Zaktualizowaliście Windows 10 do Windows 11, ale ten wam się nie spodobał i chcecie wrócić do starego systemu? Wyjaśniamy, jak można tego dokonać w kilku prostych krokach.

I jak, przesiedliście się na Windows 11? Darmowa aktualizacja z Windows 10 na pewno zachęciła wielu użytkowników do sprawdzenia nowej wersji systemu. Niektórym się spodobał, ale innym... niekoniecznie. Niestety, szybko się okazało, że nowa wersja „okienek” jeszcze nie jest idealna i występują w niej mniejsze lub większe błędy. Problemem mogą okazać się też wyższe wymagania, przez co Windows 11 na starszych komputerach może działać gorzej od Windows 10.

W takiej sytuacji część użytkowników pewnie zaczęła żałować decyzji o przesiadce i wolałaby wrócić do starej, sprawdzonej „dziesiątki”. Jeśli do nich należycie, to mamy dobre wieści. Okazuje się, że Microsoft przewidział taki scenariusz i daje możliwość szybkiego powrotu do poprzedniej wersji systemu.

Jak wrócić z Windows 11 do Windows 10?

Opisany sposób dotyczy przypadków, gdzie zdecydowaliście się na aktualizację Windows 10 do Windows 11 (nie będzie on działać w przypadku czystej instalacji Windows 11). Wszystkie pliki i programy pozostaną na dysku, ale zmiany wprowadzone po aktualizacji zostaną utracone.

Przed operacją polecamy wykonać kopię zapasową najważniejszych danych. Należy też upewnić się, że znacie hasło logowania do konta z Windows 10 (bez niego nie będziecie mogli się zalogować).

Ile jest czasu na powrót z Windows 11 do Windows 10 Microsoft przewidział możliwość szybkiego powrotu ze zaktualizowanego systemu Windows 11 do Windows 10. Należy jednak pamiętać, że wbudowany mechanizm pozwala na to tylko przez 10 dni - później system usunie pliki pozwalające na szybki powrót.

Jak wrócić do Windows 10 z Windows 11? Opcja szybkiego powrotu znajduje się w panelu z ustawieniami systemu – wyszukajcie panel "Ustawienia" i dalej wybierzcie: "System" -> "Odzyskiwanie".

Wasza uwagę powinien zwrócić segment "Opcje odzyskiwania”, gdzie znajduje się opcja "Wróć” (pozwalająca właśnie powrócić do Windows 10).

Po wybraniu opcji "Wróć", system zapyta jeszcze o powód decyzji o powrocie (nie ma ona znaczenia jeżeli chodzi o sposób działania metody - są to informacje zbierane przez producenta wyłącznie do celów statystycznych).

Następnie musicie podążać za instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze. Po kilku krokach zobaczycie okienko z opcją "Wróć do systemu Windows 10". W zależności od konfiguracji sprzętu, cała operacja powinna potrwać około kilku - kilkunastu minut. Po ponownym uruchomieniu komputera, znowu będziecie mogli cieszyć się starym, sprawdzonym systemem Windows 10.

Pamiętajcie jednak, że macie tylko 10 dni na powrót z Windows 10 do Windows 11. Po tym czasie system automatycznie usunie pliki pozwalające na taką opcję i trzeba będzie posiłkować się innymi metodami - wymuszeniem (dez)aktualizacji do Windows 10 lub instalacją oprogramowania od początku "na czysto".

Jak powrócić z Windows 11 do Windows 10 - alternatywny sposób

Co w sytuacji, gdy chcielibyście powrócić z Windows 11 do Windows 10, ale przegapiliście 10-dniowy okres szybkiego powrotu?

Na to też jest sposób! W takim przypadku wystarczy, że skorzystacie z Asystenta aktualizacji do Windows 10… tyle tylko, że wykorzystacie go do „zdezaktualizowania” systemu. Ten sposób niestety nie pozwala na zachowanie plików i zainstalowanych programów. Pamiętajcie, aby przed opracją wykonać kopię zapasową najważniejszych plików.

Ściągnijcie i uruchomcie asystenta aktualizacji, zapoznajcie się z licencją, a następnie podążajcie za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Kluczowym momentem jest punkt "Wybierz elementy do zachowania", gdzie decydujecie, które dane powinny pozostać po aktualizacji systemu – niestety, przy aktualizacji Windows 11 do Windows 10 narzędzie nie pozwala na zachowanie plików i aplikacji, więc konieczne jest tutaj wybranie opcji "Nic" (usuwającej pliki, aplikacje i ustawienia).

Po pobraniu aktualizacji, kreator wyświetli komunikat o gotowości do (dez)aktualizacji. Pozostało jeszcze potwierdzić decyzję i... poczekać. Cała operacja może zająć kilka-kilkanaście minut. Po ponownym uruchomieniu komputera, będziecie mogli korzystać z "czystego" Windows 10.

Ponowna aktualizacja Windows 10 do Windows 11

Jeżeli Wasza decyzja była spowodowana niedopracowaniem systemu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby za jakiś czas, gdy wkurzające błędy zostaną naprawione, „zdezaktualizowany” system Windows 10 ponownie zaktualizować do Windows 11. Jak tego dokonać? Wszystkiego dowiecie się z tego poradnika.

Aktualizacja i dezaktualizacja systemu jest darmowa (i zgodna z licencją), więc nie musicie się obawiać o legalność takiej operacji.

To jak, przesiedliście się na Windows 11?