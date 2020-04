Jeśli zastanawiasz się, jaka maszynka do strzyżenia włosów będzie najlepsza do tego, by w domowych warunkach ogarnąć swoją fryzurę, to mamy dla ciebie kilka rad i modeli z różnych półek cenowych. Wierzymy, że znajdziesz wśród nich właśnie to, czego szukasz.

Oczywiście nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytanie o to, jaka maszynka do strzyżenia włosów będzie optymalnym wyborem. Wszystko zależy od tego, jakim dysponujesz budżetem i jakie tak naprawdę są twoje wymagania. Układając ten ranking, staraliśmy się, by każdy znalazł w nim coś dla siebie – niezależnie od tego, czy chcesz tylko skrócić włosy i szukasz taniego urządzenia do tego celu, czy też twoje wymagania są znacznie większe i jesteś gotów za tę jakość odpowiednio więcej zapłacić.

Dobra maszynka do strzyżenia włosów. A co to w ogóle znaczy?

Najlepsze strzyżarki pozwalają na precyzyjny wybór długości strzyżenia, są wyposażone w samoostrzące się ostrza i oferują wysoką wydajność, dzięki czemu skracanie włosów w domowych warunkach zajmuje tylko chwilkę. Mają też ergonomiczne uchwyty i akcesoria, dzięki którym jesteś w stanie uzyskać dokładnie taką fryzurę, o jakiej marzysz (albo też: do jakiej jesteś przyzwyczajony).

Właśnie na te elementy zwracaliśmy uwagę przy wyborze najlepszych maszynek. Skoncentrowaliśmy się głównie na modelach bezprzewodowych, bo korzystanie z nich jest znacznie wygodniejsze. Oczywiście w tym przypadku ważne jest, by czas pracy był odpowiednio długi – najlepiej, gdy nie jest krótszy niż 60 minut. To wciąż może wydawać się niewiele, ale wystarczy w zupełności na jedno (a po nabraniu wprawy nawet na dwa) strzyżenia.

W naszym zestawieniu znajdziesz również maszynki, którymi nie tylko skrócisz włosy na głowie, ale też zgolisz brodę i wąsy (a wieńczący ranking model marki Braun pozwala nawet na więcej). To praktyczne rozwiązanie, za które trzeba jednak dodatkowo zapłacić.

Co wybrać? Oto nasz ranking maszynek do strzyżenia włosów

Czas przejść do rzeczy – oto najlepsze maszynki do strzyżenia włosów, dostosowane do osób o różnych potrzebach i dysponujących różnym budżetem.

Philips HC3510/15 – tania i dobra maszynka do włosów









4,6/5 Ocena benchmark.pl Zaczynamy od propozycji, na której wielu z was pewnie skończy swoje poszukiwania. Philips HC3510/15 to tania, a przy tym bardzo dobra maszynka do strzyżenia włosów. Jako opcja awaryjna do domu sprawdzi się bez zarzutu, głównie za sprawą samoostrzących się ostrzy DualCut ze stali szlachetnej i technologii Trim-n-Flow eliminującej problem z włosami zatykającymi urządzenie. Nie bez znaczenia jest też ergonomiczny uchwyt oraz szeroki zakres regulacji długości. Włosy można konkretnie ścinać na długości od 0,5 do 23 mm, a służy do tego wygodny przełącznik zintegrowany z „rączką”. Równie proste jest czyszczenie, dzięki zdejmowanym ostrzom i dołączonej do zestawu szczoteczce. Najważniejsze cechy: Sposób golenia sucho

Rodzaj systemu golącego stalowe ostrza

Możliwość mycia głowicy tak

Rodzaj zasilania sieciowe

Gwarancja 24 miesiące Pokaż produkt

Remington HC7170 – dobra maszynka do dłuższych włosów









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeśli nosisz trochę dłuższą fryzurę, to dla ciebie też znajdzie się odpowiednia strzyżarka. Spójrz na przykład na model Remington HC7170 Pro Power Titanium Ultra, pozwalający na ustawienie długości nawet na 44 mm. Niezależnie jednak od tego, czy faktycznie wykorzystasz tę możliwość czy też skorzystasz z którejś z mniejszych długości, to docenisz wysoką wydajność tego urządzenia. To efekt zastosowania mocnego silnika Pro Power i ostrzy zainstalowanych pod kątem 42 stopni. Ergonomiczna konstrukcja to kolejny atut. Podobnie zresztą jak brak plączących się i ograniczających ruchy przewodów, szczególnie że czas pracy sięga w tym przypadku aż 90 minut. Najważniejsze cechy: Sposób golenia sucho

Rodzaj systemu golącego tytanowe ostrza

Czas ładowania 240 min

Czas pracy bezprzewodowej 90 min

Rodzaj akumulatora litowy

Rodzaj zasilania akumulatorowo-sieciowe

Gwarancja 24 miesiące Pokaż produkt

Babyliss E978E – dobra maszynka do włosów i brody









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kolejna maszynka w naszym rankingu zainteresuje cię, jeśli szukasz jednego urządzenia, którym przystrzyżesz zarówno fryzurę na głowie, jak i brodę. Babyliss E978E Carbon Titanium ma węglowo-tytanowe ostrza, którymi szybko i precyzyjnie tnie włosy na wysokości od 0,5 do 25 mm. Odpowiednią długość wygodnie wybierzesz za pomocą pokrętła w głównej części urządzenia. Dołączonym do zestawu mini trymerem natomiast będziesz mógł dokładnie wymodelować linię włosów – tak, by efekt był dokładnie taki, na jakim ci zależy. Godzina działania między ładowaniami i łatwe czyszczenie to kolejne plusy na liście tego modelu. Najważniejsze cechy: Sposób golenia sucho

Rodzaj systemu golącego węglowo-tytanowe ostrza

Czas ładowania 480 min

Czas pracy bezprzewodowej 60 min

Trymer tak

Możliwość mycia głowicy tak

Rodzaj zasilania akumulatorowo-sieciowe

Gwarancja 24 miesiące Pokaż produkt

Philips HC5650/15 – dobra maszynka do strzyżenia na zero









4,6/5 Ocena benchmark.pl Philips HC5650/15 to solidny sprzęt, oferujący wspomniane już wcześniej technologie DualCut i Trim-n-Flow, dzięki którym nie stracisz zbyt wiele czasu na ogarnięcie swojej fryzury. Z dwiema nasadkami przytniesz włosy na długość od 1 do 28 mm, a następnie możesz zdjąć grzebień, aby skrócić je do poziomu 0,5 mm. A jeśli chcesz osiągnąć „absolutne zero”, to będziesz musiał tylko poprawić zwykłą maszynką do golenia – będziesz mieć pod to doskonale przygotowany grunt. Dobrze wyprofilowana rączka zapewnia pewny chwyt, a 90-minutowy czas pracy na jednym ładowaniu sprawia, że ani nie musisz się spieszyć, ani też zbyt często podłączać to urządzenie „do prądu”. Najważniejsze cechy: Sposób golenia sucho

Rodzaj systemu golącego stalowe ostrza

Czas ładowania 60 min

Czas pracy bezprzewodowej 90 min

Możliwość mycia głowicy tak

Rodzaj akumulatora litowo-jonowy

Rodzaj zasilania akumulatorowo-sieciowe

Gwarancja 24 miesiące Pokaż produkt

Braun MGK7221 – jedna maszynka do wszystkiego









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jak coś jest do wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego? Często to prawda, ale nie w przypadku zestawu Braun MGK7221 (All-in-one Trimmer 7). To solidny i wydajny sprzęt, z którym bez problemu skrócisz włosy na głowie i zadbasz o stylizację zarostu, ale też usuniesz zbędne owłosienie z ciała i pozbędziesz się go także z uszu i nosa. Może pracować na sucho i na mokro oraz pozwala na wybranie jednej z 13 długości (z zakresu 0,5 – 21 mm). Do tego w każdej sekundzie 13 razy analizuje owłosienie i dobiera do niego właściwą moc działania – dzięki temu zapewnia nie tylko precyzję, ale też nieprzeciętny komfort użytkowania. A jeśli myślisz, że to już koniec atutów, to jesteś w błędzie – na liście znajduje się jeszcze 100-minutowe działanie po zaledwie godzinnym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Sposób golenia sucho, mokro

Rodzaj systemu golącego metalowe ostrza

Czas ładowania 60 min

Czas pracy bezprzewodowej 100 min

Trymer tak

Sterowanie manualne

Możliwość mycia głowicy tak

Rodzaj akumulatora litowo-jonowy

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Gwarancja 24 miesiące Pokaż produkt

Najlepsza maszynka do strzyżenia, czyli co wybrać

Najlepiej bez wątpienia prezentuje się ta ostatnia propozycja (Braun MGK7221), ale zdajemy sobie sprawę z tego, że cena może odstraszać. Spokojnie – pozostałe modele z naszego zestawienia również sprawdzą się bez zarzutu – nawet najtańszy Philips, przynajmniej tak długo, jak nie masz specjalnie wymyślnych żądań.

W każdym razie nasze propozycje już znacie. A wy jaką maszynkę do włosów polecacie? Dajcie znać w komentarzach – to na pewno przyda się innym czytelnikom.