Nie masz czasu na wizyty u fryzjera? To nic strasznego! Polecamy maszynki do strzyżenia włosów, które przy odrobinie wprawy pozwolą zadbać o fryzurę w domowym zaciszu!

Poszukując dobrej maszynki do strzyżenia włosów w domu można zatracić się w internecie na długie dni, tygodnie, a pewnie i w skrajnościach - miesiące. Podobnie zresztą jak ma to miejsce, kiedy interesuje nas trymer do brody. Wybór nie jest łatwy, gdyż solidnych urządzeń w ofertach cenionych producentów nie brakuje. Z drugiej jednak strony, czasem chcąc postawić na najlepszą jakość w najlepszej cenie można mocno przestrzelić i wybrać maszynkę do strzyżenia włosów, która nie będzie nadawała się do regularnego użytku.

Tak, wybór nie jest łatwy! Szczęśliwie, gros pracy wykonałem za was, zebrałem opinie, poużywałem tego i owego i wybrałem kilka modeli godnych uwagi, a tym samym wartych zakupu.

Co to znaczy “dobra maszynka do strzyżenia włosów”?

Zanim przejdziemy do konkretów, kilka słów wprowadzenia. Dobra maszynka to taka, która nie kosztuje horrendalnych pieniędzy - przecież wydając fortunę, czasem lepiej byłoby po prostu wygospodarować czas i środki na regularne wizyty u fryzjera, prawda? No właśnie. Dlatego szukamy sprzętu o atrakcyjnym stosunku ceny do jakości. Sprzętu ergonomicznego, z dobrym akumulatorem (a najlepiej z opcją pracy zarówno na baterii jak i przy podłączeniu do sieci kabelkiem), wyposażonego w szereg nasadek pozwalających na regulowanie długości strzyżenia i na tyle mocnego, by poradzić sobie nie tylko z okazjonalnym przystrzyżeniem włosów przy uszach, ale radzącego sobie z trudami systematycznej eksploatacji.

Niektóre z proponowanych modeli poradzą sobie również ze strzyżeniem przy samej skórze i jeśli zakładamy, że maszynka do strzyżenia na zero to trochę mit - zawsze pozostawimy na skórze głowy włosy minimalnej długości, dopóki nie użyjemy golarki - to modele z tego zestawienia mogą mieć tu rację bytu.

Jaką maszynkę do włosów wybrać? Polecane modele 2023:

Panasonic Multishape - maszynka do włosów i trymer w jednym

Philips HC3510/15 - tania i dobra maszynka do włosów

BaBylissMEN E986E - świetna maszynka do krótkich włosów

Braun HC 5010 - dobrze wyceniona maszynka do włosów

Philips HC9450/15 - możliwe, że najlepsza maszynka do strzyżenia włosów w domu

Panasonic Multishape - maszynka do włosów i trymer w jednym Ocena benchmark.pl









4,7/5 Całkiem niedawno miałem przyjemność testować Panasonic Multishape, czyli prawdziwy kombajn do strzyżenia włosów, przycinania brody oraz włosów na ciele, a nawet - po zamocowaniu odpowiedniej końcówki - do mycia zębów. Multishape pojawił się w naszym zestawieniu trymerów i nie może zabraknąć go i w zestawieniu maszynek do strzyżenia włosów, bo to urządzenie potrafiące bardzo, ale to bardzo dużo! Dzięki kompletowi nasadek i obrotowemu pierścieniowi odpowiadającemu za regulację, możemy strzyc włosy na długości od 1 do 30 mm przed lustrem i pod prysznicem, bo urządzenie nie boi się wody. Panasonic Multishape jest bardzo wygodny w użytkowaniu, pracuje około godziny na jednym ładowaniu i funkcjonalnością zostawia w tyle większość maszynek do strzyżenia włosów. Najważniejsze cechy: Sposób golenia sucho, mokro

Czas pracy bezprzewodowej 40 min

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Philips HC3510/15 – tania i dobra maszynka do włosów Ocena benchmark.pl









4,6/5 Skoro zaczęliśmy od urządzenia dość drogiego, to na drugim miejscu postawimy na jego kompletne przeciwieństwo, czyli bardzo tanią maszynkę Philips HC3510/15. Nie jest to może maszynka stworzona z myślą o systematycznym strzyżeniu włosów, ale jako opcja awaryjna lub sprzęt do dbania o fryzurę okazjonalnie - spradza się wyśmienicie. Mamy tu samoostrzące się ostrza DualCut ze stali szlachetnej i technologią Trim-n-Flow, która rozwiązuje problem zapychania się maszynki ścinanymi włosami. To niedrogie urządzenie jest całkiem ergonomiczne, potrafi strzyc włosy na długości od 0,5 do 23 mm i jest łatwe w czyszczeniu dzięki zdejmowanym ostrzom i dodawanej przez producenta szczoteczce. Solidna propozycja dla tych poszukujących oszczędności oraz sprzętu ze wszech miar racjonalnego. Najważniejsze cechy: Sposób golenia sucho

Rodzaj systemu golącego stalowe ostrza

Możliwość mycia głowicy tak

Rodzaj zasilania sieciowe

Gwarancja 24 miesiące

BaBylissMEN E986E - świetna maszynka do krótkich włosów Ocena benchmark.pl









4,7/5 Babyliss to uznany producent. Może nieco mniej rozpoznawalny niż Panasonic czy Philips, ale w tej branży oferujący naprawdę doskonałej jakości sprzęt, czego potwierdzeniem jest BaBylissMEN E986E. To maszynka do włosów wysokiej klasy, bardzo dobry i godny polecenia sprzęt do amatorskiego użytku. Ta maszynka to świetny design (serio!), bardzo dobra ergonomia i parametry pozwalające jej na mierzenie się z trudami codziennej eksploatacji. Strzyże na długości od 0,6 do 25 mm, więc najlepiej sprawdzi się przy krótszych fryzurach, potrafi pracować na pełnym ładowaniu do godziny, a za jakość strzyżenia odpowiadają karbonowo-tytanowe ostrza. Sprzęt godny polecenia i całkiem nieźle wyceniony. Najważniejsze cechy: Czas pracy bezprzewodowej 60 min

Rodzaj zasilania akumulatorowo-sieciowe

Braun HC 5010 - dobrze wyceniona maszynka do włosów Ocena benchmark.pl









4,5/5 Braun HC 5010 to swoista kwintesencja maszynki ze średniej półki w naszym konsumenckim zestawieniu. Tańsza od topowych modeli w naszym TOP-ie, a jednocześnie znacznie droższa od najtańszego urządzenia. Czym wyróżnia się Braun HC 5010? Potrafi strzyc włosy na długości od 3 do 24 mm i staje na wysokości zadania w kontekście wydajności, pracując na baterii do 40 minut. Na brawa zasługuje też przemyślana ergonomia, pełna wodoodporność i autorski system Memory SafetyLock, który pozwala na zablokowanie ostatniej wybranej długości strzyżenia. Braun HC 5010 to ze wszech miar racjonalny wybór i urządzenie cechujące się świetną relacją ceny do jakości, które może nie sprawdzi się jako maszynka do strzyżenia na zero, ale z większością schludnych fryzur poradzi sobie bez problemu! Najważniejsze cechy: Sposób golenia sucho, mokro

Czas pracy bezprzewodowej 50 min

Sterowanie elektroniczne

Rodzaj systemu golącego ostrza Braun Hair Clipper

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Philips HC9450/15 - maszynka do włosów na wypasie Ocena benchmark.pl









4,5/5 Philips HC9450/15 to maszynka do strzyżenia włosów z wyższej półki - jeśli mowa o maszynkach do prywatnego użytku. Urządzenie nie należy do najtańszych, ale ma wiele cech, które docenimy na co dzień. Przede wszystkim mowa tu o świetnej ergonomii, dwóch godzinach pracy na naładowanym akumulatorze, czytelnym wyświetlaczu czy możliwości strzyżenia włosów na długości od 0,5 mm do aż 42 mm. Tę maszynkę obsługujemy za pomocą dotykowych przycisków, ma tytanowe ostrza i naprawdę zaawansowane funkcje, jak choćby automatyczny tryb turbo. Świetny sprzęt, który doskonale radzi sobie również z przycinaniem brody czy włosów na ciele. Najważniejsze cechy: Sposób golenia sucho

Czas pracy bezprzewodowej 120 min

Sterowanie elektroniczne

Rodzaj systemu golącego tytanowe ostrza

Rodzaj zasilania akumulatorowo-sieciowe

Jaka maszynka do strzyżenia włosów to nasz faworyt?

No dobra - nie nasz, a mój faworyt? Chciałem tu wstawić rekomendację dla Panasonic Multishape, ale zreflektowałem się w porę i uznałem, że lepszym wyborem będzie Philips HC9450/15. Dlaczego? Multishape to kombajn i doskonale wielozadaniowe urządzenie, zaś Philips HC9450/15 to maszynka do strzyżenia włosów, która dodatkowo radzi sobie z włosami w różnych częściach ciała. Wiecie, włosy na głowie to dla niej priorytet, ale dodatkowo pomoże nam w dbaniu o zarost czy w przycinaniu owłosienia tam, gdzie wydaje się nam ono zbędne. W mojej ocenie, szukając przede wszystkim maszynki do włosów na takim racjonalnym poziomie cenowym, z nastawieniem na maksymalizację jakości, wydajności, trwałości i osiągów - Philips HC9450/15 będzie świetnym wyborem.