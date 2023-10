Jaka niszczarka do domu lub biura jest obecnie najbardziej warta zakupu? Ten ranking zawiera pięć polecanych modeli kierowanych do osób o różnych wymaganiach i budżetach – od 100 do 1000 złotych.

Niszczarka do papieru jest jednym z najważniejszych urządzeń biurowych, ale warto mieć ją także w mieszkaniu. Pozwala szybko i w prosty sposób niszczyć dokumenty i inne materiały zawierające poufne informacje, takie jak dane osobowe czy teleadresowe, ale też szczegóły dotyczące aktualnie prowadzonych działań. Jaką niszczarkę wybrać w 2023 lub 2024 roku? Przedstawiamy piątkę, która naszym zdaniem szczególnie zasługuję na uwagę.

Jaka niszczarka do biura lub domu? Ranking 2023:

Ranking kierowany jest do użytkowników domowych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub mikro albo małe przedsiębiorstwo. Dlatego też górny pułap cenowy ustawiliśmy na poziomie 1000 zł. Jeśli potrzebujesz modelu wyższej klasy, najlepiej będzie skorzystać ze spersonalizowanej porady.

Budżet na poziomie 1000 zł wystarczy jednak, by kupić sprzęt o wysokiej wydajności, zapewniający bezpieczeństwo danych (zapisanych nie tylko na papierze, ale też kartach magnetycznych czy płytach kompaktowych), a zarazem cechujący się dobrą jakością wykonania. W naszym zestawieniu znajdziesz też tańsze modele, których ceny rozpoczynają się od 100 złotych. Przejdźmy więc do rzeczy…

ActiveJet ASH-0601S – bardzo tania a dobra niszczarka do papieru Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli okazyjnie zdarza ci się niszczyć dokumenty i szukasz możliwie taniego urządzenia do domu, to dobrym wyborem będzie ActiveJet ASH-0601S. Pod tą nazwą kryje się kosztujący około stówki sprzęt, który jednorazowo mieści 6 kartek papieru. Tnie je na paski o szerokości 7,2 mm i umieszcza w koszu o pojemności 10 l. Nie zapewni pełnej poufności, ale w typowych domowych zastosowaniach sprawdzi się bez zarzutu. Urządzenie dość szybko się nagrzewa, więc nie pozwoli na niszczenie dziesiątek arkuszy na jednym posiedzeniu, ale wystarczy odczekać kilka-kilkanaście minut i kontynuować pracę. W przypadku zacięcia przydatna okazuje się też funkcja cofania. Najważniejsze cechy: Szerokość szczeliny 220 mm

Wymiary ścinek 7.2 mm

Wydajność niszczarki 6 A4/80g ilość/gramatura

Pojemność pojemnika 10 l

Poziom bezpieczeństwa DIN 1

Fellowes 6M – prawdopodobnie najlepsza niszczarka do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dla nieco bardziej wymagających użytkowników domowych świetną opcją będzie Fellowes 6M. Urządzenie zapewnia poziom bezpieczeństwa P-4, niszcząc dokumenty na ścinki o wymiarach 4 x 12 mm. Poza papierem radzi sobie także z mniejszymi zszywkami i spinaczami, a nawet kartami kredytowymi. Choć szczelina mieści tylko 6 kartek, model ten jest dość szybki w działaniu, a kosz o pojemności 13 l sprawia, że nie trzeba go zbyt często opróżniać. Na dobrą sprawę jedynym minusem może być relatywnie głośne działanie, ale to już właściwie czepliwość. W ostateczności jest to także dobry sprzęt do mikrobiura. Najważniejsze cechy: Szerokość szczeliny 220 mm

Wymiary ścinek 4 x 12 mm

Wydajność niszczarki 6 A4/70g ilość/gramatura

Niszczenie innych materiałów zszywki i spinacze, karty kredytowe

Pojemność pojemnika 13 l

Poziom bezpieczeństwa P-4

Fellowes 53C stanowi ciekawą alternatywę dla modelu przedstawionego powyżej. Kosztuje kilkadziesiąt złotych więcej i zapewnia niższy poziom poufności (mówimy o ścinkach 4 x 35 mm), ale za to mieści w szczelinie aż 10 kartek, a kosz ma pojemność 23 l. To lepsza opcja do małego biura i nadal świetny wybór do domu.

HSM Shredstar X6 Pro – świetna niszczarka poufnych dokumentów Ocena benchmark.pl









4,6/5 Modelem HSM Shredstar X6 Pro przechodzimy już konkretnie do urządzeń kierowanych do firm. Jest to konkretnie niszczarka do małego biura, cechująca się poziomem bezpieczeństwa P-5. Efektem jej działania są bardzo małe ścinki – o rozmiarach 2 x 15 mm. Poza papierem jest w stanie niszczyć także zszywki i spinacze, karty kredytowe oraz płyty kompaktowe. Po stronie plusów tego sprzętu należałoby także wymienić: duży kosz (o pojemności 20 l), komplet zabezpieczeń oraz wysoką kulturę pracy, ze szczególnym uwzględnieniem cichego działania. Najważniejsze cechy: Szerokość szczeliny 220 mm

Wymiary ścinek 2 x 15 mm

Wydajność niszczarki 6 A4/?g ilość/gramatura

Niszczenie innych materiałów zszywki i spinacze, płyty kompaktowe, karty kredytowe

Pojemność pojemnika 20 l

Poziom bezpieczeństwa P-5

Rexel Secure X10-SL to równie interesujący model. Oferowany jest w podobnej cenie, a jego największym plusem jest szczelina mieszcząca nie 6, lecz aż 10 arkuszy. Minusem z kolei jest niższy poziom poufności (P-4 ze ścinkami 4 x 40 mm). Mimo to na pewno warto rozważyć wybór tego sprzętu, podobnie jak innych modeli tego producenta.

Fellowes Microshred 450M – najlepsza niszczarka do biura (MSP) Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejnym modelem w naszym zestawieniu jest Fellowes Microshred 450M. To urządzenie kierowane do małych firm, którym jest w stanie zaoferować szybkie niszczenie dokumentów na ścinki o rozmiarach 2 x 12 mm. Do tego niszczy także płyty kompaktowe, karty kredytowe oraz elementy, takie jak zszywki. W jego szczelinie mieści się 9 arkuszy papieru, a kosz o pojemności 22 l nie zapełnia się zbyt szybko. Oczywiście nie brakuje też wszystkich podstawowych zabezpieczeń ani funkcji cofania, przydatnej w przypadku zacięcia. Najważniejsze cechy: Szerokość szczeliny 230 mm

Wymiary ścinek 2 x 12 mm

Wydajność niszczarki 9 A4/?g ilość/gramatura

Niszczenie innych materiałów zszywki i spinacze, płyty kompaktowe, karty kredytowe

Pojemność pojemnika 22 l

Poziom bezpieczeństwa P-5

Fellowes AutoMax 100M – szybka i mocna niszczarka do dokumentów Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ustaliliśmy, że budżet wynosi 1000 złotych. Najlepszym modelem, jaki możemy kupić w tych pieniądzach, jest Fellowes AutoMax 100M. Wprawdzie cechuje się on poziomem bezpieczeństwa P-4, ale ścinki należą do wyjątkowo małych – mają rozmiary 4 x 10 mm. Duży kosz (o pojemności 23 l) też nie jest bez znaczenia, podobnie jak stosunkowo ciche działanie, będące efektem zastosowania technologii SilentShred. Największym minusem jest brak możliwości niszczenia innych materiałów niż papier, największym plusem natomiast – tryb automatyczny, dzięki któremu możemy po prostu zostawić 100 arkuszy, a urządzenie samodzielnie zajmie się ich niszczeniem. Najważniejsze cechy: Szerokość szczeliny 220 mm

Wymiary ścinek 4 x 10 mm

Wydajność niszczarki 10 A4/?g ilość/gramatura

Pojemność pojemnika 23 l

Poziom bezpieczeństwa P-4

Fellowes AutoMax 200M również oferuje tryb automatyczny (i to obsługując nawet 200 arkuszy). Spełnia ponadto wymogi normy P-5, niszcząc dokumenty na ścinki o wymiarach 2x14 mm. To szybkie, ciche i proste w użytkowaniu urządzenie, które mogłoby być idealną opcją do małej firmy. Nie zmieściło się jednak w rankingu ze względu na cenę (ok. 1500 zł).

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.