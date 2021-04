Wybraliśmy 10 najlepszych i najbardziej atrakcyjnych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do użytku domowego. Wśród nich znajdują się drukarki kolorowe i monochromatyczne, atramentowe i laserowe w cenach do 500 złotych.

Przedstawiamy nasz ranking drukarek laserowych i atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych do domu. To modele, za które zapłacisz mniej niż 500 złotych, a które sprawdzą się w zwykłych, codziennych sytuacjach, w domowym biurze, jak i w pokoju ucznia czy studenta. Postawiliśmy na drukarki, które są stosunkowo niedrogie w eksploatacji, oferują niezłą jakość i wydajność oraz zapewniają prostą konfigurację i obsługę. Zestawienie prezentuje się następująco:

Jaka drukarka do domu w 2021 roku? Oto polecane modele do 500 zł:

Jaka jest najlepsza drukarka do domu? Niedroga i wydajna

Bez względu na to, czy szukasz urządzenia laserowego czy atramentowego, tutaj znajdziesz propozycję dla siebie. W zestawieniu znajduje się monochromatyczna drukarka laserowa do domu, atramentowe urządzenie wielofunkcyjne w dobrej cenie oraz modele dostosowane do konkretnych wymagań. Są tutaj urządzenia idealne do sporadycznego drukowania, jak i te nastawione na wysoką wydajność i niski koszt eksploatacji. Są modele wyposażone w łączność bezprzewodową, automatyczny druk dwustronny, a także funkcję drukowania zdjęć bez ramek.

Co ważne, ceny urządzeń w tym zestawieniu nie przekraczają 500 zł, więc są dostępne dla osób nie dysponujących zasobnym portfelem. Znalazło się nawet miejsce na znacznie tańsze urządzenia, bo wychodzimy z założenia, że najlepsza drukarka do domu to taka, która oferuje sporo, ale nie obciąża zbytnio domowego budżetu. Warto też sprawdzić nasz ranking dedykowany drukarkom laserowym.

Oto nasz ranking drukarek atramentowych i laserowych do 500 zł (2021)

A zatem jaką drukarkę kupić? Czas wreszcie przejść do rzeczy i odpowiedzieć na to pytanie. Oto najlepsze drukarki domowe, jakie jesteśmy w stanie dziś znaleźć w sklepach…

HP DeskJet 2710 – dobra, tania drukarka do domu









4,6/5 Ocena benchmark.pl Gdy celem twoich poszukiwań jest dobra i tania drukarka do domu, to HP DeskJet 2710 jest czymś, co może cię zainteresować. Jej cechy charakterystyczne to prosta konfiguracja i wygodna obsługa. To jasne, że nie ma co liczyć na super prędkość, ale 5 stron na minutę w kolorze to i tak niezły wynik. Co więcej, pomimo niewysokiej ceny masz tu łączność Wi-Fi, więc nie trzeba się za każdym razem męczyć z kablami ani też szukać specjalnego miejsca dla swojego sprzętu. Skanowanie i kopiowanie również działa jak należy. Ceny atramentu: czarny HP 305 za ok. 45 zł / ok. 120 stron + kolorowy HP 305 za ok. 45 zł / ok. 100 stron albo czarny HP 305XL za ok. 85 zł / ok. 240 stron + kolorowy HP 305XL za ok. 80 zł / ok. 200 stron.

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 40 groszy.

Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 7 str/min Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi Normatywne obciążenie 1000 str/mies Wymiary 425 x 304 x 154 mm Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi) Maksymalna szybkość druku w kolorze 5 str/min



Canon PIXMA TS3350 – oszczędne urządzenie wielofunkcyjne









4,6/5 Ocena benchmark.pl Ciekawą alternatywą dla poprzedniego modelu może być Canon PIXMA TS3350. Dobrze zrobisz stawiając właśnie na tę drukarkę, jeżeli oprócz dokumentów chcesz drukować także zdjęcia. Ta drukuje fotki bez obramowania w formacie do 5 x 7 cali. To wielofunkcyjne urządzenie zapewnia w dodatku naprawdę przyzwoitą jakość, a obsługa jest dziecinnie prosta. Do sterowania służy panel z wyświetlaczem albo aplikacja na telefon. W dodatku sprzęt jest oszczędny – za sprawą automatycznego wyłączania czy kaset w formacie XL. Ceny atramentu: czarny Canon 545 za ok. 80 zł / ok. 180 stron + kolorowy Canon 546 za ok. 80 zł / ok. 180 stron albo czarny Canon 545 XL za ok. 95 zł / ok. 400 stron + kolorowy Canon 546 XL za ok. 95 zł / ok. 300 stron.

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 30 groszy.

Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 7.7 str/min Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 1200 dpi Wymiary 435 x 316 x 145 mm Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi) Maksymalna szybkość druku w kolorze 4 str/min



HP DeskJet Plus 4120 – drukarka dla studenta i ucznia









4,6/5 Ocena benchmark.pl Wyższy model HP – z dopiskiem „Plus" – rozpędza się aż do 8,5 strony na minutę, zachowując przy tym jakość i prostotę obsługi. To dobry sprzęt, który najlepiej sprawdzi się w pokoju ucznia lub studenta, skanującego podręczniki, kopiującego notatki i drukującego materiały do nauki. W każdym z tych zastosowań sprawdza się bez zarzutu, a aplikacja HP Smart upraszcza kwestie techniczne. Do tego wszystkiego HP DeskJet Plus 4120 prezentuje się bardzo dobrze w młodzieżowym pokoju. Ceny atramentu: czarny HP 305 za ok. 45 zł / ok. 120 stron + kolorowy HP 305 za ok. 45 zł / ok. 100 stron albo czarny HP 305XL za ok. 85 zł / ok. 240 stron + kolorowy HP 305XL za ok. 80 zł / ok. 200 stron.

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 40 groszy.

Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 8.5 str/min Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi Normatywne obciążenie 1000 str/mies Wymiary 428 x 332 x 200 mm Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi) Maksymalna szybkość druku w kolorze 5.5 str/min



HP DeskJet 3775 – kompaktowa drukarka domowa 3w1









4,6/5 Ocena benchmark.pl To kolejny model kalifornijskiego producenta i raz jeszcze możemy liczyć na wysoką jakość, szybkość na poziomie 8 stron na minutę, intuicyjną obsługę, stosunkowo niskie koszty wydruku i bezprzewodowe przesyłanie plików przez Wi-Fi. To konkretne urządzenie wielofunkcyjne polecamy jednak tym osobom, które nie narzekają na nadmiar przestrzeni w swoich mieszkaniach. To jeden z najmniejszych „kombajnów" na rynku. Osiągnięto to między innymi poprzez rezygnację ze standardowego skanera na rzecz technologii Scroll Scan. Ceny atramentu: czarny HP 652 za ok. 100 zł / ok. 360 stron + kolorowy HP 652 za ok. 60 zł / ok. 200 stron.

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 30 groszy.

Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 8 str/min Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi Wymiary 403 x 177 x 141 mm Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi) Maksymalna szybkość druku w kolorze 5.5 str/min



Canon PIXMA TS5351 – wydajna drukarka z duplexem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Wielofunkcyjna drukarka Canon PIXMA TS5351 to propozycja z nieco wyższej półki. Prezentuje się wyjątkowo elegancko ze swoją kompaktową konstrukcją i czytelnym wyświetlaczem OLED. Ale ładny wygląd i prosta obsługa to tylko dwie z wielu zalet tego urządzenia. Szybka i bezproblemowa łączność bezprzewodowa, prędkość dochodząca do 13 stron na minutę, dwukierunkowe podawanie papieru, całkiem oszczędne drukowanie i – wreszcie – automatyczny duplex, to kolejne ze wspomnianych atutów. Ceny atramentu: czarny Canon 560 za ok. 80 zł / ok. 180 stron + kolorowy Canon 561 za ok. 75 zł / ok. 180 stron albo czarny Canon 560 XL za ok. 110 zł / ok. 400 stron + kolorowy Canon PG 561 XL za ok. 90 zł / 300 stron.

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 30 groszy.

Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 13 str/min Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 1200 dpi Wymiary 403 x 315 x 148 mm Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi) Maksymalna szybkość druku w kolorze 6.8 str/min



HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 – drukarka do domowego biura









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeśli twój dom jest także twoim biurem, to HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 może być urządzeniem dla ciebie. Oferuje szybkie skanowanie, kopiowanie i drukowanie dokumentów, ma podajnik na 100 arkuszy, a automatyczny duplex ułatwia drukowanie z obu stron. Na uwagę zasługują również: samodzielnie naprawiająca się łączność Wi-Fi, zgodność z aplikacją na telefony, znacznie niższe koszty wydruku i zwarta, nienarzucająca się konstrukcja. To dobry kompan do pracy, a i pozostali domownicy z powodzeniem go wykorzystają. Ceny atramentu: czarny HP 653 za ok. 65 zł / ok. 360 stron + kolorowy HP 653 za ok. 55 zł / 200 stron.

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 20-25 groszy.

Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 10 str/min Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi Normatywne obciążenie 1000 str/mies Wymiary 432,5 x 361,1 x 132,1 mm Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi) Maksymalna szybkość druku w kolorze 7 str/min



Canon PIXMA MG3650S – szybkie urządzenie wielofunkcyjne









4,6/5 Ocena benchmark.pl Wysoka jakość wydruków – zarówno w przypadku dokumentów (z wyraźnym tekstem), jak i zdjęć (także bez ramek), drukowanie i skanowanie przez chmurę, automatyczny druk dwustronny oraz oszczędne i wysokiej jakości tusze to najważniejsze z zalet wielofunkcyjnego urządzenia Canon PIXMA MG3650S. To wszechstronny sprzęt, który równie dobrze sprawdzi się w domowym biurze, w pokoju studenta lub ucznia, jak i po prostu jako drukarka dla wszystkich domowników. Ceny atramentu: czarny Canon 540 za ok. 70 zł / 180 stron + kolorowy Canon 541 za ok. 90 zł / 180 stron albo czarny Canon 540 XL za ok. 110 zł / 600 stron + kolorowy Canon 541 XL za ok. 105 zł / 400 stron.

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 25 groszy.

Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 9.9 str/min Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 1200 dpi Wymiary 449 x 304 x 152 mm Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi) Maksymalna szybkość druku w kolorze 5.7 str/min



HP Laser 107a – tania drukarka laserowa do domu









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeżeli w twoim domu drukuje się przede wszystkim czarno-białe dokumenty, to oszczędniejszym rozwiązaniem może okazać się drukarka laserowa. Tę kategorię w naszym rankingu otwiera HP Laser 107a. To propozycja kierowana przede wszystkim do domowych biur. Oferuje bardzo wysoką prędkość (do 20 stron na minutę) i całkiem niezłą jakość. Nie można też zarzucić jej, że nie prezentuje się elegancko. To proste urządzenie, na którym możesz polegać i z którego nietrudno być zadowolonym. Ceny toneru: czarny HP 106A za ok. 215 zł / 1000 stron.

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 20 groszy.

Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi Wymiary 331 x 215 x 178 mm Funkcje podstawowe drukowanie



Brother HL-1110E – kompaktowa drukarka laserowa









4/5 Ocena benchmark.pl Brother HL-1110E zaoferuje ci jeszcze tańsze drukowanie (szczególnie, gdy zdecydujesz się na zamiennik tonera). Oferuje zbliżoną jak

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 15-20 groszy. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi Wymiary 190 x 341 x 235 mm Pokaż specyfikację



HP LaserJet Pro M102a – laserowa drukarka domowa









4,6/5 Ocena benchmark.pl Pierwsza strona gotowa w ciągu 7 sekund i maksymalna szybkość dochodząca do 22 stron na minutę to z kolei wydajność, jaką może pochwalić się drukarka HP LaserJet Pro M102a. Z tym sprzętem możesz jednak oszczędzać nie tylko czas, ale i pieniądze – przede wszystkim za sprawą tonerów JetIntelligence oraz funkcji odpowiedzialnej za automatyczne wyłączanie. Dodatkowym atutem jest bardzo pojemny, bo mieszczący aż 150 kartek podajnik na papier. Ceny toneru: czarny HP 17A za ok. 290 zł / 1600 stron.

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 15-20 groszy. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 22 str/min Rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi Wymiary 365,7 x 247,3 x 190,6 mm Funkcje podstawowe drukowanie Pokaż specyfikację



Jaką drukarkę kupić? Która z nich jest najlepsza?

Na oba te pytania każdy musi sobie odpowiedzieć sam, bo w zależności od tego, jakie ma się wymagania, mogą one brzmieć zupełnie inaczej. Jeśli na przykład szukasz oszczędnej, laserowej drukarki, to Brother HL-1110E lub HP LaserJet Pro M102a będzie dla ciebie optymalnym wyborem. Ale jeśli zależy ci na jak kolorowym drukowaniu, a funkcje skanowania i kopiowania są dla ciebie niezbędne, to najlepszą opcją będzie któryś z modeli atramentowych. Szczególnie in plus wyróżniają się HP DeskJet 2710 (ze względu na cenę), Canon PIXMA TS3350 (ze względu na stosunek ceny do jakości), Canon PIXMA TS5351 (ze względu na duplex) i HP DeskJet Ink Advantage 3775 (ze względu na kompaktową konstrukcję).

Tak naprawdę każdy spośród wymienionych modeli może być dla kogoś z was tym najlepszym. Wierzymy, że znajdziecie wśród nich coś właśnie dla siebie.

