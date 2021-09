Smart Keyboard Trio 500 i Galaxy SmartTag to gadżety, które mimo niewielkich rozmiarów mogą pochwalić się ogromną funkcjonalnością. Pierwszy pomoże w nauce czy pracy, drugi pozwoli uniknąć nerwowych sytuacji.

Akcesoria nie tylko, ale między innymi dla uczniów

W kalendarzach wrzesień, a więc cały czas trwa akcja Back To School, której już od paru ładnych lat nie kojarzymy wyłącznie z zakupem podręczników, zeszytów i plecaków. Wciąż rosnąca popularność urządzeń i gadżetów elektronicznych sprawia, że mają one wzięcie również wśród młodszych użytkowników. Samsung w swojej niezwykle szerokiej ofercie ma między innymi Smart Keyboard Trio 500 i Galaxy SmartTag. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że mogą one dobrze sprawdzić się także w rękach dzieci oraz młodzieży. Klasyfikowanie ich jednak jako gadżety wyłącznie dla takich odbiorców byłoby już niewłaściwe.

Dlaczego? Bo mogą one przydać się każdemu, niezależnie od wieku. Może i nie mówimy tu o przedstawicielach najpopularniejszych kategorii produktów, ale jeśli nie słyszeliście wcześniej o Smart Keyboard Trio 500 i Galaxy SmartTag to zatrzymajcie się na chwilę.

Smart Keyboard Trio 500, klawiatura, która będzie zawsze z Tobą

Coraz trudniej znaleźć osoby, które są w stanie funkcjonować bez urządzeń mobilnych. Laptopy, tablety i smartfony są pomocne w pracy, nauce czy komunikacji, mogą też uprzyjemniać czas wolny. Pojawiają się jednak głosy, że w przypadku tabletów i smartfonów nie można liczyć na szczególnie duży komfort, na przykład przy pracy z tekstem. Jednocześnie jako jeden z głównych powodów wskazywany jest brak fizycznej klawiatury. Tyle tylko, że można sobie z tym poradzić. Na przykład przy pomocy Smart Keyboard Trio 500.

To bezprzewodowa klawiatura, którą można mieć zawsze przy sobie. Jej wymiary oraz niewielka waga 412 g sprawiają, że bez problemu mieści się nie tylko w plecaku, ale nawet w damskiej torebce. Mimo tego można spodziewać się po niej naprawdę sporych możliwości.

Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 pozwala na łatwe i szybkie połączenie klawiatury z nawet czterema urządzeniami jednocześnie. Później, za sprawą tylko jednego kliknięcia można płynnie przełączać się między na przykład smartfonem i tabletem.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że pisanie z wykorzystaniem Smart Keyboard Trio 500 jest dużo wygodniejsze niż podczas używania jedynie dotykowego ekranu urządzenia mobilnego. Klawiatura znacząco usprawnia pracę, do której coraz częściej wykorzystujemy wszechobecne i coraz wydajniejsze smartfony. Zresztą, Smart Keyboard Trio 500 to idealny kompan do Samsung DeX, usługi powalającej zmienić smartfona w komputer stacjonarny i znacznie zwiększyć swoją efektywność przy edycji dokumentów, odpowiadaniu na wiadomości czy pracy z wieloma oknami jednocześnie.

Przydatnym rozwiązaniem są tutaj również klawisze skrótów, które można przypisać do swoich ulubionych lub najczęściej uruchamianych (bo przecież nie zawsze idzie to w parze) aplikacji. Dzięki temu można cieszyć się dostępem do nich za sprawą tylko jednego kliknięcia. Producent przewidział tu trzy klawisze skrótów.

Galaxy SmartTag idealny dla zapominalskich

Jeszcze mniejszym gadżetem jest Galaxy SmartTag, lokalizator wykorzystujący do działania Bluetooth 5.0 LE. A skoro lokalizator, to nieszczególnie trudno domyślić się, że może przydać się on szczególnie osobom, którym zdarza się zapominać, w jakich miejscach pozostawiane są różne przedmioty.

W pierwszej kolejności na myśl przychodzi przypięcie go do kluczy, bo to one uznawane są za przedmiot lubiący „zniknąć”. Oczywiście nie jest to jedyny sposób na wykorzystanie Galaxy SmartTag, każdy może mieć inne potrzeby. Nic nie stoi na przeszkodzie do tego, by lokalizator zabezpieczał torebkę czy znalazł się na obroży domowego zwierzaka.

Jak to działa? Funkcjonalność Galaxy SmartTag można podzielić na trzy grupy - znajdowanie przedmiotów będących się w pobliżu, pomoc w odnajdowaniu zagubionych rzeczy znajdujących się gdzieś daleko oraz wspomaganie w obsłudze inteligentnego domu. Nieźle, prawda?

W pierwszym przypadku wystarczy dotknąć w aplikacji na smartfonie przycisk dzwonka, a następnie podążać za dźwiękiem. Gdy zguby nie ma w pobliżu, można przejrzeć historię lokalizacji ukazującą miejsca, w których znajdował się Galaxy SmartTag i dzięki temu ją namierzyć. Tu trzeba jednak pamiętać, że działa to wyłącznie na urządzeniach z rodziny Galaxy. Jeśli chodzi natomiast o inteligentny dom, Galaxy SmartTag może posłużyć do kontrolowania np. oświetlenia (zarejestrowanego w aplikacji SmartThings).

Sama konstrukcja Galaxy SmartTag nie zaskakuje, ale też chyba nikt nie oczekuje w tym przypadku jakiejkolwiek rewolucji. Lokalizator waży tylko 13 g, jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych, jak również w pakiecie zawierającym dwa egzemplarze.

Warto zauważyć, że producent przewidział tutaj uchwyt umożliwiający łatwe mocowanie chociażby do kluczy. Niby nic takiego, ale jeśli spojrzeć na konkurencyjne modele i ceny dodatkowych breloków czy opasek, można taką konstrukcję docenić.

