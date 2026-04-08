Jaką myjkę do okien wybrać? Ranking 2026

Masz dość żmudnego, ręcznego mycia okien, a robot do mycia okien to dla ciebie zbędny wydatek? To się świetnie składa! Zerknij na nasz ranking zautomatyzowanych myjek do okien, które kosztują niewiele, a uprzyjemniają cały proces mycia okien, luster czy kabin prysznicowych.

Dla większości z nas mycie okien to żmudny i wymagający dużej precyzji obowiązek. Na szczęście nowoczesna technologia pozwala zapomnieć o uciążliwym polerowaniu szklanych tafli. Jak? W jaki sposób? Cóż, możemy wydać pół wypłaty i kupić robota myjącego okna. To jednak dość droga zabawa, więc uznajmy, że lepszym rozwiązaniem, bardziej wyrozumiałym dla portfela będą automatyczne myjki do okien, które w stosunkowo niewielkich pieniądzach rewolucjonizują domowe porządki.

Ranking myjek do okien. Na co zwracać uwagę?

Analizując nasz ranking myjek do okien 2026, szybko zauważysz, że wysokiej jakości zautomatyzowane myjki do okien są dziś dostępne w bardzo przystępnych cenach. Dzięki tym urządzeniom pielęgnacja okien, luster czy kafelków staje się błyskawiczna i wyjątkowo efektywna, gwarantując nieskazitelną czystość bez smug i zacieków. No właśnie, myjka do okien sprawdza się nie tylko podczas mycia okien. To może i truizm, ale niech rzecz wybrzmi: myjka doskonale radzi sobie z kafelkami w kuchni, z lustrami czy kabinami prysznicowymi.

Co powinno wyróżniać dobrą myjkę? Kluczowe są dwie sprawy. Po pierwsze, zautomatyzowane zasysanie płynu, wody i rozpuszczonego brudu do wbudowanego zbiornika. Gdy już dobrze rozprowadzimy sobie płyn do mycia szyb na oknie i przyjdzie czas na ściągnięcie nadmiaru płynu, myjka powinna zautomatyzować ten proces. Mowa tu o otworze pod gumową ściągaczką do wody, który zasysa płyn do środka urządzenia. Dzięki temu nie mamy na dnie okna, na ramie, kałuży składającej się z płynu i nieczystości - wszystko to zostaje wessane do zbiornika wewnątrz urządzenia.

Po drugie, cennym dodatkiem jest zintegrowany lub akcesoryjny spryskiwacz, dyspenser płynu do mycia okien, połączony ze ścierką, która umożliwia wygodne rozprowadzenie płynu po powierzchni okna. Najlepiej w tym aspekcie wypadają myjki Karchera, które mają zmyślnie zaprojektowany spryskiwacz. Co ważne, obecność spryskiwacza nie jest obligatoryjna, gdyż sercem myjki jest zautomatyzowana ściągaczka zasysająca nieczystości, ale jest to przyjemny dodatek.

Myjka automatyczna czy… ręczna?

Pytanie za 100 punktów: czy nie lepiej wybrać tradycyjną, klasyczną, “analogową” wręcz ściągaczkę do mycia okien? Czy nie prościej działać klasycznie, czyli:

spryskujemy okno płynem,

rozprowadzamy płyn szmatką z mikrofibry,

ściągamy płyn ściągaczką,

czyścimy do sucha i zbieramy z ramy okiennej ściągnięty płyn.

Jasna, to działa od lat i dawniej nikt nie pomyślał, że można myć okna inaczej, więc po co to zmieniać? Wiecie, dawniej ludzie też jeździli wozami drabiniastymi o mocy jednego konia roboczego, więc? Zmierzam do tego, że drobne (a czasem nie drobne, a przełomowe) innowacje mają na celu ułatwienie nam życia. Taką drobną innowacją są zautomatyzowane myjki do okien, które po prostu przyspieszają cały proces mycia szyb. Innymi słowy, zautomatyzowana myjka do okien jest lepsza niż klasyczna ściągaczka, a jej wykorzystywanie skraca czas, który musimy przeznaczyć na wiosenne (i nie tylko) mycie okien, luster, kabin prysznicowych.

Najlepsze myjki do okien. Ranking 2026:

Karcher WV 7 Signature Line 1.633-780.0



Źródło: karcher.com

Karcher WV 7 Signature Line to najbardziej ekskluzywny model w rodzinie myjek do okien tego cenionego producenta. Model stworzony dla osób ceniących perfekcję. Dzięki innowacyjnej listwie zbierającej, urządzenie pozwala na skuteczne czyszczenie powierzchni od górnej krawędzi za jednym pociągnięciem. Wyświetlacz LCD precyzyjnie informuje o stanie akumulatora, który na jednym ładowaniu potrafi pracować do 100 min, co pozwala na umycie nawet 300 m2 powierzchni bez przerw. Wersja Signature Line to też bogaty zestaw akcesoriów, jak butelka ze spryskiwaczem, miękki pad z mikrofibry pomagający w rozprowadzeniu dołączonego do zestawu koncentratu oraz estetyczne pudełko i przedłużona gwarancja po rejestracji w aplikacji. Ergonomiczny design i niska waga sprawiają, że mycie okien, luster i kafelków staje się błyskawiczne, higieniczne i całkowicie wolne od smug. To bezkompromisowa jakość, która redefiniuje domowe porządki i dowód na to, dlaczego Karcher zdominował ten segment rynku.

Karcher WV 2 Plus C EU 1.633-665.0



Źródło: karcher.com

Myjka do okien Karcher WV 2 Plus C EU 1.633-665.0 to urządzenie, które uprzyjemnia codzienne dbanie o czystość szklanych powierzchni. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i niskiej wadze sprzątanie staje się lekkie i nie obciąża nadgarstków. Model ten skutecznie odsysa brudną wodę, eliminując problem uciążliwych smug oraz zacieków na szybach, lustrach i kafelkach. Wydajny akumulator pozwala na umycie około 105 m2 powierzchni na jednym ładowaniu - deklarowany czas pracy urządzenia to 35 minut. W zestawie znajduje się praktyczny spryskiwacz z padem z mikrofibry, ściereczka oraz mała porcja skoncentrowanego płynu do mycia szyb.

Leifheit Dry & Clean 51003



Źródło: leifheitsklep.pl

Myjka do szyb Leifheit Dry & Clean 51003 to wszechstronne urządzenie, które zapewnia nieskazitelną czystość okien, luster oraz kabin prysznicowych bez kropli wody i smug. Model ten oferuje pełną elastyczność pracy w dowolnym położeniu, skutecznie odsysając wodę nawet z powierzchni poziomych czy sufitowych. Inteligentny system czuwania pozwala na oszczędzanie baterii, aktywując pełną moc ssania dopiero w momencie kontaktu z szybą, co wydłuża czas pracy do 35 minut. Urządzenie wyposażono w duży otwór zbiornika ułatwiający jego płukanie oraz system wymiennych ssawek, co czyni go niezwykle praktycznym narzędziem. Leifheit Dry & Clean 51003 na jednym ładowaniu umyje do 100 m2 powierzchni, a jego dodatkową zaletą jest dołączony drążek, który ułatwia mycie dużych powierzchni, np. okien balkonowych.

ETA Finestro 326290000



Źródło: eta-sklep.pl

Myjka do okien ETA Finestro 326290000 to lekkie i poręczne urządzenie, które znacznie ułatwia utrzymanie czystości szyb, luster oraz kabin prysznicowych. Mamy tu ssawkę o dość klasycznej szerokości 280 mm, która efektywnie zbiera wilgoć do zintegrowanego zbiornika, dbając o higienę i suchość dłoni. Ergonomiczny kształt oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że domowe porządki stają się mniej męczące, a efekt lśniących powierzchni utrzymuje się dłużej - pod tym względem urządzenie wiele nie różni się od innych modeli w naszym zestawieniu. Czas pracy na jednym ładowaniu to około 35 minut, a powierzchnia, którą to jedno naładowanie akumulatora ogarnie sięga 150 m2. W zestawie znajdziemy, rzecz jasna, butelkę ze spryskiwaczem i padem z mikrofibry.

BOSCH GlassVac



Źródło: bosch-diy.com

Akumulatorowa myjka do szyb Bosch GlassVac to urządzenie, którego kluczowym atutem jest zastosowanie opatentowanej powłoki gumowej Bosch Automotive, która zapewnia płynny poślizg po szklanej tafli i błyskawiczne efekty bez irytującego skrzypienia. Kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwe manewrowanie nawet przy krawędziach ramy, a zintegrowany zbiornik na brudną wodę eliminuje ryzyko zachlapań. Sprzęt idealnie nadaje się do czyszczenia okien, luster, a także usuwania pary z szyb samochodowych. W zestawie znajdziemy butelkę ze spryskiwaczem i padem z mikrofibry oraz 2 ssawki, o szarościach 133 i 266 mm, co ułatwia czyszczenie mniejszych powierzchni. Czas pracy na jednym ładowaniu sięga 30 minut, a powierzchnia 105 m2.

Jaką myjkę do okien wybrać? Subiektywna opinia

Co wybrać? Oto jest pytanie! Wszystkie myjki z zestawienia są godne polecenia i wszystkie działają na tej samej zasadzie. Różnice są tu w zasadzie marginalne i sprowadzają się np. do zawartości zestawu. Dla siebie wybrałbym Karcher WV 2 Plus C EU 1.633-665.0. Dlaczego? To podstawowy sprzęt, ale ma wszystko, czego człowiek potrzebuje, a do tego działa niezawodnie i skutecznie. Zdradzę, że to urządzenie, z którego korzystam prywatnie i choć przydałaby się czasem węższa ssawka, np. by sprawniej myć szyby w samochodzie, to nie mogę o tej myjce powiedzieć złego słowa.



