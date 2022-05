Jaką aplikację do nawigacji rowerowej na smartfony wybrać? Która będzie dokładna, szybka i poprowadzi nas sprawdzonymi, bezpiecznymi trasami? Oto krótkie zestawienie najpopularniejszych, a przy tym najlepszych rowerowych aplikacji do nawigowania.

Czym jest aplikacja do nawigacji rowerowej na telefon?

W dużym uproszczeniu aplikacja do nawigacji rowerowej to nic innego, jak Mapy Google albo inny Yanosik w wersji na dwa kółka. A po co to komu? Dokładna nawigacja rowerowa przydaje się nie tylko zawodowcom lub zaawansowanym amatorom. Dojazd do pracy, choćby na spotkanie z klientem czy weekendowa wycieczka będą znacznie prostsze, a pewnie i szybsze, kiedy w dane miejsce pokieruje nas odpowiednia nawigacja. Pytanie tylko, czym taka odpowiednia nawigacja jest? Jaki program wybrać pod kątem własnych potrzeb i czym różnią się poszczególne propozycje?

Najlepsze rowerowe aplikacje do nawigowania

W sklepach z aplikacjami obu wiodących ekosystemów, czyli Androida i iOS, znajdziemy ogrom propozycji. Większość z tych aplikacji w jakimś stopniu “robi robotę”, ale umówmy się - szukając tak kluczowego oprogramowania lepiej postawić na coś naprawdę sprawdzonego, a nie tylko takiego na akceptowalnym poziomie. Zatem, co mamy do wyboru?

Mapy Google - aplikacja, którą ma każdy na telefonie

Teraz uwaga, Mapy Google nie są w żadnym wypadku polecaną nawigacją rowerową. Wytyczane trasy dla rowerów są niedokładne, często prowadzą jezdnią, kiedy obok jest ścieżka rowerowa, a aplikacja nie pokazuje i nie zapisuje istotnych dla wielu rowerzystów informacji na temat danej trasy, treningu, wycieczki. Dlaczego zatem Mapy od Google są w tym zestawieniu? Po pierwsze, osobom jeżdżącym dużo i dobrze orientującym się w terenie takie rozwiązanie może wystarczyć, a po drugie, tę aplikację mamy na telefonie z Androidem zawsze, dlatego zawsze może ona przyjść nam z pomocą - warto tylko znać jej minusy i nie wierzyć w tym przypadku Google na słowo.

Komoot - najlepsza aplikacja do planowania tras?

Komoot to oczywisty wybór wielu zaawansowanych rowerzystów i kolarzy, również w wersji przeglądarkowej. Aplikacja ma bardzo dokładne mapy, pozwala na wytyczanie trasy z uwzględnieniem typu roweru, którym będziemy jechać. Możemy nawet wybrać jaką mamy formę, co wpłynie na orientacyjny czas przejazdu. Zaplanowaną trasę możemy pobrac jako plik .GPX do zewnętrznego urządzenia - licznika z nawigacją, lub odpalić nawigację bezpośrednio z poziomu aplikacji. Przyjemnym bonusem są również zaznaczone na mapach ciekawe miejsca, warte odwiedzenia oraz fakt, że po przejechaniu trasy możemy ją zapisać, dodać zdjęcia z podróży etc. W opcji płatnej odblokowujemy mapę świata, a w darmowej wybieramy konkretny region, po którym jeździmy. Prawdę mówiąc, Komoot to chyba najlepsza aplikacja do rowerowej nawigacji, jaką możemy pobrać na telefon.

Locus Map - jedna z najpopularniejszych aplikacji do nawigacji

W przypadku Locus Map mówimy trochę o bliźniaczym rozwiązaniu względem Komoota - tu też w zasadzie każdy będzie zadowolony. Mapy są dokładne, a jesli chcemy więcej bajerów, możemy je zmieniać, wybierając taką, która odpowiada nam najbardziej. Zaplanowaną trasę możemy pobrać w postaci pliku .GPX, a świetnym dodatkiem jest choćby możliwość udostępnienia naszej lokalizacji na żywo - doskonała sprawa dla tych rowerzystów, których drugie połówki muszą obserwować, gdzie aktualnie się znajdują, co realnie zwiększa nasze bezpieczeństwo w przypadku losowych zdarzeń. Locus Map to prawdziwy kombajn, w tym świetna aplikacja do nawigacji turystycznej. Wersje płatne, Silver i Gold rozszerzają funkcjonalność o dodatkowe mapy czy choćby wspomnianą opcję udostępniania lokalizacji.

Naviki - mniej znana, ale bardzo dobra aplikacja do nawigacji

Dla wielu Naviki to ulubiona aplikacja rowerowa z dokładnymi i czytelnymi mapami, możliwością wyboru typu trasy (od turystyki rowerowej, po rower szosowy, a nawet e-bike). Na plus przyjazny interfejs, szybkie i sprawne przeliczanie tras. Minusy? Tu wszystko jest płatne, nawet powiadomienia głosowe. W moim odczuciu Naviki warto rozważyć jako alternatywę, jeśli nie podejdzie nam coś z wielkiej trójki, czyli Komoot, Locus Map i Mapy.cz.

Mapy.cz - doskonała alternatywa dla Map Google

Mapy.cz to przede wszystkim bardzo dokładne mapy oraz prowadzenie sprawdzonymi trasami. W planowaniu trasy możemy wybrać rower górski lub szosowy, a także wędrówkę pieszą czy jazdę samochodem. Mapy.cz to absolutnie genialna rzecz dla tych, którzy poszukują dokładnych map i bezpiecznie wytyczanych tras, i rozważają okazjonalne przerzucenie się w przypadku nawigacji samochodowej na jakąś alternatywę względem Google. W przypadku tej apki również możemy pobrać ślad wytyczonej trasy w postaci pliku .GPX i przesłać go do zewnętrznego urządzenia. A no i możliwość nawigowania offline - fajna sprawa.

Strava - aplikacja dla zawodowców i zaawansowanych rowerzystów

Gwoli ścisłości, Strava nie jest w zasadzie nawigacją, a rozbudowanym oprogramowaniem do agregowania informacji treningowych połączonym z opcjami społczenościowymi. Strava potrafi zarejestrować naszą trasę, podać nam wszelkie ważne, a dla wielu niezbędne informacje, od średniej prędkości czy pokonanego dystansu, po średnio generowaną moc liczoną w Watach (im więcej Watów, tym większym koniem jesteśmy). Faktem jest jednak, że Strava w opcji premium pozwala na planowanie tras i jest w tym doskonała - bardzo dobrze wytycza szlak, pozwala na wybranie interesującego nas typu nawierzchni, po której chcemy jechać etc. Pozwala również na włączenie segmentów, na których to możemy sprawdzić się z innymi użytkownikami aplikacji. Sprawdzić, w sensie - pościgać się. Dla osób zaawansowanych w czynie rowerowym Strava to niezbędna rzecz, ot co.

Jaką aplikację do nawigacji rowerowej na telefon wybrać?

Klasycznie, jak z każdym wyborem, trzeba najpierw poznać swoje potrzeby. Jeśli jeździmy dużo po szosie i gravelu, to pewnie nie obejdziemy się bez płatnej Stravy premium i np. takiego Komoota bądź Mapy.cz - idealnych do planowania tras bądź nawigowania. Z drugiej strony, jeżdżąc turystycznie, pewnie wybierzemy coś z tej trójki: Komoot, Locus Map, Mapy.cz lub alternatywnie - Naviki.

No i pozostaje kwestia finansowa. Szukając w pełni darmowego rozwiązania albo pójdziemy na kompromisy i zrezygnujemy z pełnej funkcjonalności, albo zostaniemy przy Mapach Google, choć umówmy się, darmowe opcje np. takiego Komoota są więcej niż wystarczające w 90% przypadków. Tak czy inaczej, to czy postawimy na Komoot, Locus Map, Naviki czy Mapy.cz jako soft do nawigacji zagwarantuje nam pełnię zadowolenia. Aplikacje nieco się może i różnią, ale ze swoich zadań wywiązują się śpiewająco.