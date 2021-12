W ofercie Samsung znajdziemy wiele urządzeń godnych polecenia, również na świąteczne prezenty. O nich, ale i o całym ekosystemie Galaxy, dowiecie się tu nieco więcej.

Ekosystem Samsung Galaxy pozwala łatwiej robić więcej

Nie ma nic zaskakującego w tym, iż szeroko pojęta elektronika to popularny prezent świąteczny. Podobnie jak nie dziwi to, iż często wybierane są urządzenia i gadżety znanych oraz mających dobrą renomę producentów. Większość z nich chciałaby, aby to właśnie ich produkty były kupowane, aby każdy korzystał z jak największej ich liczby. Pytanie tylko, czy większość odpowiednio o to dba? Samsung z pewnością tak.

Otaczanie się urządzeniami danej marki może być tym przyjemniejsze jeśli będą wiązały się z tym dodatkowe korzyści, a te niesie za sobą ekosystem Samsung Galaxy. Można pokusić się o stwierdzenie, że urządzenia Galaxy stanowią system naczyń połączonych. Owszem, mogą działać samodzielnie, ale wspólnie potrafią więcej, mogą zagwarantować użytkownikowi wygodniejszą i efektywniejszą pracę oraz uprosić szereg codziennych czynności.

Najlepszy smartfon, nie tylko na święta

Smartfony stały się naprawdę popularnymi podarunkami na święta. I to wcale nie tylko te budżetowe, ale również te z najwyższej półki. No bo jak już robić komuś (lub samemu sobie) prezent to taki, który da wiele radości, a w tym przypadku będzie też przydatnym narzędziem na co dzień. Przykład? Chociażby nowoczesny Galaxy S21 5G.

Jak przystało na przedstawiciela topowej serii, może pochwalić się nienagannym designem i wysoką jakością wykonania, w tym wodoodpornością zgodnie z normą IP68. Obudowa idealnie współgra tu z wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania aż 120 Hz. Dochodzi do tego jeszcze wsparcie HDR10+, finalnie efekty wizualne są zatem doskonałe zarówno w kwestii szczegółowości, jak i kolorów, kontrastu oraz płynności prezentowanego obrazu. Nie jest jednak wielką tajemnicą, że w kwestii wyświetlaczy mowa o producencie, z którym mało który rywal może się równać, zwłaszcza jeśli będziemy brali pod uwagę serię Galaxy S.

Rzecz jasna design i nieskazitelny wyświetlacz to jeszcze nie wszystko. Ale spokojnie, również wnętrze wypada tu bez zarzutów. Wydajność telefonu Galaxy S21 5G jest na tyle duża, że pozwala bezproblemowo radzić sobie ze wszystkimi zadaniami, jakie można obecnie stawiać przed smartfonem, nie brakuje nie tylko NFC, ale również 5G, a także świetnego aparatu fotograficznego z obiektywami szerokokątnym, ultraszerokokątnym oraz teleobiektywem. To uniwersalna konfiguracja pozwalająca na wykonywanie różnorodnych zdjęć, w czym pomaga dodatkowo rozbudowane oprogramowanie z ciekawymi opcjami oraz sztuczna inteligencja. Fani selfie i portali społecznościowych też się tutaj nie zawiodą. No i jest jeszcze bateria z funkcjami Super Fast Charging, Fast Wireless Charging 2.0 oraz Wireless PowerShare. A ta ostatnia pozwala płynnie przejść to jednej ze znaczących korzyści wspomnianego już ekosystemu Samsung Galaxy.



Przekonaj się, czym jest ekosystem Samsung Galaxy i ciesz się wygodą podczas użytkowania telefonu.

Dziel się energią wygodnie ładując słuchawki lub zegarek

Bardzo popularne są aktualnie nie tylko smartfony, ale również mniejsze gadżety takie jak słuchawki bezprzewodowe oraz smartwatche. W przypadku posiadaczy smartfonu Galaxy S21 5G świetnymi kompanami będą słuchawki douszne Galaxy Buds 2 lub inteligentny zegarek Galaxy Watch4. Dlaczego? Argumentów można wymienić wiele, a jeden z nich to znaczne udogodnienie pojawiające się w sytuacjach, w których zabrakło energii.

Chyba nikt za tym nie przepada. A złośliwość rzeczy martwych sprawia, że najczęściej mamy z tym do czynienia w najmniej odpowiednich momentach. Wireless PowerShare umożliwia ładowanie słuchawek czy zegarka w banalnie prosty sposób - kładąc je na tylnej części smartfonu. Bez przewodów i szukania gniazdek, bez problemów.

Słuchanie muzyki bez smartfonu? Czemu nie

Wspomniany Galaxy S21 5G, jak na topowy smartfon przystało, może pochwalić się też bardzo dobrymi głośnikami stereo. Słuchanie muzyki zapewnia więc odpowiednie wrażenia, ale przecież nie zawsze mamy lub chcemy mieć smartfona pod ręką. Co wtedy? Cóż, ulubioną playlistę stworzoną w serwisie streamingowym można odtworzyć również bezpośrednio z poziomu smartwatcha Galaxy Watch4. To idealna opcja na przykład na czas treningu.



Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów Samsung, w tym inteligentny zegarek Galaxy Watch4.

Ale czy i wtedy można będzie liczyć na dobrą jakość dźwięku? I tu na scenę wkraczają bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 2, które można sparować nie tylko ze smartfonem, ale i z zegarkiem. Przy ich projektowaniu pomagała firma AKG, posiadają dwudrożne głośniki odtwarzające z jednej strony czyste wysokie tony, ale z drugiej również głębokie basy. Zresztą, świetnie sprawdzają się też podczas rozmów i to niezależnie od warunków, posiadają bowiem trzy mikrofony oraz aktywną redukcję szumów (ANC). Są niewielkie i lekkie (tylko 5 g na każdą słuchawkę), dostępne w 3 rozmiarach oraz 4 wersjach kolorystycznych i oferowane w estetycznym etui. Każdy dobierze je pod swoje preferencje lub upodobania osoby, którą będzie chciało się obdarować.

Bardzo ciekawa i praktyczna funkcja oferowana przez bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 2 to także Auto Switch. Mowa o opcji łatwego i szybkiego przełączania się z jednego urządzenia Galaxy na inne. Ze smartwatcha na smartfon, a ze smartfonu na tablet. Lub w dowolnie wybranej innej kolejności.



Poznaj bezprzewodowe słuchawki douszne Samsung Galaxy Buds 2 i ciesz się czystym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś.

Płatności i sterowanie aparatem z poziomu nadgarstka

Galaxy Watch4 może być wykorzystywany także do płatności zbliżeniowych, które cieszą się w Polsce bardzo dużą popularnością. I trudno się dziwić, bo to niezwykle wygodne rozwiązanie. Szczególnie gdy nie trzeba nawet sięgać po smartfona, wystarczy smartwatch na nadgarstku i usługa Google Pay.

Wbrew pozorom, bo dla niektórych może nie być to oczywiste, inteligentny zegarek może przydać się również podczas robienia zdjęć. W jaki sposób? Tutaj pomoże dostępna w Galaxy Store aplikacja Camera Controller, dzięki której można uzyskać zdalny dostęp do aparatu smartfona i tym samym wykorzystać zegarek Galaxy Watch4 do sprawdzenia podglądu zdjęć. Może przydać się to zwłaszcza przy kadrowaniu i chęci cieszenia się idealnym selfie czy fotografią z całą rodziną lub większą grupą znajomych. Smartwatch Galaxy Watch4 może przydać się też na spotkaniu biznesowym czy w szkole lub na uczelni, podczas wystąpienia umożliwi zdalne zmienianie slajdów z przygotowanej prezentacji.

Pozostań w kontakcie ze światem...

Ekosystem Galaxy to również automatycznie synchronizowane połączenia i wiadomości. Mając więcej niż jedno urządzenie wchodzące w skład tej rodziny nawet na moment nie traci się kontaktu ze światem. W sytuacji gdy akurat nie mamy przy sobie smartfonu Galaxy można odebrać czy odpisać na wiadomość tekstową korzystając np. z Galaxy Watch4 albo z tabletu. Praktycznie, a zarazem wygodne.

... i wygodniej pracuj

Tylko chwila, tablet? Był czas, że tego typu urządzenia pozostawały daleko w cieniu smartfonów i laptopów. Pandemia przypomniała nam jednak, jak bardzo potrafią być przydatne. A skro tak, to warto zastanowić się nad ciekawym wyborem. Chociażby nad nowoczesnym tabletem Galaxy Tab S7 FE, który wydaje się jedną z najlepszych propozycji pod kątem relacji cena - możliwości.

Aż 12,4-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli sprawia, że bardzo wygodnie ogląda się na nim filmy, ale też komfortowo pracuje. Zwłaszcza, że procesor Qualcomm Snapdragon 778G i 6 GB pamięci RAM to bardzo dobry zestaw pod kątem systemu Android i dedykowanych mu aplikacji. Do pracy, pisania, rysowania i wykorzystania kreatywnych pomysłów bardzo pomocny będzie rysik S Pen.

Również w tym przypadku można mówić o dodatkowych korzyściach z posiadania innych urządzeń Galaxy. Chodzi między innymi o współpracę z wymienionymi już słuchawkami czy synchronizowane połączeń i wiadomości, ale również o zwiększoną produktywność. Chociażby z racji takich opcji jak przenoszenie stron internetowych czy fragmentów zaznaczonego tekstu pomiędzy smartfonem i tabletem. O możliwość kontynuacji pracy z aplikacjami rozpoczętej na jednym urządzeniu i dokończeniu na innym.



Wykorzystaj ekosystem Samsung Galaxy i połącz swoje urządzenia mobilne, by łatwo i wygodnie pracować na nich jednocześnie.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Samsung