Wybraliśmy 10 najlepszych i najbardziej atrakcyjnych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do użytku domowego. Wśród nich znajdują się drukarki kolorowe i monochromatyczne, atramentowe i laserowe w cenach do 500 złotych.

Przedstawiamy nasz ranking drukarek laserowych i atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych do domu. To modele, za które zapłacisz mniej niż 500 złotych, a które sprawdzą się w zwykłych, codziennych sytuacjach, w domowym biurze, jak i w pokoju ucznia czy studenta. Postawiliśmy na drukarki, które są stosunkowo niedrogie w eksploatacji, oferują niezłą jakość i wydajność oraz zapewniają prostą konfigurację i obsługę. Zestawienie prezentuje się następująco:

Jaka drukarka do domu w 2022 roku? Oto polecane modele do 500 zł:

Jaka jest najlepsza drukarka do domu? Niedroga i wydajna

Bez względu na to, czy szukasz urządzenia laserowego czy atramentowego, tutaj znajdziesz propozycję dla siebie. W zestawieniu znajduje się monochromatyczna drukarka laserowa do domu, atramentowe urządzenie wielofunkcyjne w dobrej cenie oraz modele dostosowane do konkretnych wymagań. Są tutaj urządzenia idealne do sporadycznego drukowania, jak i te nastawione na wysoką wydajność i niski koszt eksploatacji. Są modele wyposażone w łączność bezprzewodową, automatyczny druk dwustronny, a także funkcję drukowania zdjęć bez ramek.

Co ważne, ceny urządzeń w tym zestawieniu nie przekraczają 500 zł, więc są dostępne dla osób nie dysponujących zasobnym portfelem. Znalazło się nawet miejsce na znacznie tańsze urządzenia, bo wychodzimy z założenia, że najlepsza drukarka do domu to taka, która oferuje sporo, ale nie obciąża zbytnio domowego budżetu. Warto też sprawdzić nasz ranking dedykowany drukarkom laserowym.

Oto nasz ranking drukarek atramentowych i laserowych do 500 zł (2022)

A zatem jaką drukarkę kupić? Czas wreszcie przejść do rzeczy i odpowiedzieć na to pytanie. Oto najlepsze drukarki domowe, jakie jesteśmy w stanie dziś znaleźć w sklepach…

HP DeskJet 2710e – dobra, tania drukarka do domu Ocena benchmark.pl









4/5 Gdy celem twoich poszukiwań jest dobra i tania drukarka do domu, to HP DeskJet 2710e jest czymś, co może Cię zainteresować. Jej cechy charakterystyczne to prosta konfiguracja i wygodna obsługa. To jasne, że nie ma co liczyć na super prędkość, ale 5 stron na minutę w kolorze to i tak niezły wynik. Co więcej, pomimo niewysokiej ceny masz tu łączność Wi-Fi, więc nie trzeba się za każdym razem męczyć z kablami ani też szukać specjalnego miejsca dla swojego sprzętu. Skanowanie i kopiowanie również działa jak należy. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 7.5 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 425 x 304 x 154 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 5.5 str/min

Ceny atramentu:

czarny HP 305 za ok. 45 zł; wystarczy na ok. 120 stron

kolorowy HP 305 za ok. 45 zł; wystarczy na ok. 100 stron

czarny HP 305XL za ok. 85 zł; wystarczy naok. 240 stron

kolorowy HP 305XL za ok. 80 zł; wystarczy na ok. 200 stron

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 40 groszy.

Canon PIXMA TS3350 – oszczędne urządzenie wielofunkcyjne Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ciekawą alternatywą dla poprzedniego modelu może być Canon PIXMA TS3350. Dobrze zrobisz stawiając właśnie na tę drukarkę, jeżeli oprócz dokumentów chcesz drukować także zdjęcia. Ta drukuje fotki bez obramowania w formacie do 5 x 7 cali. To wielofunkcyjne urządzenie zapewnia w dodatku naprawdę przyzwoitą jakość, a obsługa jest dziecinnie prosta. Do sterowania służy panel z wyświetlaczem albo aplikacja na telefon. W dodatku sprzęt jest oszczędny – za sprawą automatycznego wyłączania czy kaset w formacie XL Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 7.7 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 1200 dpi

Wymiary 435 x 316 x 145 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 4 str/min

Ceny atramentu:

czarny Canon 545 za ok. 80 zł; wystarczy na ok. 180 stron

kolorowy Canon 546 za ok. 80 zł; wystarczy na ok. 180 stron

czarny Canon 545 XL za ok. 95 zł; wystarczy na ok. 400 stron

kolorowy Canon 546 XL za ok. 95 zł; wystarczy na ok. 300 stron

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 30 groszy.

HP DeskJet 4120e – drukarka dla studenta i ucznia Ocena benchmark.pl









4/5 Proste w obsłudze urządzenie wielofunkcyjne to dobry sprzęt, który najlepiej sprawdzi się w pokoju ucznia lub studenta. Dzięki możliwości skorzystania z programu HP+ można znacznie obniżyć koszt druku. To przydatne podczas drukowania notatek, podręczników i materiałów do nauki. Ta drukarka kolorowa posiada też funkcje skanowania i kopiowania. W każdym z tych zastosowań sprawdza się bez zarzutu, a aplikacja HP Smart upraszcza kwestie techniczne. Do tego wszystkiego HP DeskJet 4120e prezentuje się bardzo dobrze w młodzieżowym pokoju Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 8.5 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 428 x 511 x 200 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 5.5 str/min

Ceny atramentu:

czarny HP 305 za ok. 45 zł; wystarczy na ok. 120 stron

kolorowy HP 305 za ok. 45 zł; wystarczy na ok. 100 stron

czarny HP 305XL za ok. 85 zł; wystarczy na ok. 240 stron

kolorowy HP 305XL za ok. 80 zł; wystarczy na ok. 200 stron

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 25 groszy.

Canon PIXMA MG2555S– tanie urządzenie wielofunkcyjne Ocena benchmark.pl









4,5/5 Canon PIXMA MG2555S jest jednym z najtańszych urządzeń wielofunkcyjnych. Jako tania drukarka ze skanerem oferuje jednak dość spore możliwości. Dzięki tuszom Canon XL jest to drukarka tania w eksploatacji. Wydruki wysokiej jakości pozwalają także na drukowanie zdjęć w niezłej rozdzielczości. Dużym plusem są kompaktowe wymiary drukarki, co sprawia że nadaje się bardzo dobrze jako wielofunkcyjne urządzenie do domu. Zestawiając ten model z tanią drukarką laserową jest nieco wolniejsza, pozwala natomiast na drukowanie kolorowych zdjęć. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 8 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 600 dpi

Wymiary 426 x 145 x 306 mm

Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Maksymalna szybkość druku w kolorze 4 str/min

Ceny atramentu:

czarny Canon 545 XL za ok. 95 zł; wystarczy na ok. 400 stron

kolorowy Canon 546 XL za ok. 95 zł; wystarczy na ok. 300 stron

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 30 groszy.

HP DeskJet 3762 – kompaktowa drukarka domowa 3w1 Ocena benchmark.pl









4/5 Wiele osób zastanawia się jaka drukarka do domu w 2022 roku sprawdzi się najlepiej. Dla wielu osób już sam dostęp do urządzenia wielofunkcyjnego okaże się wystarczający. HP DeskJet 3762 jest jedną z najtańszą drukarką, która oferuje jednak bardzo dobrą funkcjonalność. Poza możliwością drukowania w czerni i kolorze, urządzenie posiada także skaner i kopiarkę. Obsługa jest bardzo intuicyjna i wygodna dzięki możliwości drukowania bezpośrednio przez sieć Wi-Fi. Drukarka sprawdza się świetnie gdy nie potrzebujemy drukować wielu stron każdego dnia. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 8 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 403 x 177 x 144 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 5.5 str/min

Ceny atramentu:

czarny HP 304XL za ok. 120 zł; wystarczy na ok. 300 stron

kolorowy HP 304 XL za ok. 130 zł; wystarczy na ok. 300 stron

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 40 groszy.

Canon PIXMA MG3650S – wydajna drukarka z duplexem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Wielofunkcyjna drukarka Canon PIXMA MG3650S posiada bardzo przydatną funkcję druku dwustronnego. Jeżeli więc zastanawiasz się, jaką drukarkę kupić, a często potrzebujesz drukować na obu stronach - to świetny wybór. Dodatkowym atutem są bardzo niskie koszty eksploatacji - ta tania drukarka kolorowa jest bardzo ekonomiczna. Jest również wygodna w obsłudze dzięki intuicyjnej konfiguracji i drukowaniu przez Wi-Fi. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 9.9 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 1200 dpi

Wymiary 449 x 304 x 152 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 5.7 str/min

Ceny atramentu:

czarny Canon 540 XL za ok. 110 zł; wystarczy na ok. 600 stron

kolorowy Canon PG 541 XL za ok. 110 zł; wystarczy na ok. 400 stron

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 18 groszy.

HP OfficeJet 8012e – drukarka do domowego biura Ocena benchmark.pl









4,2/5 W rankingu drukarek laserowych i atramentowych nie może zabraknąć niedrogiej i taniej w eksploatacji drukarki HP OfficeJet 8012e. To drukarka ze skanerem i funkcją kopiowania, która pozwala na naprawdę tanie wydruki, za które zapłacimy jedynie kilkanaście groszy. Drukarka tania w eksploatacji pozwala jednak na drukowanie z prędkością podobną do drukarek laserowych - nawet 18 str./min. Można łatwo skonfigurować ją jako serwer druku (przez Wi-Fi lub przewodowo) - mogą z niej wtedy skorzystać wszyscy domownicy lub pracownicy niewielkiego biura. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 18 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 460 x 358 x 233 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 10 str/min

Ceny atramentu:

czarny HP 912XL za ok. 160 zł; wystarczy na ok. 825 stron

kolorowe 3x HP 912XL za ok. 230 zł; wystarczy na ok 825 stron

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 19 groszy.

HP Envy 6020e – szybkie urządzenie wielofunkcyjne Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jakie funkcje powinna posiadać najlepsza drukarka do domu? Z pewnością są nimi możliwość skanowania i kopiowania, a także drukowanie bezpośrednio z urządzenia mobilnego przez Wi-Fi. Taka właśnie jest drukarka ze skanerem HP Envy 6020e. To mała drukarka kolorowa, która świetnie wpasuje się w domową półkę. Gdy położymy ją na biurku, nie zajmie zbyt dużo miejsca, co jest szczególnie istotne w domowych warunkach. Dużą zaletą jest dupleks oraz możliwość drukowania z prędkością do 10 str./min. To znacznie szybciej, niż wiele konkurencyjnych modeli w tej cenie. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalna szybkość druku w czerni 10 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 432 x 361 x 132 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 7 str/min

Ceny atramentu:

czarny HP 305XL za ok. 85 zł; wystarczy na ok. 240 stron

kolorowy HP 305XL za ok. 80 zł; wystarczy na ok. 200 stron

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 37 groszy.

HP Laser 107a – tania drukarka laserowa do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeżeli w twoim domu drukuje się przede wszystkim czarno-białe dokumenty, to oszczędniejszym rozwiązaniem może okazać się drukarka laserowa. Tę kategorię w naszym rankingu otwiera HP Laser 107a. To propozycja skierowana przede wszystkim do domowych biur. Oferuje bardzo wysoką prędkość (do 20 stron na minutę) i całkiem niezłą jakość. Nie można też zarzucić jej, że nie prezentuje się elegancko. To proste urządzenie, na którym możesz polegać i z którego nietrudno być zadowolonym. Ta tania drukarka laserowa spełni oczekiwania większości użytkowników. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 331 x 215 x 178 mm

Funkcje podstawowe drukowanie

Ceny toneru:

czarny HP 106A za ok. 215 zł; wystarczy na ok. 1000 stron

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 20 groszy.

Xerox Phaser 3020B (3020v_Bl) – tania drukarka laserowa z Wi-Fi Ocena benchmark.pl









4/5 Xerox 3020V_Bl jest jedną z najtańszych drukarek laserowych oferujących komunikację bezprzewodową. Dzięki możliwości przesyłania plików z komputera, a także urządzeń mobilnych możemy pozbyć się zbędnych kabli. Ta mała drukarka laserowa może pracować jako serwer druku - łącząc się z bezprzewodową lub przewodową siecią w domu lub biurze. Posiada duży podajnik na papier (150 kartek A4), a producent określa jej maksymalne obciążenie na aż 15 tysięcy stron miesięcznie. Jeżeli zastanawiasz się, jaka drukarka laserowa do domu i małego biura pozwoli na częste drukowanie, ten model będzie świetnym wyborem. Najważniejsze cechy: Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi

Normatywne obciążenie 15000 str/mies

Wymiary 331 x 215 x 188 mm

Funkcje podstawowe drukowanie

Ceny toneru:

czarny Xerox 106R02773 za ok. 260zł; wystarczy na ok. 1500 stron

Koszt wydruku jednej strony wynosi więc około 17 groszy.

Jaką drukarkę kupić? Która z nich jest najlepsza?

Na oba te pytania każdy musi sobie odpowiedzieć sam, bo w zależności od tego, jakie ma się wymagania i budżet, mogą one brzmieć zupełnie inaczej. Jeśli na przykład szukasz oszczędnej, laserowej drukarki, to Xerox Phaser 3020B lub HP Laser 107a będzie dla ciebie optymalnym wyborem. Ale jeśli zależy ci na kolorowym drukowaniu, a funkcje skanowania i kopiowania są dla ciebie niezbędne, to najlepszą opcją będzie któryś z modeli atramentowych. Szczególnie in plus wyróżniaja się chociażby HP OfficeJet 8012e czy Canon PIXMA MG3650S, ze względu na tanią eksploatację i wszechstronność. A szukając po prostu małej i bardzo taniej drukarki do domu, warto skierować wzrok na chociażby HP DeskJet 2710E, która jest jedną z najczęściej kupowanych drukarek do domu.