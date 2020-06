Czasem warto zagadnąć: OK Google, powiedz mi coś dobrego. Szczególnie gdy ma się już wszystkiego dość, a nie jest tajemnicą, że większość wiadomości w telewizji czy w Internecie to złe wiadomości. Choroby, morderstwa, kradzieże, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki i nowe podatki…

OK Google, powiedz mi coś dobrego. Asystent Google ma coś dla ciebie

Korzystając z Asystenta Google, powiedz: „OK Google, powiedz mi coś dobrego”, a chwilę później usłyszysz jakąś pozytywną, krzepiącą wiadomość. Na przykład o tym, jak w Kenii poradzono sobie z plastikowym problemem, o ratowaniu drzew w Indonezji albo o tym, że w Oslo w ubiegłym roku nie zginął ani jeden rowerzysta.

Pozytywne wiadomości wybiera zespół projektu Outride.rs, a czyta nam je jego współzałożyciel, Jakub Górnicki. Plany zakładają, że katalog newsów będzie dynamicznie rozwijany, dzięki czemu w każdym momencie będziemy mogli się czegoś dobrego dowiedzieć.

Pozytywne wiadomości z Polski i świata – dla zdrowej równowagi

Założenie jest takie, by pozytywne wiadomości były źródłem informacji nie tyle o problemach, co o sposobach na ich rozwiązanie. Nie mają tylko poprawiać humoru, ale też motywować do działania i wprowadzania zmian. Jest to realizacja idei zwanej „dziennikarstwem rozwiązań”.

Taka funkcjonalność została przetestowana już we Francji oraz Stanach Zjednoczonych. Teraz przekazywania dobrych wiadomości nauczył się również polski Asystent Google. I bardzo dobrze – mamy nadzieję, że pomoże to zrównoważyć natłok negatywnych wiadomości.

Źródło: Google Blog Polska, informacja własna

