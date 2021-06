Co zrobić, gdy dysk PS5 po brzegi wypełniony jest grami, a właśnie pojawiło coś nowego w co bardzo chcesz zagrać? Nie musisz wcale kombinować co z PS5 wyrzucić. Wystarczy duży dysk zewnętrzny, taki jak choćby GOODRAM SSD HL100, by w kilka minut pozbyć się problemu. I to na długo.

Dysk PS5 – szybki, ale przeraźliwie mały

Jedną z zapowiadanych rewolucji PlayStation 5 miał być brak ekranów ładowania i superszybkie wczytywanie się gier za sprawą zastosowanego w konsoli dysku SSD. I jak pokazał nasz test PS5 różnica faktycznie jest, i to kolosalna. Szkoda tylko, że ostatecznie wolnej przestrzeni dyskowej w PS5 jest tak niesamowicie mało. Bo choć Sony zdecydowało się wsadzić do nowej konsoli całkiem niezły dysk SSD o pojemności 825GB, to jednak do naszej dyspozycji pozostaje z tego jedynie 667,2GB. To mało, bardzo mało.

Co tu dużo pisać, nowe gry na PS5 „puchną” w oczach. Final Fantasy VII Remake Intergrade to prawie 95GB. Mass Effect: Legendary Edition – niemal 108GB, a Call of Duty: Black Ops Cold War to już ponoć 220GB. Przy tych kolosach najnowszy Ratchet & Clank: Rift Apart to mała pchełka, bo zajmuje jedynie niecałe 34GB. Tak czy inaczej, przy takim apetycie na przestrzeń dyskową PS5 musimy zadowolić się jedynie kilkoma zainstalowanymi grami. A co potem? Cóż, najpewniej żonglerka – jedną rzecz usuwamy, drugą instalujemy.





To może drugi, wewnętrzny dysk do PS5?

Zapewne wiecie, że PlayStation 5 ma przygotowany slot na dodatkowy dysk M.2 SSD. Problem w tym, że Sony cały czas nie włączyły jego obsługi. Wedle wcześniejszych zapowiedzi miało to nastąpić tego lata, ale kiedy dokładnie – tego wciąż nie wiadomo.

Inna sprawa to cena, którą przyjdzie nam zapłacić za tego typu rozszerzenie. Patrząc na topowe rozwiązania pokroju zapowiedzianych właśnie Seagate FireCuda 530, których prędkość odczytu oscylować na poziomie 7-7,3 GB/s (dla porównania dysk PS5 oferuje około 5,5 GB/s) by móc cieszyc się takimi osiągami będziemy musieli głęboko sięgnąć do kieszeni. I to bardzo głęboko. No ale czy mamy jakąś alternatywę? Mamy i to całkiem niezłą – dysk zewnętrzny taki jak choćby GOODRAM SSD HL100 2048 GB.

Jak zwiększyć pojemność PS5? Bardzo prosto!

Na wstępie wyjaśnijmy jednak jedno – PlayStation 5 potrafi korzystać z rozszerzonej pamięci masowej USB (w naszym przypadku dysku zewnętrznego GOODRAM SSD HL100 2048 GB), ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze – do PS5 nie podłączymy jednocześnie dwóch i więcej dysków USB, bo to po prostu nie zadziała. Po drugie – minimalna obsługiwana pojemność to 250GB, maksymalna – 8 TB. I wreszcie po trzecie – z dysku zewnętrznego nie odpalimy gier dedykowanych PS5. Możemy je tam jedynie przechowywać i w razie potrzeby przenieść z powrotem na dysk wewnętrzny, gdy będziemy mieli ochotę w nie zagrać.

Można byłoby więc teraz pomyśleć to po co w takim razie inwestować w taki dysk, skoro grać z niego nie można. Spokojnie, można, i to całkiem nieźle. Bezpośrednio z rozszerzonej pamięci USB bez problemu uruchomimy bowiem wszystkie gry z PS4 (w ramach wstecznej kompatybilności), a takich jest przecież całe mrowie. Chyba każdy fan PlayStation ma w biblioteczce kilkanaście nieogranych do końca tytułów. Wciąż też pojawiają się świetne okazje do jej uzupełnienia, czy to na PS Store czy w sklepach stacjonarnych. Warto więc dołożyć do konsoli dysk zewnętrzny, choćby po to by zaoszczędzić kilkadziesiąt, jak nie kilkaset gigabajtów tego zamontowanego na stałe w PS5.





Czas podłączyć nasz zewnętrzny dysk SSD do PlayStation 5. Jeśli, tak jak w naszym przypadku, urządzenie ma zostać podpięte pod konsolę kablem USB-A 3.2 to musimy skorzystać ze złączy USB SyperSpeed 10 Gbps znajdujących się z tyłu konsoli. W przeciwnym wypadku PS5 poinformuje nas stosownym komunikatem ekranowym o konieczności przepięcia dysku pod inne gniazdo.

Gdy już podłączyliśmy nasz dysk czas go sformatować. W tym celu wejdź w ustawienia konsoli, odszukaj na liście opcję Pamięć masowa, po czym przejdź do Rozszerzonej pamięci masowej. Jeśli Twój dysk został poprawnie wykryty znajdziesz tutaj stosowne informacje o jego pojemności i rodzaju (w naszym przypadku – SSD 2 TB). By móc skorzystać z tej przestrzeni dyskowej wybierz Sformatuj jako rozszerzoną pamięć masową USB, a potem jeszcze, na kolejnym ekranie, potwierdź chęć kontynuowania tej operacji - „Tak”.







W przypadku dysku SSD cały proces formatowania nie powinien zająć więcej jak kilka sekund. Po jego ukończeniu konsola wyświetli jeszcze komunikat o tym, że od teraz wszelkie gry i aplikacje dla PS4 będą automatycznie instalowane w rozszerzonej pamięci masowej, czyli na naszym zewnętrznym dysku, i to właściwie koniec. Pojemność naszej PS5 właśnie znacząco się zwiększyła, a my możemy teraz rozpocząć pobieranie i instalacje nowych gier bądź przenoszenie tych z poprzedniej generacji z dysku konsoli na dodanego właśnie SSD-ka. W każdym razem nie musimy się już obawiać, że nagle skończy się nam miejsce na kolejne tytuły





Jedna mała uwaga na koniec – jeśli nie chcecie, żeby konsola sama instalowała gry na dysku zewnętrznym możecie tę opcje wyłączyć. Pamiętajcie tylko, że od tego momentu domyślnym miejscem instalacji będzie wewnętrzny dysk PS5, a ewentualne przenoszenie gier do pamięci rozszerzonej trzeba będzie aktywować ręcznie, dla każdego tytułu z osobna.

A, i jeszcze jedno – jeśli kiedykolwiek przyjdzie Wam do głowy odłączanie zewnętrznego dysku USB od PS5 to wpierw upewnijcie się, że wcześniej wyłączyliście konsolę, i to całkowicie. W nagłych przypadkach możecie też skorzystać z opcji Bezpiecznie odłącz od konsoli PS5. W przeciwnym wypadku możecie uszkodzić znajdujące się tam dane, i nawet odbudowywanie bazy nie pomoże.