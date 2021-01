Premiera telefonów Samsung Galaxy S21. Zaprezentowane zostały trzy nowe modele, które mają za zadanie podbić nasze serca w 2021 roku. Czy tak się stanie? Sprawdź co mają do zaoferowania i napisz swoją opinię.

Samsung Galaxy S21 - premiera, pierwsze wrażenia

Oto kandydat do tytułu najlepszego smartfonu roku 2021 - Samsung Galaxy S21. Czy można się nim zachwycać? Zdecydowanie tak, ale... Czy warto przesiadać się z S20 na S21? Oceńcie sami.



Samsung Galaxy S21 Plus po lewej, Galaxy S21 Ultra w środku, Galaxy S21 po prawej

Duży, średni i mały - tylko, że nie do końca

W zasadzie wszystkie są duże. Telefon zaprezentowano w trzech wariantach: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra. Nawet najmniejszy z tych modeli ma wyświetlacz o przekątnej aż 6,2 cala, więc jest większy od podstawowego iPhone 12 oraz znacznie większy i cięższy od iPhone 12 mini. Pozostałe dwa mają odpowiednio 6,7 oraz 6,8 cala.

Może Samsung ma jeszcze jakiegoś asa w rękawie, którym nie chciał się podzielić z nami przed premierą? Może zaraz usłyszymy, że Galaxy S21 mini jest w drodze, albo jest zaplanowany. Jednak na razie osoby, które mają już dość dużych telefonów, muszą uzbroić się w cierpliwość lub wybrać inny model.



Galaxy S21

Brak ładowarki i słuchawek - uśmiech pojawia się sam :)

To chyba pozostawię bez większego komentarza. Jeśli ktoś śmiał się wcześniej z Apple, to chyba powinien śmiać się też z Samsunga. Nie wierzę, że gdyby Apple nie zrezygnowało z tych akcesoriów, to inni producenci zrobiliby pierwszy krok.



Galaxy S21 Ultra

Nowy wygląd Galaxy S21

Czy Galaxy S21 Wam się podoba? Dajcie znać w ankiecie lub w komentarzach. . Warto jednak wyróżnić to, że tył obudowy w każdej wersji jest satynowy (półmatowy), a wystajaca wyspa z aparatami ma częściowo zaokrąglony kształt i wygląda zdecydowanie lepiej, niż w poprzednim modelu.

Ponadto w wariancie S21 i S21 Plus wyspa ma inny kolor, niż reszta obudowy. Wygląda to całkiem atrakcyjnie. W modelu S21 Ultra ma ona ten sam kolor i stapia się z resztą obudowy. Które rozwiązanie preferujecie? Dajcie znać!

Wszystkie smartfony są wodoszczelne, zgodnie ze standardem IP68 i mają głośniki stereo.



Galaxy S21 Plus



Galaxy S21 Ultra

Glasstic - czyli nie szkło, lecz plastik

Jedna rzecz jest niestety bardzo kontrowersyjna. Najlepszy i najdroższy Galaxy S21 Ultra ma szkło Gorilla Glass 7 z przodu i z tyłu, ale dwa pozostałe modele mają obudowę wykonaną z plastiku. Samsung materiał ten określa jako Glasstic, bo przypomina szkło. W praktyce jest bardziej podatny na zarysowania, ale mniej podatny na zbicie. Skusicie się?



Galaxy S21

Piórko S Pen - to nowość w serii Galaxy S

To chyba najważniejsza i najciekawsza nowość. Galaxy S21 Ultra może korzystać z piórka S Pen, tak jak seria Galaxy Note. No… prawie, bo na start będzie można dokupić piórko pasywne, a dopiero w przyszłości ma się pojawić piórko aktywne, czyli w pełni funkcjonalne i rozpoznawane przez system. Dotyczy to wyłącznie modelu Ultra. Pozostałe dwa nie będą wspierały S Pena.



Galaxy S21 Ultra z piórkiem Universal S Pen

Warto dodać, że piórko nie jest przechowywane we wnętrzu obudowy, lecz może być umieszczone w specjalnym etui, wraz z telefonem. Z jednej strony to wada, bo łatwiej je zgubić, ale z drugiej strony to zaleta, ponieważ rysik jest znacznie większy i wygodniejszy, niż w smartfonach Galaxy Note.



Galaxy S21 Ultra z piórkiem Universal S Pen

Dostaniesz Exynosa, pogódź się z tym

Jak realnie wypada Exynos 2100 w porównaniu do Snapdragona 888, dowiemy się po testach. Pierwsze przecieki mówią, że nowy Exynos ma niemal identyczną wydajność, jak Snapdragon, ale wiadomo przecież, że wydajność to nie wszystko. Ogromne znaczenie ma też nagrzewanie i związany z nim throttling, czyli spowolnianie działania procesora, w celu obniżenia temperatury. Ponadto ważne jest również zużycie energii, które wcześniej było większe w Exynosach. Prywatnie, jeśli miałbym wybór, brałbym model z procesorem Snapdragon 888.

Ogólnie jednak o wydajność nie ma co się martwić. Każdy wariant Galaxy S21 działa bardzo szybko i spisuje się dobrze, nawet w wymagających sytuacjach. Ma na to wpływ bardzo szybka pamięć masowa UFS 3.1 (128/256 lub 512 GB) i pamięć RAM DDR5. W Galaxy S21 i S21 Plus ma ona pojemność 8 GB, a w Galaxy S21 Ultra 12 lub 16 GB.



Galaxy S21 Plus

Wyświetlacz 120 Hz AMOLED w każdym

Wszystkie trzy wersje Galaxy S21 mają wyświetlacz Dynamic AMOLED 2x z odświeżaniem 120 Hz. To również ma istotny wpływ na komfort obsługi, ponieważ zwiększa płynność animacji i szybkość przewijania stron internetowych lub innych treści.

Trzeba wyróżnić to, że Galaxy S21 Ultra może dynamicznie zmieniać odświeżanie w zakresie od 10 do 120 Hz, nawet w pełnej rozdzielczości WQHD+ (to postęp w stosunku do Galaxy S20 Ultra). Z kolei S21 i S21 Plus mogą to robić od 48 do 120 Hz, w rozdzielczości FHD+. Czy ma to realny wpływ na oszczędzanie energii? O tym przekonamy się, gdy urządzenia trafią do recenzentów.

Wyświetlacze są bardzo jasne - aż 1300 cd/m2 w dwóch tańszych modelach i 1500 cd/m2 w Galaxy S21 Ultra. Producent podkreśla też, że ulepszono kontrast i jakość kolorów.



Galaxy S21 Ultra

Bateria

Pojemność akumulatora poszczególnych modeli:

Galaxy S21 - 4000 mAh

Galaxy S21 Plus - 4800 mAh

Galaxy S21 Ultra - 5000 mAh

Każdy model ma szybkie ładowanie 25 W, ładowanie indukcyjne 15 W oraz bezprzewodowe udostępnianie energii. Ta ostatnia funkcja pozwala naładować np. słuchawki lub smartwatcha, po prostu kładąc je na obudowę telefonu.

Zoom optyczny 10x

Smartfony Galaxy S21 i S21 Plus mają 3 aparaty z tyłu: podstawowy 12 Mpx z autofokusem Dual Pixel, ultraszerokokątny 12 Mpx bez AF oraz zoom optyczny 3x 64 Mpx AF z detekcją fazy. Z przodu jest jeden aparat 10 Mpx z AF Dual Pixel.

Z kolei Samsung Galaxy S21 Ultra ma 4 aparaty z tyłu: podstawowy 108 Mpx z detekcją fazy, ultraszerokokątny 12 Mpx Dual Pixel oraz dwa teleobiektywy z zoomem optycznym 3x i 10x. Oba z sensorami 10 Mpx. Przedni aparat ma 40 Mpx z detekcją fazy.

Warto wyróżnić jedną bardzo ciekawą funkcję. Otóż powyżej powiększenia hybrydowego 20x następuje tak zwany Zoom Lock. Obraz jest blokowany w kadrze tak, aby uzyskać maksymalną stabilność.



Galaxy S21 Ultra

Do tego dochodzi nagrywanie filmów 8K w 24 kl/s. W niższej rozdzielczości 4K 60 kl/s można nagrywać każdą kamer, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dzięki temu możemy przełączać się między nimi w czasie nagrywania.

Jest też opcja Directors View, w której mamy podgląd wszystkich obiektywów na raz i szybki wybór odpowiedniego kadru, a także Vloggers View, czyli nagrywanie z przodu i z tyłu naraz. Z kolei dzięki opcji 8K Video Snap można wyciągać zdjęcia (a właściwie stille) z filmu, już po jego nagraniu. Telefon może też zapisywać zdjęcia RAW 12 bit i oferuje ulepszony tryb nocny, z bardziej efektywnym odszumianiem. Sprawdzimy w naszej recenzji jak to działa.

Co jeszcze?

Smartfony mają łączność 5G, a w modelu Ultra jest też Wi-Fi 6E, które ma być 4x szybsze, niż u poprzednika. Czytnik linii papilarnych w ekranie ma wielkość 1,7x w stosunku do wcześniejszego modelu. W Galaxy S21 Ultra ma być łączność Ultra-Wideband, czyli m.in. wirtualny klucz do samochodu. Dochodzą też większe możliwości funkcji DEX. System to oczywiście najnowszy Android 11, z nakładką One UI 3.



Galaxy S21 Plus

Galaxy Buds Pro - nowe słuchawki dokanałowe

Nie zastępują one wcześniejszego modelu Galaxy Buds Live, lecz rozszerzają ofertę. Buds Live bowiem słuchawkami dousznymi, a Buds Pro są dokanałowe.

Galaxy Buds Pro

Wyposażono je w dwa przetworniki w każdej słuchawce - 11 mm basowy + 6,5 mm średnio-wysokotonowy. Mają wyróżniać się nie tylko pod względem jakości dźwięku, ale też skuteczności działania aktywnej redukcji szumu. Co ciekawe ANC współdziała automatycznie z trybem Ambient, więc może podwyższać lub obniżać moc redukcji szumu, w zależności od tego, czy jesteśmy w domu czy na zewnątrz. Może nawet przekierowywać dźwięki, byśmy lepiej słyszeli np. samochody.



Galaxy Buds Pro

Funkcją wartą wspomnienia jest możliwość automatycznego przełączania słuchawek, między smartfonem a tabletem. Np. gdy oglądamy film na tablecie, a ktoś zadzwoni na telefon, to słuchawki przełączą się na rozmowę, a po jej zakończeniu z powrotem na film.

Deklarowany czas pracy na baterii, to około 18 godzin, łącznie słuchawki + etui ładujące.

Dajcie znać co sądzicie o nowych smartfonach Samsung Galaxy S21. Zapraszam do komentowania :).



Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 - wstępne wrażenia po premierze

W moim odczuciu Galaxy S21 to model ładniejszy i ciekawszy od Galaxy S20. Ma też całkiem sporo drobnych ulepszeń i dodatkowych funkcji. Pozostaje pytanie, czy warto przesiadać się z Galaxy S20 na S21? Obecnie, po premierze ale jeszcze przed pełnym testem, jestem skłonny odpowiedzieć, że nie. Zdecydowanie bardziej sensowna jest przesiadka z S10 na S21. No, chyba, że ktoś jest miłośnikiem małych telefonów, to wtedy w rodzinie Galaxy S21 nie znajdzie niczego ciekawego. Można będzie brać pod uwagę iPhone 12 mini lub nawet zwykłego iPhone 12, który wciąż jest mniejszy od podstawowego Galaxy S21.

