybki Internet na kilku urządzeniach, w sytuacji, gdy niemożliwe jest skorzystanie z łączności Wi-Fi lub tradycyjnego połączenia przewodowego.

Router LTE – kiedy warto kupić?

Router LTE sprawdza się w oddalonych od dużych ośrodków miejskich domach, na ogródkach działkowych, jak również podczas wakacyjnych wyjazdów. Zasada działania jest tutaj dokładnie taka sama jak w tradycyjnym routerze – z tą tylko różnicą, że nie łączymy go z Internetem poprzez przewód Ethernet, lecz umieszczając w środku kartę SIM.

Oczywiście tak jak tradycyjny Internet wymaga opłacania abonamentu, tak i w przypadku internetu mobilnego konieczne jest wykupienie pakietu danych. To zdecydowanie droższe rozwiązanie, lecz z drugiej strony mówimy o wyjątkowych scenariuszach. Oczywiście kluczowe w tym wszystkim – poza znajdowaniem się w zasięgu – jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. A zatem jaki router na kartę SIM wybrać?

Jaki router na kartę SIM? Ranking routerów LTE (2023):

Jak wybrać router WiFi na kartę SIM? Czym się kierować?

Zanim przejdziemy do opisu poszczególnych modeli, warto podsumować kilka kwestii. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że najlepsze są takie modele, które mają slot na kartę SIM (dzięki czemu nie trzeba dokupować modemu USB). Kupując router do domu lepiej jest też postawić na taki, który dodatkowo pozwala łączyć się z Internetem poprzez Ethernet (porty WAN i LAN to gwarancja, że sprzęt nie okaże się bezużyteczny, gdyby LTE jednak nie dawało rady w naszej lokalizacji).

Miej też świadomość, że router na kartę SIM tak naprawdę nie różni się za bardzo od „typowego” routera – tyle tylko, że źródłem sygnału nie jest przewód, lecz karta SIM (komórkowa). Sprawia to, że konfiguracja połączenia jest bajecznie prosta, bo też nie występuje konieczność pociągnięcia kabli.

Tak jak w przypadku każdego routera, kluczowym elementem specyfikacji jest naturalnie maksymalna prędkość transferu danych. Nie powinna ona być niższa niż 150 Mb/s, a w dobrych urządzeniach przeważnie wynosi dwa (albo i cztery) razy więcej. O możliwościach świadczy obsługa danej kategorii LTE (najlepiej min. 4) oraz standardu Wi-Fi (choć nigdy nie dochodzi do sytuacji, by to Wi-Fi ograniczało LTE).

Dodajmy, że routery LTE dzielą się na dwie podstawowe kategorie: stacjonarne i mobilne. Zgodnie z nazwami te pierwsze są przeznaczone do użytku w domu lub w biurze, drugie zaś (dzięki wbudowanym akumulatorom) można naładować i zabrać ze sobą w podróż, by cieszyć się szybkim Internetem na wszystkich swoich urządzeniach w każdym miejscu, do którego dociera zasięg 4G. W naszym zestawieniu znajdziesz reprezentantów zarówno pierwszej, jak i drugiej grupy. A zaczynamy od mobilnych…

TP-Link M7200 – dobry i tani router mobilny na kartę SIM Ocena benchmark.pl









4,6/5 TP-Link M7200 to stosunkowo tani router, bo kosztujący około 200 złotych. Nie oferuje zawrotnych prędkości, choć transfery dochodzące do 150 Mb/s i tak nie brzmią źle. Dużym atutem tego modelu (poza ceną) jest jednak fakt, że jest to urządzenie przenośne. Dzięki temu internetem możemy cieszyć się praktycznie w każdym miejscu i to nawet na 10 urządzeniach równocześnie. Akumulator o pojemności 2000 mAh sprawia, że spokojnie można liczyć na 6-8 godzin działania, a aplikacja na telefon ułatwia konfigurację i zarządzanie. W tej cenie to nie zaskoczenie, ale dodajmy dla ścisłości, że router działa w standardzie Wi-Fi 4 i pracuje wyłącznie w częstotliwości 2,4 GHz. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n

Szybkość sieci WiFi 150 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4 GHz

Huawei E5783-230A – dwuzakresowy router LTE Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli celujesz w router, z którym można łączyć się zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz, to dobrym wyborem może okazać się Huawei E5783-230A. Urządzenie pracuje w standardzie Wi-Fi 5 i oferuje prędkości dochodzące nawet do 300 Mb/s przy łączności LTE. W porównaniu do wyżej wymienionego modelu jest więc szybszy, a do tego może łączyć się nawet z 32 urządzeniami naraz. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że ma też mniejszy akumulator, przez co czas działania między jednym ładowaniem a drugim jest nieco krótszy, choć wciąż mówimy tu spokojnie o kilku godzinach. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 300 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

TP-Link M7650 – najlepszy router mobilny z LTE Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny router mobilny w naszym rankingu nie przez przypadek kosztuje przeszło dwa razy więcej niż jego poprzednik. TP-Link M7650 obsługuje bowiem standard LTE-A (LTE kat. 11). Dzięki temu maksymalna prędkość pobierania wynosi aż 600 Mb/s, a maksymalna liczba sparowanych urządzeń – 32. Istotnym atutem jest również pojemność akumulatora (3000 mAh), co realnie przekłada się na kilkanaście godzin działania na jednym ładowaniu. To bardzo dobry wynik, a na listę plusów na pewno wypada też wpisać czytelny wyświetlacz na froncie i slot microSD umożliwiający proste udostępnianie plików pomiędzy sparowanymi urządzeniami. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 867, 600 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Obsługa nośników danych tak

Acer Connect Enduro M3 – mobilny router 5G na kartę SIM Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zestawienie przenośnych routerów zamyka Acer Connect Enduro M3. To model, który ma co najmniej kilka wyróżniających go cech, sprawiających równocześnie, że zainteresować powinny się nim osoby o największych wymaganiach. Po pierwsze: działa nie tylko w LTE, ale też w 5G. Po drugie – oferuje łączność Wi-Fi 6 (2x2 MIMO), co w skrócie oznacza bardzo szybkie transfery, stabilny zasięg oraz brak jakichkolwiek problemów przy wielu sparowanych urządzeniach. Do tego router ma akumulator 6500 mAh zapewniający długie godziny działania między ładowaniami, a dopełnieniem całości jest konstrukcja odporna na upadki, kurz i wodę. To idealny sprzęt na małe i wielkie wyprawy.

Tenda 4G07 – dobry stacjonarny router na kartę SIM Ocena benchmark.pl









3,4/5 Przechodzimy tymczasem do stacjonarnych routerów z wbudowanym modemem LTE. Zestawienie otwiera (testowany przez nas niedawno) model Tenda 4G07 wyposażony w modem mobilny 4. kategorii. Działa w pasmach 2,4 i 5 GHz, oferując prędkości dochodzące do 150 Mb/s w przypadku LTE (oraz 1200 Mb/s w samym Wi-Fi). Dzięki dwóm zewnętrznym antenom 4G zapewnia dobre i stabilne połączenie. I choć wydajność nie jest największą zaletą tego sprzętu, jako niedrogie rozwiązanie do internetu mobilnego sprawdza się lepiej niż dobrze. Najważniejsze cechy: Porty LAN 2 szt.

Szybkość portów LAN 10/100 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 867 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Zobacz recenzję

TP-Link Archer MR400 – najlepszy router LTE do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Bardzo dobrym routerem LTE do domu jest TP-Link Archer MR400. Oferuje wysoką wydajność, przyzwoite prędkości i szeroką funkcjonalność, jakiej można wymagać od nowoczesnego urządzenia tego typu. Działa w standardzie Wi-Fi 5, oferując połączenie w pasmach 2,4 i 5 GHz. Niczego nie można mu też zarzucić w kwestii bezpieczeństwa, jako że oferuje szyfrowanie do WPA2-PSK. Połączyć można go nawet z 64 urządzeniami, a wygodne zarządzanie możliwe jest zarówno poprzez przeglądarkę internetową na komputerze, jak i aplikację Tether na telefon. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 300, 867 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

ASUS 4G-AX56 – szybki i stylowy router WiFi na kartę SIM Ocena benchmark.pl









4,6/5 Skoro jesteśmy już przy routerach uniwersalnych, to nie moglibyśmy nie wspomnieć o modelu ASUS 4G-AX56. Łączność LTE jest tutaj wprawdzie tylko dodatkiem, choć możliwości tego modemu są większe niż powyżej (głównie za sprawą większych prędkości). To przede wszystkim router Wi-Fi, działający ponadto w standardzie Wi-Fi 6, co oznacza prędkości sięgające 1800 Mb/s – w sam raz do gier i filmów. Jeżeli zatem masz w domu dostęp do „normalnego” Internetu, ale bywają z nim problemy i LTE jest dla ciebie opcją awaryjną, to ten ASUS jest świetnym, superszybkim routerem właśnie dla ciebie i sprawdzi się w przypadku obu tych form łączności. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 1750 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

D-Link G416/EE – nowoczesny router z LTE Ocena benchmark.pl









4,2/5 Jeśli marzy ci się prawdziwie nowoczesny router z modemem LTE, to zwróć swój wzrok w kierunku modelu D-Link Eagle Pro G416/EE. Podczas naszych testów urządzenie sprawdziło się naprawdę dobrze, zachwycając nas zasięgiem, przepustowością i niskim poborem energii. Ciekawostką jest też tu funkcja Failover, automatycznie przełączająca na LTE w przypadku awarii. Jak możesz przeczytać w naszej recenzji, to świetny sprzęt „przede wszystkim dla tych z nas, którzy dalej pracują zdalnie i nie mogą sobie pozwolić na przerwanie dostępu do Internetu. […] Ogólnie w cenie, na jaką D-Link ten model wycenił, wypada po prostu dobrze”. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 1500 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Zobacz recenzję

TP-Link Deco X20-4G – router mesh na kartę SIM Ocena benchmark.pl









4,5/5 Coraz większą popularnością cieszą się sieci mesh – są one tworzone przez kilka współpracujących ze sobą routerów, pomiędzy którymi użytkownik jest płynnie przełączany. To dobre rozwiązanie przede wszystkim do dużych domów. TP-Link Deco X20-4G to wyjątkowe urządzenie tego typu, bo wyposażone właśnie w slot na kartę SIM i modem LTE. Pozwala zatem na utworzenie sieci mesh z wykorzystaniem łączności 4G. Jest to wprawdzie mocno niszowe rozwiązanie, ale na pewno warto być świadomym, że istnieje. Sam router spisuje się świetnie, o czym przekonaliśmy się podczas testów. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11k

Szybkość sieci WiFi 1750 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak

Obsługa nośników danych nie

Funkcja serwera druku nie Zobacz recenzję

Nasz ranking w tym miejscu się kończy, choć oczywiście można by jeszcze polecić kilka innych urządzeń – dla osób o innych, konkretnych wymaganiach. Jeśli więc nie udało ci się znaleźć sprzętu dla siebie, to podaj swoje wymagania w komentarzu, a spróbujemy ci coś polecić.