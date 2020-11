Kupujesz PS5 i martwisz się co ze stanami gier i innymi danymi z twojej PS4? Nie masz czego. PlayStation 5 ma całkiem sprytne rozwiązanie, dzięki któremu bez większych problemów prześlesz dane z PS4 prosto na PS5. Pokazujemy krok po kroku jak to zrobić.

Pora przeskoczyć na nową generację Playstation

Pierwsze PlayStation 5 są już w Waszych rękach albo właśnie do nich trafiają. Jakby nie patrzeć już za moment europejska premiera nowej konsoli Sony. Pewnie nie jednemu z Was już się micha cieszy na myśl o pierwszych chwilach z nową generacją. Wiem, bo sam tak miałem i zarówno podczas unboxingu PS5 w naszej redakcji jak i dalszych testów nowego „Plejaka” i jego fenomenalnego kontrolera – DualSense, które to wraz z telewizorem Samsung Q800T wyposażonym w HDMI 2.1 dostarczyły mi całą masę frajdy.

By radość z przejścia na nową generację nie została jednak zmącona wizją powolnego przenoszenia danych ze starej konsoli na nową warto zawczasu zapoznać się z możliwościami jakie w tym zakresie daje nam Sony. Szczególnie, że PS5 oferuje wsteczną kompatybilność z PS4 dorzucając do tego już na starcie udoskonalone wersje największych hitów z poprzedniej generacji. Tym samym możemy mieć dodatkowy powód, by zadbać o stare zapisy z gier i przenieść je na nowo zakupioną konsolę.

Ktoś powie pewnie teraz, że to przecież żadna czarna magia. Wystarczy posiadać abonament PS Plus i „przerzucić” wszystko przez wchodzącą w skład tej usługi chmurę. Oczywiście, tak też można, ale przecież nie każdy musi mieć wykupiony PS Plus.

Jasne, jest też duga opcja w postaci pendrive’a i przekopiowania na niego zapisanych stanów gier na PS4, a potem przeniesienia ich na PS5, ale nie oszukujmy się – ta metoda wymaga dużo więcej zachodu niż transfer danych pomiędzy konsolami. Jeśli więc masz jeszcze PlayStation 4 bądź PlayStation 4 Pro i do premiery PlayStation 5 młóciłeś na niej w różne gry, których zapisy chciałbyś ocalić i przenieść na nową generację, dużo prościej zrobisz to korzystając z naszego poradnika.

Nim zaczniemy jeszcze jedna, mała uwaga – przenoszenie danych z PS4 na PS5 można zainicjować już podczas pierwszego uruchomienia PlayStation 5. Jest to bowiem jedna z opcji konfiguracji początkowej nowej konsoli. Domyślamy się jednak, że odpalając PS5 po raz pierwszy będziecie chcieli jak najszybciej uruchomić którąś z zakupionych, jeszcze pachnących świeżością gier bądź wypróbować możliwości DualSense w już zainstalowanym na konsoli Astro’s Playroom. Dlatego spokojnie możesz odłożyć przenoszenie danych z PS4 na PS5 na później i spróbować to zrobić właśnie z pomocą naszego poradnika.

Jeśli jednak mimo wszystko zdecydujesz się uruchomić tę procedurę już podczas pierwszego uruchomienia PS5 i tak możesz skorzystać z naszych wskazówek. Po prostu przeskocz od razu do kroku 3. Miej tylko na uwadze, że w zależności od poczynionych wyborów cała ta operacja potrafi trochę trwać.

Proste przenoszenie danych z PS4 na PS5 – instrukcja

Krok 1 - w głównym menu konsoli przeskocz wyżej, do górnej listwy Gry i Multimedia, po czym kierując się w prawo przejdź do ikony Ustawienia, której kliknięcie przeniesie Cię do znanego już z PS4 ekranu opcji.





Krok 2 - odszukaj na liście pozycję „System”. Po jej wybraniu, na kolejnym ekranie, przejdź w prawo, na zakładce „Oprogramowanie systemowe” i ze znajdującego się tu menu wybierz opcje „Przenoszenie danych”. Spokojnie, w ten sposób nie zainicjujesz jeszcze procesu przenoszenia danych z PS4 na PS5. Otrzymasz za to garść istotnych informacji odnośnie tego co może, a co nie może zostać przeniesione.





Krok 3 – nim naciśniesz „Kontynuuj” uruchom swoje PlayStation 4/PlayStation 4 Pro i sprawdź z jaką siecią bezprzewodową połączona jest ta konsola. By można było przenieść dane między konsolami zarówno PS4 jak i PS5 musza być w tej samej sieci. Możesz też zdecydować się połączyć obie konsole kablem sieciowym – wówczas cały proces zajmie znacznie mniej czasu.

Powróć do PS5 i wybierz „Kontynuuj”. Na kolejnym ekranie przypominającym o wspomnianej wyżej konieczności połączenia obu konsol z tą samą siecią ponownie naciśnij „Kontynuuj”, by twoje nowe PlayStation 5 rozpoczęło wyszukiwanie PlayStation 4.





Krok 4 – gdy twoje PlayStation 4 zostanie znalezione na ekranie zobaczysz stosowny komunikat wraz nadaną konsoli nazwą (o ile oczywiście to wcześniej zrobiłeś). Od tej chwili masz 5 minut na naciśnięcie i krótkie przytrzymanie przycisku zasilania na PS4, aż do momentu, gdy usłyszysz dźwięk. Dopiero ta operacja pozwoli na połączenie konsol i przygotowanie ich do przenoszenia danych.

Nim jednak będziesz mógł przejść do kolejnego kroku otrzymasz jeszcze informacje o trofeach (które nie biorą udziału w tym procesie). Zapoznaj się z nimi, po czym naciśnij „Kontynuuj”. Uwaga! Od tego momentu twoje PS4 przejdzie w tryb przenoszenia danych i nie będzie dostępne aż do zakończenia całego procesu!







PlayStation 4 w trybie przenoszenia danych

Krok 5 – tak oto dotarłeś do ekranu wyboru danych znalezionych na PS4. Pamiętaj, że to co tu widzisz to jak na razie tylko zapisane na dysku „starej” konsoli stany twoich gier (save’y). Zaznacz te, które cię interesują (i które chciałbyś kontynuować na PlayStation 5) bądź naciśnij opcje „Zaznacz wszystko” jeśli chcesz przenieść wszystkie dane.

Pamiętaj tylko by obserwować pasek „Pamięć konsoli”. PS5 nie ma zbyt wielkiej wolnej przestrzeni dyskowej i lepiej dokładnie przemyśleć swój wybór, by później nie szukać miejsca na gry. Jedna ważna uwaga - jeśli wcześniej zdarzyło Ci się zagrać w którąś ze starszych gier we wczesnej kompatybilności i zapisać dla niej dane na dysku PS5 to nie będziesz mógł przenieść danych z PS4.





Krok 6 – po naciśnięciu „Dalej” czeka cię kolejny wybór – tym razem spośród zainstalowanych na dysku PlayStation 4 gier i aplikacji. Ponownie dokładnie prześledź listę i zaznacz te pozycję, na których najbardziej Ci zależy. Jeśli posiadasz PS Plus pamiętaj, że całkiem sporo największych hitów PlayStation 4 dostępnych jest za darmo, w ramach PS Plus Collection i zostały one specjalnie przygotowane pod możliwości PlayStation 5. W takiej sytuacji lepszym wyborem wydaje się pobranie ich na nowo na PS5 niż przenoszenie posiadanych wersji ze starej konsoli.

A, i cały czas monitoruj pasek pamięci konsoli, by nagle nie okazało się, że brakuje ci miejsca. Na koniec naciśnij „Dalej”, a twoja nowa konsola poinformuje Cię o gotowości rozpoczęcia procesu przenoszenia danych z PS4 na PS5 podając przybliżony czas trwania całej operacji. Teraz zostało już tylko naciśnięcie „Rozpocznij przenoszenie” i… uzbrojenie się w cierpliwość.





Krok 7 – wybierając sporo rzeczy do przeniesienia pewnie obawiałeś się, że będzie to trwać długie godziny, a Ty w tym czasie nieźle się wynudzisz. Mam rację? Otóż nie – PlayStation 5 i tu może mile cię zaskoczyć. Okazuje się bowiem, że tylko przenoszenie stanów gier niejako wyłącza konsolę z użytkowania pokazując nam w tym czasie tylko pasek postępu.

Wybrane przez Ciebie gry i aplikacje przenoszone są później, już w tle co pozwala na normalne korzystanie z konsoli. Możesz więc spokojnie oddać się zabawie, a jeśli zechcesz sprawdzić, jak idzie przenoszenie danych wystarczy wywołać przyciskiem PlayStation dolne menu i wybrać znajdującą się tam ikonę strzałki. Możesz też kliknąć na pozycje „Przenoszenie danych z PS4” by zobaczyć dokładniejsze informacje dotyczące postępu kopiowania.





Po zakończeniu przenoszenia danych twoje PlayStation 4 samoczynnie się wyłączy, a potem zrestartuje. Jeśli więc nie chcesz z niego korzystać pamiętaj by je przełączyć w stan spoczynku bądź wyłączyć. Z kolei na PlayStation 5 wszystkie przeniesione gry pojawia się w głównym menu zapraszając od razu do ich uruchomienia. Wszystko gotowe, pozostało nam więc nic innego jak życzyć Wam miłej zabawy!

