Jaką kosiarkę automatyczną wybrać? Najlepsze roboty koszące

Dla niektórych koszenie trawy w sobotę rano to sposób na życie. Dla innych - oczywista udręka… więc by uprzyjemnić wam sobotnie poranki, podrzucamy ranking automatycznych kosiarek. Roboty koszące z tego zestawienia staną się niezastąpioną pomocą w waszych ogrodach.

W niniejszym poradniku wskazujemy najważniejsze parametry, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie robota ogrodowego oraz prezentujemy modele kosiarek automatycznych szczególnie godne polecenia. Robot koszący to idealne rozwiązanie dla każdego właściciela ogrodu, który ceni sobie estetyczne otoczenie, ale nie chce tracić czasu na uciążliwe obowiązki. Regularne koszenie trawy to klucz do zadbanej i przytulnej posesji, jednak jest to czynność pracochłonna i fizycznie wymagająca. Inteligentny robot przejmuje te zadania na siebie – wystarczy go odpowiednio zaprogramować, by móc w pełni cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu i podziwiać, jak ogród niemal samodzielnie odzyskuje blask.

Jaki robot koszący wybrać?

Automatyczna kosiarka to idealne rozwiązanie dla właścicieli ogrodów, którzy cenią swój czas i nienaganny wygląd trawnika. Zamiast spędzać godziny na męczącym pchaniu kosiarki, możesz usiąść wygodnie na tarasie i obserwować, jak technologia pracuje za Ciebie. Na co jednak zwrócić uwagę, by wybrać model idealnie dopasowany do Twoich potrzeb? Czas na kluczowe parametry:

Moc silnika: decyduje o tempie pracy. Wyższa moc jest niezbędna, jeśli twój ogród charakteryzuje się gęstą trawą lub posiada liczne wzniesienia.

Wydajność powierzchniowa: każdy model jest zaprojektowany do obsługi konkretnego metrażu. Dobrą praktyką jest wybór urządzenia z niewielkim zapasem mocy względem faktycznej powierzchni trawnika.

Akumulator i ładowanie: zwróć uwagę na czas pracy po jednym naładowaniu oraz czas powrotu do pełnej sprawności. Funkcja automatycznego powrotu do bazy to dziś standard, który czyni urządzenie całkowicie bezobsługowym.

Szerokość koszenia: im szerszy nóż, tym szybsze koszenie, ale i mniejsza zwrotność. W mniejszych ogrodach o skomplikowanym kształcie lepiej sprawdzą się modele bardziej kompaktowe.

Hałas: im ciszej, tym lepiej.

Moc silnika

Moc silnika odpowiada między innymi za to, jak szybko robot koszący upora się ze swoją pracą. Mówiąc wprost - im wyższa moc, tym szybciej skosi trawnik. Duża moc przyda się także przy dużym nachyleniu terenu oraz gęstej roślinności, które robot pokona bez problemu i w której nie ugrzęźnie.

Układ ogrodu i powierzchnia koszenia

Kwestia ukształtowania terenu oraz metrażu to prawdopodobnie najbardziej złożone aspekty wyboru urządzenia. Przed zakupem należy przede wszystkim zweryfikować maksymalny kąt nachylenia, z jakim poradzi sobie kosiarka automatyczna, i odnieść go do ukształtowania działki. Budżetowe roboty koszące zazwyczaj napotykają trudności na wzniesieniach przekraczających 20–25 stopni.

Kolejnym kluczowym elementem jest architektura ogrodu – obecność ścieżek przecinających trawnik oraz wszelkiego rodzaju przeszkód, takich jak drzewa, oczka wodne, meble ogrodowe, trampoliny czy grille. Bardziej zaawansowane modele oferują funkcję wyznaczania stref pracy. Jest to niezwykle istotne, ponieważ zapobiega błędom nawigacyjnym, w wyniku których robot mógłby uznać ścieżkę za krawędź trawnika i pominąć fragmenty ogrodu znajdujące się po jej drugiej stronie.

Dla ochrony mienia i samego urządzenia warto upewnić się, że robot ma na pokładzie precyzyjne czujniki wykrywania przeszkód, które chronią przed kolizjami. Niezbędne są również zintegrowane systemy bezpieczeństwa – nowoczesne mechanizmy potrafią błyskawicznie schować ostrza w momencie wykrycia kontaktu z obiektem innym niż trawa, co chroni domowników oraz zwierzęta.

Równie istotnym parametrem jest całkowita powierzchnia koszenia. Każdy model posiada ściśle określoną wydajność, zaprojektowaną pod konkretny metraż. Aby kosiarka autonomiczna sprawnie radziła sobie z utrzymaniem całego terenu, jej parametry muszą być precyzyjnie dopasowane do wielkości działki. Eksperci zalecają wybór modelu z pewnym zapasem mocy – najlepiej takiego, którego maksymalna wydajność jest nieco większa niż faktyczna powierzchnia trawnika, na którym będzie pracować.

Akumulator i ładowanie

Kluczowe znaczenie dla efektywności robota ma zarówno czas pracy na jednym cyklu, jak i szybkość regeneracji ogniw. Parametry te są bezpośrednio powiązane z maksymalną powierzchnią koszenia – urządzenia dedykowane do obszarów o metrażu 1000 m2 dysponują zazwyczaj znacznie pojemniejszymi akumulatorami niż modele przeznaczone na 500 m2.

W praktyce zasada jest prosta: im krótszy czas ładowania, tym większa dyspozycyjność sprzętu. Ma to ogromne znaczenie w sytuacjach awaryjnych – wyobraźmy sobie, że planujemy niespodziewane przyjęcie w ogrodzie, a trawnik wymaga natychmiastowego odświeżenia. Jeśli robot będzie rozładowany, szybkie tempo ładowania pozwoli mu błyskawicznie wrócić do pracy i przygotować ogród przed przyjściem gości.

Warto również zwrócić uwagę na funkcję automatycznego ładowania. Robot wyposażony w to rozwiązanie samodzielnie monitoruje stan energii i w razie potrzeby wraca do stacji dokującej bez ingerencji użytkownika. Po uzupełnieniu mocy maszyna jest gotowa do kontynuowania cyklu, co czyni proces pielęgnacji trawnika niemal całkowicie bezobsługowym.

Poziom hałasu

Kwestia głośności pracy urządzenia jest kluczowa dla komfortu domowników – tutaj zasada jest prosta: im niższy poziom decybeli, tym lepiej. Standardowe, najchętniej wybierane modele generują zazwyczaj dźwięk w przedziale 60–80 dB. Parametr ten nabiera szczególnego znaczenia, jeśli planujemy relaksować się w ogrodzie w tym samym czasie, w którym kosiarka automatyczna wykonuje swoje zadania.

Należy jednak pamiętać o technicznej zależności: natężenie hałasu jest najczęściej bezpośrednio powiązane z wydajnością silnika. Z reguły większa moc, niezbędna do obsługi trudniejszego terenu, wiąże się z nieco głośniejszą pracą podzespołów. Dlatego wybierając idealnego robota, warto szukać złotego środka, analizując poziom hałasu w zestawieniu z pozostałymi parametrami technicznymi urządzenia. Ewentualnie, co wydaje się dobrą praktyką, założyć, że robot będzie kosił trawę akurat wtedy, kiedy nikt nie będzie odpoczywał na ogrodzie - przy takiej strategii poziom hałasu nie jest szczególnie istotny.

Szerokość koszenia

Szerokość koszenia wpływa między innymi na czas pracy kosiarki autonomicznej (tu znowu – im większa szerokość, tym trawnik będzie skoszony szybciej). Jednak większa szerokość koszenia to większe gabaryty samego robota koszącego i mniejsza zwrotność. W przypadku małego ogrodu nie warto zatem stawiać na robota oferującego dużą szerokość koszenia, zakładając, że będzie miał on do pokonania więcej wąskich ścieżek niż podczas pracy na ogrodzie o powieszchni piłkarskiego boiska.

Dodatkowe funkcje

Czujniki deszczu – nie jest tajemnicą, że nie należy kosić mokrej trawy. Robot z takimi czujnikami przerwie koszenie, gdy zacznie padać deszcz.

Czujniki wysokości trawy – taki czujnik zapewni, że robot nie będzie kosić skoszonej trawy, co pozwoli między innymi zaoszczędzić energię zgromadzoną w akumulatorze i zadba o estetykę koszonego ogrodu.

Mulczowanie – to funkcja rozdrabniania skoszonej trawy na małe fragmenty. Dzięki niej nie trzeba zbierać skoszonej trawy, a ta sama z siebie działa jak naturalny nawóz.

Smart robot koszący – możliwość połączenia robota do koszenia trawy ze smartfonem i specjalną aplikacją otwiera nowe możliwości. Można między innymi ustawić harmonogram pracy robota czy wskazać konkretną powierzchnię do skoszenia.

Najlepsze roboty koszące. Ranking 2026:

Stiga A 50v



Stiga A 50v to zaawansowany robot koszący z innowacyjnej serii autonomicznej, zaprojektowany do precyzyjnej pielęgnacji trawników o powierzchni do 5000 m2. Urządzenie wyróżnia się brakiem konieczności instalacji przewodu obwodowego dzięki opatentowanej technologii nawigacji GPS-RTK z inteligentnym planowaniem tras, które zapewniają stabilny sygnał nawet przy przeszkodach i efektywną pracę. Sercem maszyny jest akumulator ePower o pojemności 10 Ah, który pozwala na efektywną pracę przy minimalnej liczbie cykli ładowania.

Robot posiada szerokość koszenia wynoszącą 26 cm, a za cięcie odpowiadają 6 obrotowych noży, które gwarantują idealny efekt mulczowania. Wysokość koszenia jest regulowana elektrycznie w zakresie 20–65 mm. Model A 50v radzi sobie ze spadkami terenu do 50 proc., co czyni go bardzo wszechstronnym. Całość zarządzana jest z poziomu aplikacji STIGA.GO, która umożliwia pełną personalizację harmonogramów i stref pracy, oferując użytkownikowi najwyższy poziom wygody i doskonałą bezobsługowość. Mamy tu również do 30 niezależnych stref i do 210 minut pracy na jednym cyklu ładowania.

Dreame A1 Pro



Dreame A1 Pro to flagowy robot koszący nowej generacji, który rewolucjonizuje pielęgnację dużych ogrodów dzięki technologii LiDAR. Urządzenie eliminuje potrzebę stosowania tyczek RTK czy przewodów granicznych, oferując precyzyjne mapowanie 3D w zasięgu do 70 metrów. Model ten cechuje się imponującą wydajnością powierzchniową do 2000 m2, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla rozległych posesji. Za nienaganny wygląd trawnika odpowiada tarcza tnąca o szerokości koszenia 22 cm, pracująca z prędkością obrotową do 2200 obr./min.

Model A1 Pro umożliwia elektryczną regulację wysokości koszenia w zakresie 30–70 mm, bez trudu pokonuje wzniesienia o nachyleniu do 45 proc. Wyposażono go w system unikania przeszkód, który wykrywa ponad 11 rodzajów obiektów, zapewniając bezpieczeństwo zwierzętom i meblom ogrodowym. Całością zarządza intuicyjna aplikacja Dreamehome, pozwalająca na tworzenie stref i harmonogramów, a wbudowany akumulator o pojemności 5 Ah gwarantuje cykle pracy wystarczające do ogarniania ogrodu o powierzchni w okolicach 2000 m2. Cieszy tez krótki czas ładowania, wynoszący jedynie 65 minut.

Mova 600



Mova 600 to kompaktowy i nieskomplikowany robot koszący, stworzony z myślą o efektywnej pielęgnacji trawników o powierzchni do 600 m2. Urządzenie łączy w sobie wysoką kulturę pracy - hałas na poziomie poniżej 60 dB z prostotą obsługi i skuteczną nawigacją dzięki implementacji LiDAR-a. Za nienaganny wygląd murawy odpowiada precyzyjny system tnący z trzema ruchomymi ostrzami, które zapewniają doskonały efekt mulczowania, zamieniając ścinki w naturalny nawóz.

Robot charakteryzuje się dużą zwinnością, radząc sobie ze wzniesieniami o nachyleniu do 45 proc. Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 20 do 60 mm, co pozwala dostosować wygląd trawnika do indywidualnych preferencji. Mova 600 została wyposażona w inteligentne czujniki deszczu, które automatycznie kierują ją do stacji dokującej przy złej pogodzie, oraz czujniki uderzeniowe chroniące przeszkody. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi i dedykowanej aplikacji, użytkownik może zdalnie programować harmonogramy pracy, co sprawia, że utrzymanie idealnego ogrodu staje się niemal bezobsługowe.

Worx Landroid Vision M600



Worx Landroid Vision M600 to robot koszący wyposażony w kamerę Full HD z HDR i zaawansowaną sieć neuronową, który nie wymaga instalacji przewodu ograniczającego. Model ten jest dedykowany do ogrodów o powierzchni do 600 m2, oferując robiącą wrażenie precyzję omijania przeszkód, co czyni go bezpiecznym dla dzieci i zwierząt.

Worx Landroid Vision M600 dysponuje szerokością koszenia 18 cm i wydajnym systemem tnącym z funkcją Cut to Edge, który minimalizuje potrzebę ręcznego docinania krawędzi. Wysokość koszenia jest regulowana elektrycznie w zakresie 30–60 mm. Sercem maszyny jest wymienny akumulator PowerShare o pojemności 2 Ah, kompatybilny z innymi narzędziami marki Worx. To inteligentne, ciche i całkowicie bezobsługowe rozwiązanie dla nowoczesnego domu, nie dorastające do liderów na rynku robotów koszących, ale godne polecenia do mniejszych ogrodów - również za sprawą atrakcyjnej ceny.

Gardena Sileno Life 750



Gardena Sileno Life 750 to synonim ciszy i precyzji w pielęgnacji średniej wielkości trawników. Model ten został zaprojektowany do efektywnej obsługi powierzchni do 750 m2, oferując wyjątkowy komfort użytkowania dzięki ograniczeniu poziomu hałasu do zaledwie 57 dB. Urządzenie charakteryzuje się szerokością koszenia 22 cm, a system tnący oparty na 3 obrotowych ostrzach zapewnia precyzyjne cięcie i naturalne nawożenie poprzez mulczowanie.

Robot wyróżnia się systemem SensorCut, który eliminuje powstawanie pasów na trawniku i SensorControl, automatycznie ustalającym częstotliwość koszenia, bazując na tempie wzrostu trawy, oraz funkcją CorridorCut, pozwalającą na sprawne koszenie w wąskich przejściach - już od 60 cm. Sileno Life 750 radzi sobie ze wzniesieniami o nachyleniu do 35 proc. Wysokość koszenia można płynnie regulować w zakresie 20–50 mm. Dzięki klasie odporności IPX5 kosiarka pracuje bez względu na pogodę, a jej czyszczenie jest niezwykle proste – wystarczy użyć węża ogrodowego. Całość dopełnia intuicyjna aplikacja mobilna, umożliwiająca pełne zarządzanie harmonogramem pracy robota.

Parkside PAMRS 1000 A1



Czy w zestawieniu robotów koszących mogło zabraknąć sprzętu z Lidla? Cóż, nie! Popularność Parkside PAMRS 1000 A1 sprawia, że zwyczajnie trzeba o nim wspomnieć. To po prostu solidna i przystępna cenowo propozycja dla właścicieli ogrodów, łącząca funkcjonalność z charakterystyczną dla marki wydajnością. Urządzenie zostało zaprojektowane do automatycznej pielęgnacji trawników o powierzchni do 1000 m2. Za skuteczne cięcie odpowiada system 3 noży o szerokości koszenia 22 cm, co zapewnia optymalne tempo pracy.

Robot z Lidla umożliwia centralną regulację wysokości koszenia w zakresie 25–60 mm, pozwalając na precyzyjne dostosowanie wyglądu murawy i radzi sobie z nachyleniem terenu do 35 proc. Urządzenie wyposażono w zintegrowany czujnik deszczu, który kieruje robota do stacji dokującej przy złej pogodzie, oraz czujniki przeszkód i podnoszenia dla maksymalnego bezpieczeństwa. Zarządzanie odbywa się poprzez intuicyjny wyświetlacz LCD lub aplikację Parkside, która umożliwia konfigurację indywidualnych harmonogramów pracy i stref koszenia. Minusy? Cóż, ten robot nie jest tak “inteligentny” jak inne z naszego zestawienia, nie bazuje na nawigacji czy kamerach i wymaga tradycyjnego wyznaczenia powierzchni koszenia, ale jest doskonale wyceniony i bardzo skuteczny.

Jaki robot koszący wybrać? Subiektywna opinia

Co wybrać? Oto jest pytanie! W tym zestawieniu będzie bez kontrowersji i najlepszy, najbardziej godny polecenia robot to bezwzględnie Stiga A 50v. Mamy tu topowe urządzenie wyposażone w szereg innowacyjnych rozwiązań, które łączy pełną bezobsługowość z dużą efektywnością. To rzecz jasna propozycja dla tych majętnych, ale przy tym wybór, którego żaden właściciel większego ogrodu nie będzie żałował. Opinię podpieram własnymi doświadczeniami - przyszło mi niegdyś testować robota Stigi starszej generacji i byłem pod wielkim wrażeniem tej maszyny.



