Jedną z największych wad iPhone’ów jest wydajność ich baterii. Nie jest też tajemnicą, że pojemność akumulatorów w tych smartfonach nie należy do największej na rynku. Twój iPhone szybko się rozładowuje? Chcesz poprawić kondycję jego baterii? Ten poradnik rozwiąże Twoje problemy.

Należy pamiętać, że bateria we współczesnych smartfonach zużywa się jak części eksploatacyjne w samochodzie. Nie uniknie się więc tego, że z każdym kolejnym ładowaniem jej wydajność spada, czyli skraca się czas przez jaki jest ona w stanie zasilać urządzenie bez doładowywania. Nie jest to dobra wiadomość dla użytkowników iPhone’ów, ponieważ baterie tych smartfonów nie należą do najlepszych. Przy intensywnym użytkowaniu potrafią się one rozładować po około 12 godzinach, nawet gdy kondycja baterii jest dobra.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego iPhone szybko się rozładowuje, to ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Przedstawiamy kilka sposobów na to jak poprawić wydajność baterii w iPhonie. Należy jednak pamiętać, że jeśli kondycja baterii jest niska, to nie pomogą żadne porady i sztuczki.

Jak sprawdzić stan baterii w iPhone?

Zacznijmy od tego jak sprawdzić kondycję baterii w iPhonie. Nie jest to skomplikowana operacja, ponieważ narzędzie do diagnozy stanu baterii wbudowane jest w system iOS. Aby sprawdzić kondycję baterii należy wejść w sekcję Ustawienia > Bateria > Kondycja baterii.

Na stronie firmy Apple można znaleźć informację, że bateria w iPhonie jest zaprojektowana w taki sposób, by zachowała 80% swojej pierwotnej pojemności po 500 cyklach ładowania. Oznacza to, że jeśli jej kondycja wynosi około 80% to należy rozważyć jej wymianę. Smartfon z akumulatorem o takiej kondycji może się wyłączać w najmniej oczekiwanych momentach, nawet gdy wskaźnik baterii pokazuje, że jest ona naładowana.

Wydajność baterii w iPhonie – jak ją poprawić?

Po pierwsze, należy dokonywać bieżącej aktualizacji systemu iOS, ponieważ kolejne wersje mogą zawierać rozwiązania dotyczące minimalizacji zużycia energii.

Po drugie, należy unikać skrajnych temperatur. iPhone’y najlepiej działają w temperaturze od 0 do 35 stopni Celsjusza.

Po trzecie, na czas ładowania warto zdejmować etui, ponieważ może ono powodować akumulację ciepła, która negatywnie wpływa na kondycję baterii. Etui należy zdejmować na czas ładowania wtedy, gdy telefon nagrzewa się w trakcie tego procesu.

Kolejne wskazówki dotyczą ustawienia jasności ekranu oraz korzystania z połączenia Wi-Fi.

Najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest aktywacja automatycznej regulacji jasności ekranu. Aby włączyć tą funkcję należy wybrać kolejno: Ustawienia > Dostępność > Ekran i wielkość tekstu. Na samym dole znajduje się przełącznik Jasność automatyczna, który należy przesunąć w prawo tak aby został podświetlony na zielono.

Można też ręcznie obniżyć jasność. W tym celu należy otworzyć Centrum sterowania (przesunąć palcem w dół w prawym górnym rogu ekranu) i suwakiem wyregulować jasność.

Warto dodać, że połączenie Wi‑Fi zużywa mniej energii niż połączenie z siecią komórkową. Wi‑Fi powinno być zatem zawsze włączone, by telefon mógł korzystać z tej sieci przy każdej możliwej okazji. Należy wybrać Ustawienia > WiFi i przesunąć suwak w prawo.

Jak sprawdzić co obciąża baterię w iPhonie?

W iOS dostępna jest funkcja, która wskazuje jakie aplikacje i procesy systemowe zużywają najwięcej energii zgromadzonej w akumulatorze. Dostępna jest nawet informacja dotycząca procentowego obciążenia baterii przez poszczególne pozycje. Aby to sprawdzić należy przejść do sekcji Ustawienia > Bateria.

Aktywność w tle oznacza, że dana aplikacja zużywa baterię nawet wtedy, gdy uruchomiona jest inna aplikacja. Aby to zmienić można wyłączyć funkcję odświeżania w tle w sekcji Ustawienia > Ogólne > Odświeżanie aplikacji w tle. Można tutaj wyłączyć odświeżanie poszczególnych pozycji lub wszystkich. Jest także możliwość zdefiniowania przy jakim typie połączenia będzie działać odświeżanie w tle.

Zapisy Położenie i Położenie tła oznaczają, że dana aplikacja korzysta z lokalizacji. Ustawienia tej funkcji znaleźć można w sekcji Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji. Można tutaj między innymi wyłączyć możliwość korzystania z modułu GPS przez poszczególne aplikacje.

Obok nazwy aplikacji może pojawić się także informacja: Ekran początkowy/zablokowany. Oznacza to, że aplikacja generuje dużą liczbę powiadomień, które włączają ekran, co powoduje zwiększone zużycie energii. Jest oczywiście możliwość wyłączenia powiadomień. Można to zrobić w menu Ustawienia > Powiadomienia, a następnie w sekcji Styl powiadomienia wybrać aplikację i dostosować powiadomienia.

Tryb niskiego zużycia energii

Przy okazji omawiania tematu wydajności baterii trudno przejść obok trybu niskiego zużycia energii, który znacznie ją wydłuża.

Tryb niskiego zużycia energii powoduje następujące zmiany w systemie operacyjnym:

wyłączenie połączenia z siecią 5G (z wyjątkiem przesyłania strumieniowego wideo),

autoblokada zostaje ustawiona na 30 sekund,

ograniczenie jasności wyświetlacza,

ograniczenie częstotliwość odświeżania wyświetlacza do 60 Hz w modelach z funkcją ProMotion,

wyłączenie niektórych efektów wizualnych,

wyłączenie funkcji Zdjęcia iCloud,

wyłączenie automatycznego pobierania aplikacji oraz poczty e-mail,

wyłączenie odświeżania aplikacji w tle.

Aktywuje się go w Centrum Sterowania po stuknięciu w ikonę baterii. Tryb ten wyłącza się, gdy podczas ładowania poziom baterii osiągnie 80%. Można go jednak ponownie aktywować bez względu na poziom naładowania.

Protip

Istnieje możliwość stałego włączenia trybu niskiego zużycia energii. Należy do tego użyć systemowej aplikacji Skróty:

Po jej uruchomieniu u dołu ekranu wybrać sekcję Automatyzacja, a następnie stuknąć w Utwórz automatyzację osobistą. Na ekranie Nowa automatyzacja wybrać opcję Tryb niskiego zużycia energii, który znajduje się w siódmej od góry sekcji. Następnie na ekranie Kiedy odznaczyć funkcję Jest włączany i zaznaczyć Jest wyłączany i stuknąć Dalej. W sekcji Szukaj aplikacji i czynności wpisać Ustaw tryb niskiego zużycia energii i wybrać tą opcję. Stuknąć Dalej i wyłączyć opcję Pytaj przed uruch. oraz stuknąć OK.

Automatyzacja została utworzona. Aby sprawdzić, czy działa poprawnie należy uruchomić tryb niskiego zużycia energii (o ile nie był on włączony wcześniej), a następnie spróbować go wyłączyć. Przełącznik od razu wróci do pozycji włączonej. Tryb nie wyłączy się nawet wtedy, gdy podczas ładowania poziom baterii osiągnie 80%.

Aby wyłączyć tryb niskiego zużycia energii należy dezaktywować utworzoną automatyzację. Można to zrobić w aplikacji Skróty. Po przejściu do zakładki Automatyzacja należy wybrać utworzoną automatyzację o nazwie Gdy włączono tryb Niskie zużycie energii i przesunąć znajdujący się u góry suwak w lewo.

Inne sposoby na poprawę wydajności baterii w iPhonie

1. Redukcja animacji w iOS: Ustawienia > Dostępność > Ruch. Przesunąć przełącznik Redukuj ruch w prawo

2. Skrócenie czasu wygaszania ekranu: Ustawienia > Ekran i jasność > Autoblokada. Należy wybrać optymalny dla siebie czas, po którym ekran będzie się blokować. Im krótszym, tym wydajność baterii będzie lepsza.

3. Wyłączenie połączenia z siecią 5G: Ustawienia > Sieć komórkowa > Opcje danych kom. W zakładce Głos i dane wybrać LTE zamiast 5G On lub 5G Auto. Jeśli nie chcecie rezygnować z szybkiego połączenia to lepiej wybrać opcję Auto.

Kondycja baterii w iPhonie

W sieci znaleźć można bardzo dużo innych wskazówek związanych z poprawą kondycji baterii. Warto jednak wiedzieć, że niektóre z nich marginalnie wpływają na wydłużenie czasu pracy smartfona na baterii, a znacznie ograniczają jego funkcjonalność. My wybraliśmy dla Was najskuteczniejsze metody.

Dajcie znać w komentarzach jak Wy radzicie sobie ze słabą wydajnością baterii w swoich iPhone’ach.