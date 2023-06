Irytuje Cię głos wirtualnego asystenta, a może dbasz o swoją prywatność i nie chcesz podsłuchującego smartfona? Zobacz, jak krok po kroku wyłączyć Asystenta Google (i wrócić do niego, jeśli zatęsknisz za funkcjonalnościami tej aplikacji).

Co to jest Asystent Google w telefonie Asystent Google to darmowa aplikacja, która ułatwia Ci korzystanie ze smartfona bez użycia rąk. Aplikacja jest prosta w obsłudze choć potrzeba nieco wprawy aby w pełni wykorzystać jej możliwości. Do uruchomienia apki wystarczy przytrzymać przycisk ekranu głównego lub powiedzieć “OK Google” lub “Hey Google” i asystent jest już gotowy na nasze usługi. Wypowiadasz polecenie, np. “jaka będzie jutro pogoda”, a wirtualny przyjaciel odpowie. Możesz też napisać polecenie, np. “przypomnij mi abym wyłączył Asystenta Google jutro o 12.00”. Przykładowe funkcjonalności Asystenta Google znajdziesz na dole tego tekstu.

Na jakich urządzeniach działa Asystent Google? Oczywiście na każdym telefonie i tablecie z systemem Android. Możesz go zainstalować również na iPhone. Choć domyślnym asystentem w produktach Apple jest Siri, to aplikację Google znajdziesz i pobierzesz w App Store.

Asystenta Google możesz też wykorzystać do obsługi smart urządzeń podłączonych do internetu czyli IoT - zgasić/włączyć/przyciemnić światło, włączyć telewizor lub ustawić grzejnik na odpowiednią temperaturę.

Jak wyłączyć Asystenta Google? Wyłączanie krok po kroku

Asystent Google bywa przydatny, choć potrafi też zirytować. Dlaczego? To nie jest jeszcze doskonała aplikacja i czasem nie zrozumie Twojego polecenia. Są też osoby, które nadal czują się nieswojo rozmawiając ze smartfonem. Innych denerwuje to, że aplikacja uruchamia się sama np. po przypadkowym naciśnięciu przycisku home i odpowiada, na to, co mówisz uznając, że to pytanie/polecenie. Asystent może też zużywać szybciej baterię w telefonie, nie wspominając o danych, które zbiera na temat użytkownika.

Jak wyłączyć asystenta Google na smartfonie z systemem Android

Jeżeli masz dosyć korzystania z wirtualnego doradcy, to wyłączysz go wykonując poniższe kroki:

Krok 1: Wejdź do Ustawień na swoim urządzeniu

Pierwszym krokiem jest otwarcie aplikacji Ustawienia na smartfonie lub tablecie. Pamiętaj, że w zależności od modelu i systemu operacyjnego, procedura może się nieznacznie różnić. Przejdź do menu głównego i znajdź ikonę "Ustawienia".

Krok 2: Znajdź sekcję "Google"

Po otwarciu Ustawień znajdź sekcję “Google". To tutaj jest centrum zarządzania Twoim kontem oraz dostęp do Asystenta Google.

Krok 3: Wybierz “Ustawienia aplikacji Google”

Po wejściu w tą sekcję znajdziesz na dole wyświetlacza obszar “Wyszukiwarka, Asystent i Voice”. Wejdź w niego.

Krok 4: Wyłącz Asystenta Google

Wśród różnych opcji znajdziesz sekcję "Asystent Google", wejdź w nią, a następnie wybierz ustawienia “OK Google i Voice Match”. Teraz wystarczy odklikać opcję Hey Google i asystent przestanie działać. Zobaczysz przypomnienie, że nadal będziesz mógł/mogła używać słowa-klucza “Hey Google” w niektórych aplikacjach dla kierowców, takich jak Mapy Google czy Android Auto (są do wyłączenia w ustawieniach tych aplikacji).

Czy można usunąć Asystenta Google z telefonu?

Teoretycznie nie, bo to część systemu. Jednak i na to jest sposób.

Wystarczy, że wejdziesz w Ustawienia >Aplikacje >Google >Odinstaluj aktualizacje (trzy kropki w prawym, górnym rogu). Asystent nie będzie działał bez aktualizacji.

Jak wyłączyć Asystenta Google na iPhone?

Masz zainstalowaną aplikację Asystent Google na iPhone lub iPadzie? Wyłączysz ją odinstalowując apkę.

Jak usunąć swoje dane z Asystenta Google?

Asystent od Google zbiera Twoje dane. Dużo danych. Jeżeli nie chcesz aby te informacje nadal pozostawały w zasobach giganta z Mountain View, to wejdź na stronę, przejrzyj je i ewentualnie skasuj. Możesz też wybrać alternatywę czyli opcję automatycznego usuwania Aktywności w internecie i aplikacjach starszą niż 3,18 lub 36 miesięcy.

Jak ponownie włączyć Asystenta Google

OK, chcę ponownie zacząć korzystać z asystenta od Google, jak to zrobić?

Najpierw sprawdź czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Google (możesz pobrać aktualizację z Google Play. Kolejny krok, to wejście w Ustawienia na telefonie, następnie w Google >Ustawienia aplikacji Google >Wyszukiwarka, Asystent i Voice >Asystent Google >OK Google i Voice Match. Teraz wystarczy zaznaczyć opcję Hey Google.

To wszystko! Asystent Google powinien teraz być włączony na Twoim urządzeniu. Możesz go aktywować, naciskając i przytrzymując przycisk domowy lub poprzez wypowiedzenie komendy "Hej Google" lub "OK Google".

Jakie funkcjonalności ma Asystent Google? Lista najpopularniejszych komend “OK Google”

Oto lista z przykładami tego, co może zrobić dla Ciebie asystent od Google: