Pojawienie się PS5 namieszało w sytuacji PlayStation VR. Bo choć nowa konsola Sony zgodna jest z tymi wciąż popularnymi goglami wirtualnej rzeczywistości, to jednak nie da ich podłączyć ot tak, z marszu. Pokazujemy, jak to zrobić i co jest potrzebne by PS VR zadziałał z PS5.

PlayStation 5 to obecnie jeden z najbardziej pożądanych gwiazdkowych prezentów. O pojawiających się co jakiś czas możliwościach zamówienia nowej konsoli Sony piszą niemal wszystkie branżowe media jako o kolejnej wojnie o PS5. Coś w tym jest, skoro cała dostawa potrafi „zniknąć” w niecałą minutę i wielu potencjalnych nabywców odchodzi z kwitkiem. W takiej sytuacji kwestia ewentualnych kłopotów z podłączeniem gogli PlayStation VR do PS5 może wydać się błaha.

Gdy jednak w końcu dostępność nowych konsol się polepszy i gracze przypomną sobie o wciąż nie skończonych, VR-owych tytułach nasz krótki poradnik – jak podłączyć gogle PS VR do PlayStation 5 - będzie jak znalazł. Ba, ta wiedza może przydać się Wam już teraz, jeśli tylko planujecie VR-ową przesiadkę z PS4 na PS5, a nie chcielibyście robić niepotrzebnych zakupów.

Warto bowiem wiedzieć zawczasu co tak naprawdę będzie Wam potrzebne. I to właśnie znajdziecie w naszym wideo poradniku. Jeśli jednak z jakichś względów nie lubicie oglądać filmów standardowo polecamy jego wersję tekstową, którą znajdziecie poniżej.

Jak podłączyć PS VR do PS5

Można byłoby pomyśleć, że skoro mamy nową konsolę i nowe, dedykowane jej akcesoria, takie jak choćby nowa kamera do PS5, to trzeba będzie uaktualnić cały zestaw PlayStation VR. O dziwo jednak, nie potrzebujecie niczego więcej kupować. Okazuje się bowiem, że dedykowana PlayStation 5 HD Camera nie współpracuje z goglami wirtualnej rzeczywistości. Trzeba więc sięgnąć po „starą” kamerę z PS4.

Problem w tym, że z racji nietypowej wtyczki nie będziemy w stanie podłączyć jej do PS5. I tu z pomocą przychodzi samo Sony oferując niewielki gadżet – przejściówkę na standardowe USB 3.0. Dzięki niemu podłączenie PS VR do PS5 znów staje się bajecznie proste. Po prostu postępujemy wedle dawnej instrukcji, z tą różnicą, że do kabla kamery podpinamy dodatkowo adapter, po czym całość podłączamy do jednego z dwóch gniazd znajdujących się z tyłu konsoli.

A skąd wziąć ten „magiczny” adapter? I tu właśnie pojawia się mały problem – nie znajdziecie go w sklepach, ale w serwisach aukcyjnych już tak. NIE DAJCIE SIĘ JEDNAK NACIĄGNĄĆ! Sony przygotowało bowiem specjalny program, w którym możecie zdobyć ową przejściówkę bez żadnych kosztów. Możliwe nawet, że już otrzymaliście mailowe powiadomienie o takiej możliwości.

Jeśli nie to koniecznie zajrzyjcie na stronę programu "Zamów adapter do PlayStation Camera". Wystarczy podać tam swoje dane i numer seryjny posiadanego zestawu PlayStation VR (tak, to niestety konieczność), a Sony po ich zweryfikowaniu wyśle Wam upragniony adapter, całkowicie za darmo. Co więcej, nie będziecie musieli długo na niego czekać. Ja, choć wziąłem udział w tym programie jeszcze, gdy nie miał on swojej polskiej wersji, otrzymałem adapter po niecałych 10 dniach.

PS VR i PS5 – czy warto się w to bawić?

Jasne, że warto. Wirtualna rzeczywistość to wciąż świetna sprawa. Szkoda byłoby odłożyć gogle do szafy tylko dlatego, że zafundowaliśmy sobie przesiadkę na nową generację. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich obecnych i przyszłych posiadaczy PlayStation 5, o ile tylko już mają w domu gogle PS VR, do skorzystania z oferty darmowego adaptera. Póki jest taka możliwość.

Pamiętajcie tylko, że podłączając PS VR do waszych PS5 nie będziecie mogli skorzystać z dobrodziejstw HDMI 2.1, bo (przynajmniej jak na razie) moduł procesora gogli tego standardu nie obsługuje. Nie liczcie też na jakiś spektakularny skok jakościowy w grach VR – na PlayStation 5 działają one w trybie wstecznej kompatybilności. Między innymi dlatego warto zachować też kontroler DualShock 4, który z racji wykorzystanego tam podświetlanego paska może okazać się konieczny w niektórych grach.

