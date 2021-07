Zderzyliście się kiedyś z sytuacją, kiedy chcecie przesłać lub udostępnić adres strony internetowej, ale całość nie mieści się w oknie komunikatora? Pewnie tak, dlatego podpowiadamy, jak skracać długie linki i dlaczego warto to robić.

Kiedy estetyka ma znaczenie

Często nawet nie zwracamy uwagi na to, jak długi link wyświetla się w oknie przeglądarki. I słusznie, bo zwykle nie jest nam to do niczego potrzebne. Sytuacja zaczyna się komplikować, jeśli dochodzi do przesłania takiego linku w komunikatorze. Długie linki są po prostu nieestetyczne i zaburzają czytelność konwersacji. Kwestie wizualne są szczególnie ważne w przypadku szeroko pojętego marketingu. Wyobraźcie sobie sytuację, że rozsyłacie wiadomości SMS, w których znajduje się tekst o długości 200 znaków, a link, który chcecie wstawić do wiadomości, jest kilkanaście razy dłuższy. Wygląda to po prostu kiepsko. Podobnie jest w przypadku materiałów drukowanych – ulotek reklamowych, broszur, gazetek czy nawet wizytówek. Rozciągnięty link może zaburzyć całą strukturę treści, dlatego warto wiedzieć, jak skrócić długi adres URL.

Jak długie linki warto skracać?

Czasem długie linki nie będą problematyczne, poza tym niektóre serwisy, jak chociażby Twitter, automatycznie skracają linki. Z długimi adresami URL dobrze radzi sobie także Facebook, bo po wklejeniu linku, użytkownik widzi podgląd wpisu. Nie sprawdza się to jednak w każdym przypadku – w końcu na tradycyjnym papierze nie zobaczymy podobnego efektu. Czy skrócić adres URL, który jest długi i kiedy ma to sens? To zależy. Przede wszystkim od potrzeb i miejsca, w którym link zamieszczamy. Jeśli uważasz, że długi link w niczym nie przeszkadza – nie skracaj go.

Skracanie linków – gdzie można to zrobić?

Nie potrzebujesz specjalistycznych narzędzi, bo skracanie linków to bardzo prosta i mało czasochłonna czynność. Do pracy potrzebujesz aż przeglądarki internetowej, no i oczywiście wiedzy, gdzie możesz to zrobić. Przedstawiamy trzy najpopularniejsze narzędzia, dzięki którym skrócisz długi link.

Bitly

To najprawdopodobniej jedno z najbardziej intuicyjnych i najpopularniejszych narzędzi do skracania linków (zresztą pewnie nie raz zdarzyło się Wam zobaczyć link z tej domeny). Po przejściu na witrynę możemy od razu rozpocząć skracanie linków. W polu Shorten your link wklejamy adres URL, który chcemy skrócić i klikamy Shorten. Od razu dostajemy nowy, krótszy link, który będzie prowadził do wybranej strony.

Użytkownicy, którzy wykupią abonament, zyskują dostęp do wyboru słowa, które będzie występowało po bit.ly/…, np. bit.ly/benchmark.

Tiny URL

Tiny URL działa na tej samej zasadzie, co Bitly i dostęp do narzędzia skracającego linki zyskujemy już po przejściu na stronę. Wklejamy link, który chcemy skrócić, klikamy MakeTinyURL i gotowe. Narzędzie jest banalnie łatwe w obsłudze.

Linkd

Polski serwis, który jest bliźniaczo podobny do wyżej wspomnianych stron. Ubogi w dodatkowe opcje i płatne plany, za to z pewnością najbardziej przejrzysty. Zasada działa taka sama – wklejamy link, skracamy i kopiujemy jego krótszą wersję. Serwis chwali się tym, że generowane linki są krótsze niż u konkurencji, ale nawet jeśli, to nieznacznie. Za to na plus na pewno można zaliczyć automatyczne generowanie kodu QR.

Serwisów tego typu jest oczywiście znacznie więcej, a w naszym zestawieniu znajdują się te najpopularniejsze. Warto jeszcze dodać, że pierwsze dwa pozwalają monitorować ilość kliknięć w skrócony link, co może okazać się przydatne przy mierzeniu statystyk.