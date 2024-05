Jak sprawdzić kondycję baterii w iPad? Nie jest to takie proste jakby się wydawało. W iPhonie wystarczy skorzystać z funkcji systemu iOS, ale nie wiadomo dlaczego takiej możliwości nie ma w tabletach Apple. My jednak znamy aż trzy sposoby na sprawdzenie kondycji baterii iPada.

iPady i ich baterie

Na początku wspomnijmy, że iPady, tak jak większość innych tego typu urządzeń, wyposażone są w baterie litowo-jonowe, których naturalną cechą jest zużywanie się. Im wyższy stopień zużycia baterii (gorsza kondycja), tym więcej problemów z działaniem tabletu.

Kondycja baterii związana jest z cyklami jej ładowania. Na stronach wsparcia technicznego firmy Apple przeczytać można, że baterie w urządzeniach tej firmy zachowują około 80% swojej pierwotnej pojemności po 1000 cykli ładownia. Cykl to wykorzystanie całej energii zgromadzonej w baterii. W przypadku doładowania baterii, gdy nie zostanie ona jeszcze całkowicie rozładowania, cykl zakończy się wcześniej niż poziom naładowania spadnie do 0%.

Nie da się całkowicie zapobiec zużyciu baterii. Można jedynie bardziej lub mniej dbać o jej kondycję. Wskazówki dotyczące tego jak dbać o baterię iPada znajdziecie w naszym poradniku - Jak poprawić kondycję baterii w iPhone? Zdecydowaną większość opisanych w nim wskazówek wykorzystać można w przypadku tabletów marki Apple.

Jak sprawdzić liczbę cykli ładowania iPada? Jak sprawdzić kondycję baterii w iPad?

Do tego celu wykorzystamy Dane analiz w systemie iPadOS. Najpierw należy uaktywnić funkcję Udostępniaj analizy iPada. W tym celu wejść kolejno w:

Ustawienia -> Prywatność -> Analizy i udoskonalenia,

a następnie włączyć Udostępniaj analizy iPada. Co ważne, jeśli funkcja nie była aktywna wcześniej, należy poczekać co najmniej 24 godziny, aby system zebrał potrzebne dane.

Następnie należy stuknąć w Dane analiz (tuż pod Udostępniaj analizy iPada) i odnaleźć najnowszy plik, którego nazwa zaczyna się od słowa Analytics, a następnie w nazwie występuje data w formacie rok-miesiąc-dzień i inne cyfry. W polu Szukaj wystarczy zacząć wpisywać ciąg znaków „analyt”, a wspomniany plik się wyświetli. W moim przypadku jest to Analytics-2024-05-11-021014.ips.ca.synced.

Kolejnym krokiem jest skopiowanie ostatniego bloku tekstu rozpoczynającego się od ciągu znaków {"Count", na przykład do systemowej aplikacji Notatki.

Nastepnie yszukać ciąg znaków MaximumCapacityPercent. Aby to zrobić należy otworzyć notatkę, stuknąć w trzy kropki znajdujące się w prawym górnym roku i wybrać funkcję Znajdź w notatce. Liczba, która znajduję się po ciągu "last_value_MaximumCapacityPercent": oznacza kondycję baterii. W przypadku mojego iPada to 96%.

Może się zdarzyć, że ta liczba będzie większa niż 100. Nie oznacza to jednak, że bateria ma ponad 100% kondycji. W takim przypadku trzeba wykonać pewne obliczenia, które są bardziej wiarygodne niż wartość MaximumCapacityPercent.

Należy znaleźć dwie wartość:

MaximumFCC – pojemność baterii, gdy była ona nowa (w mAh)

– pojemność baterii, gdy była ona nowa (w mAh) NominalChargeCapacity - pojemność baterii, w momencie przechwycenia danych do pliku (w mAh).

Teraz należy podzielić drugą wartość przez pierwszą. W przypadku mojego iPada:

MaximumFCC = 9045

NominalChargeCapacity = 8303,

więc (2) 8303 podzielić przez (1) 9045 = 91,8.

Zgodnie z tymi obliczeniami kondycja baterii wynosi niecałe 92%. Jak widać, wynik różni się od MaximumCapacityPercent, ale większość źródeł podaje, że ten wynikający z obliczeń jest bardziej dokładny.

Skrót Battery Stats

Jest także nieco łatwiejszy sposób wykorzystania informacji zawartych w pliku Analytics, ale wymaga użycia aplikacji Skróty. Należy skorzystać ze skrótu Battery Stats, który opracowali użytkownicy serwisu Reddit o pseudonimach u/nairazak i u/ericswpark. Bez obaw, jest to całkowicie bezpieczne, ale jeśli macie wątpliwości, to możecie korzystać z wyżej opisanych wskazówek.

Wystarczy otworzyć link do skrótu i zainstalować go, a jest to bardzo łatwe. Po wejściu na wskazaną stronę na iPadzie otworzy się okno, w którym należy stuknąć Dodaj skrót – to wszystko.

Teraz należy otworzyć plik Analytics, dostępny we wspomnianej już wyżej zakładce Dane analiz, a następnie w prawym górnym rogu wybrać Udostępnij i na wyświetlonej liście stuknąć Battery Stats.

Informacje na temat baterii pojawią się w wyskakującym okienku u góry ekranu. Po stuknięciu w tekst wyświetlą się pełne informacje, takie jak: maksymalna i obecna pojemność baterii, liczba cykli ładowania oraz kondycja w %.

Na koniec przypomnijmy, że jeśli kondycja wynosi mniej niż 80% to warto rozważyć wymianę baterii lub zakup nowego iPada, a dobrze się składa, ponieważ ostatnio zaprezentowane zostały nowe iPady Air oraz iPady Pro.

Źródło: tomsguide, informacje własne

