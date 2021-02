Dzisiejsze telewizory powoli zbliżają się wydajnością oraz możliwościami multimedialnymi do naszych telefonów - szkoda tego nie wykorzystać :) Pokażemy Wam, jak łatwo zmienić telewizor z Android TV w konsolę do grania, która zadowoli nie tylko najmłodszą część użytkowników.

Granie na TV bez konsoli? To tak się da?

Przygotowaliśmy dla Was krótki film, na którym prezentujemy, jak zmienić TV z Android TV (w naszym przypadku JVC LT-55VA8000, którego niedawno porównywaliśmy do modelu ze zwykłym smartTV) w konsolę do grania, która jeszcze nie tak dawno temu powodowałaby opad szczęki pod względem jakości grafiki. Biorąc po uwagę, że obecnie realnie można kupić same pady od nowych konsol, poradnik ten może być całkiem pomocny :)

Jak zmienić Android TV w konsolę do grania?

Czego potrzeba, aby grać bez konsoli?

Mówimy o tym w filmie, ale dla większej czytelności podsumujemy to jeszcze raz tutaj. Lista w sumie jest krótka, ale każdy z jej puntów jest istotny.

Odpowiedni telewizor:

system Android TV 9.0 (starsze systemy nie zawsze wspierają pady od konsol),

wbudowany odbiornik BT,

wydajny SoC (4 rdzenie, minimum 1 GHz, 2 GB RAM),

niski input lag (wskazane poniżej 20 ms opóźnienia dla komfortowej gry).

Pad lub klawiatura:

obsługa BT lub odbiornik na USB.

Gry:

darmowe z Google Play Store,

można korzystać z licencji kupionych na telefonie, po zalogowaniu się na swoje konto,

gry w przeglądarce.



Co ciekawe, wszystkie te akcesoria mogą działać jednocześnie!

W szczególności należy uważać na wydajność telewizora z Android TV, gdyż starsze i tańsze modele niestety często nie oferują odpowiedniej płynności, aby cieszyć się z gry. Nie oznacza to jednak konieczności wydawania znacznej kwoty na sam telewizor - jak widać na filmie, bardzo dobrze wyceniony JVC LT-55VA8000 świetnie sobie radzi w tej roli.



Pad po lewej (od Xbox One) nie jest kompatybilny z Android TV, za to pad po prawej (od PlayStation 5), tak samo jak jego dwie poprzednie generacje, współpracuje bez problemu.

Podobnie krytyczny jest moment wyboru pada. Przykładowo tylo niewielka część padów od XBox One (i pochodnych) potrafi komunikować się przez Bluetooth. Mogą także występować problemy z parowaniem padów od producentów mniej znanych niż Microsoft i Sony.

Jak sparować pada od Playstation z Android TV?

Wyłączamy konsolę z prądu (jeżeli ją posiadamy razem z padem). W ustawieniach systemu Android TV wybieramy "Piloty i Akcesoria". Dalej wybieramy "Dodaj akcesoria". Na wyłączonym padzie wciskamy i przytrzymujemy jednocześnie przycisk "PS" i "Share". Przyciski puszczamy, gdy pad zacznie pulsować światłem. W ciągu 30 sekund TV powinno wykryć pada. Wybieramy "Wireless Controller", aby zakończyć proces parowania. Po kolejnych 15-20 sekundach pad będzie gotowy do użycia.



JVC LT-55VA8000 oczywiście równie dobrze nadaje się do współpracy z najnowszymi konsolami.

Należy pamiętać, że tak sparowany pad nie będzie działać z konsolą - do czasu ponownego połączenia ich ze sobą. W przypadku akcesoriów z własnym nadajnikiem, wystarczy wpiąć takowy nadajnik do naszej "konsoli" (tzn. TV) i już po chwili, jaką zajmuje automatyczna konfiguracja, urządzenie powinno zacząć działać.

