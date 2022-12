Bezpieczeństwo i stabilność to podstawa w konstruowaniu sieci w miejscu pracy. Dla małych i średnich firm słusznie kuszące mogą okazać się rozwiązania z segmentu domowego. W oparciu o ofertę ASUS doradzimy Wam, na co zwrócić uwagę wybierając router do firmy.

Szukając dobrego routera do domu nie musimy zwracać uwagi na tak wiele czynników, jak w przypadku sprzętu, który ma pracować w naszym miejscu pracy. Pozornie wybierając router do firmy (małej i średniej) najprościej byłoby przyjrzeć się polecanym routerom z Wi-Fi 6, ale realnie istotnych czynników jest znacznie więcej. Postaramy się je Wam możliwie jasno przedstawić, tak aby maksymalnie ułatwić wybranie optymalnego routera do obsługi sieci w niedużej lub nawet nieco większej firmie, jednocześnie nie przepłacając za sprzęt klasy korporacyjnej. Ostatecznie każda firma zasługuje na to, aby w pełni wykorzystać szybkość swojego łącza z Internetem!

Bezpieczeństwo wewnątrz i na zewnątrz sieci

Zacznijmy od tego, co oczywiste – sieć w miejscu pracy, a zatem router w firmie, musi chronić nasze urządzenia przed różnego typu atakami. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń, które nie mają możliwości ochrony we własnym zakresie, czyli wszelkiego typu sprzętu klasy IoT. Są to sprzęty korzystające z Internetu „pasywnie”, zatem przykładowo nasze zegarki, wszelkie czujniki (okna, drzwi, światło, pogoda), telewizory czy nawet ekspresy do kawy. Zapewnienie odpowiedniej ochrony leży w tym przypadku właśnie po stronie routera i warto się upewnić czy ten, który mamy na oku, jest w nią wyposażony. Routery ASUS w tym przypadku oferują pakiet zabezpieczeń ASUS AiProtection, napędzany przez Trend Micro, zatem jednego z liderów w branży zabezpieczeń i ochrony antywirusowej.

Kolejną przydatną funkcją w kwestii zabezpieczeń i ogólnie ochrony (a także do pewnego stopnia utrudnienia śledzenia naszych poczynań w sieci) jest obsługa z poziomu routera wirtualnych sieci prywatnych (VPN). To oczywiście osobno płatne usługi (darmowe też istnieją, ale w tym przypadku, jak wiadomo, to my jesteśmy produktem), jednak bez odpowiednio rozbudowanego routera nic nam po takim rozwiązaniu. Tutaj, jeżeli na tym aspekcie bezpieczeństwa nam zależy, trzeba się upewnić, czy wybrany router jest z taką funkcją kompatybilny. Wybierając routery ASUS mamy co do tego praktycznie pewność – większość urządzeń tego producenta oferuje zarówno pracę w trybie klienta, jak i serwera VPN.

Łatwa, ale nie uboga konfiguracja

Routery domowe często stawiają na bardzo uproszczoną konfigurację, co może być dobre dla właśnie domowych użytkowników, ale zupełnie nie sprawdza się w biznesie, w którym chcemy mieć pełną kontrolę nad sprzętem. ASUS zdaje się obecnie najlepiej łączyć te dwa światy, oferując dostęp do praktycznie każdej, nawet najmniejszej zmiennej pracy routera, ale jednocześnie robi to z pomocą bardzo przejrzystego interfejsu w przeglądarce (ASUSWRT) i prawdopodobnie najlepszej aplikacji mobilnej.

Jedną z najważniejszych funkcji, jakie powinien oferować router w firmie, jest obsługa wielu przyłączy Internetu jednocześnie. Najlepiej jeżeli łącza będzie można nie tylko używać w roli „zapasu” (który automatycznie się aktywuje, gdy pierwsze łącze przestanie działać), ale również w roli równoważenia obciążenia sieciowego. Zapewne nie zdziwi Was, gdy napiszemy, że w tej kwestii routery ASUS stanowczo się wyróżniają, gdyż pozwalają obsługiwać do nawet trzech niezależnych przyłączy (w tym jedno mobilne z modemu LTE, podpiętego przez USB). Jeżeli taki router ASUS połączymy ze stosownym UPS, to już nigdy nie utracimy dostępu do Internetu.

Nie bez znaczenia w zastosowaniach profesjonalnych będą również narzędzia do generowania statystyk. Ostatecznie chcemy mieć kontrolę nad ruchem w naszej sieci firmowej (oraz sieci gości), aby w razie problemów móc łatwo zlokalizować ich genezę. A skoro już przy problemach jesteśmy, to długi okres wsparcia dla oprogramowania (funkcjonalności i zabezpieczeń), a także łatwa komunikacja z działem wsparcia, to również niesamowicie istotne kwestie przy wyborze routera. To oczywiście również pole, na którym (pośród routerów domowych) ASUS wyróżnia się bardzo pozytywnie. Aktualizacje oprogramowania potrafią być dostarczane nawet wiele lat po premierze sprzętowej, a w przeglądarkowym interfejsie zarządzania znajdziemy bardzo wygodny panel do komunikacji z działem wsparcia (sprawdziliśmy i działa wyśmienicie!).

Postaw na nowe standardy – Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6E

Przy rosnących wymaganiach wobec przepustowości sieci, nawet w kontekście zwykłego surfowania po Internecie, z pewnością nie można oszczędzać na wydajności Wi-Fi, z którego korzystamy przecież na telefonach, tabletach, a czasem również na laptopach, z których pracujemy. Wybierając router z Wi-Fi 6, nie tylko zyskujemy dostęp do wyższej przepustowości samego Wi-Fi (co ma znaczenie, jeżeli do pokrycia mamy większy obszar i część urządzeń łączy się już przy gorszym zasięgu), ale również nowszych rozwiązań w zakresie równoważenia obciążenia. Przykładowo funkcja OFDMA pozwala w pełni wykorzystać potencjał naszego routera, nawet gdy łączy się z nim znacznie więcej urządzeń. Dobra wiadomość jest taka, że obecnie za standard ten nie trzeba dużo dopłacać – podstawowe routery spełniające takie wymagania zaczynają się już od nieco ponad 300 zł.

Dodatkową zaletą wybierania najnowszych standardów jest możliwość korzystania ze znacznie mniej obciążonych zakresów pracy Wi-Fi. Mowa tu oczywiście o Wi-Fi 6E, które wykorzystuje zakres 6 GHz. Jeżeli wasza działalność mieści się w miejscu o dużym natężeniu sieci Wi-Fi, to stanowczo warto taką opcję rozważyć, aby nasza sieć znajdowała się na zupełnie osobnym zakresie. To niestety jest obecnie bardzo drogie rozwiązanie, oferowane tylko przez topowe routery – np. ASUS GT-AXE11000.

Nowsze standardy dotyczą również nowszych zabezpieczeń samego Wi-Fi – szyfrowanie połączenia oraz doskonalsze techniki chroniące przed dostępem obcych do naszej podsieci to stanowczo istotny aspekt działania urządzeń sieciowych w firmie. Dodatkowo wybierając odpowiednio mocny router do firmy możemy na nim wydzielić niezależną sieć dla gości, która nie będzie wpływać na wydajność działania naszej wewnętrznej sieci Wi-Fi (tzn. będzie operować na osobnych antenach). Routery ASUS wypada tu pochwalić za wyśmienite narzędzia do konfiguracji i zarządzania sieciami bezprzewodowymi.

Jeżeli firma to NAS, a jeżeli NAS to 2,5 Gbps lub nawet 10 Gbps „po kablu”

Kolejny, bardzo często ignorowany, ale niesamowicie istotny aspekt routera do firmowych zastosowań to możliwość podłączenia do dedykowanego portu lokalnego NAS (sieciowego serwera dysków lub inaczej sieciowego magazynu danych). Standardowo routery zwykle wyposażone są w 4 złącza o przepustowości 1 Gbps, podczas gdy współczesne serwery NAS oferują transfer na poziomie 2,5 Gbps i wyżej. Aby zapewnić dużej liczbie pracowników jednocześnie szybki dostęp do zasobów sieciowych, router w firmie powinien posiadać przynajmniej jeden taki szybki port. W tym przypadku bardzo atrakcyjnie jawi się ASUS RT-AX86U, który poza standardowym zestawem 4xGbE oferuje właśnie złącze 2,5 GbE.

Jeżeli w firmie działamy bardzo dużo na danych zebranych na tego typu dysku sieciowym, to warto rozważyć pójście nawet krok dalej i przeskok od razu na złącze 10 GbE. Najlepiej jeżeli złączy takich będzie więcej, tak aby do jednego z nich podpiąć dodatkowy przełącznik (który połączy więcej komputerów w tych nowszych standardach komunikacji), a do drugiego bezpośrednio wpiąć bardzo wydajny NAS. Takie routery oczywiście są też bardzo drogie, ale pamiętajmy, że poza tą przepustowością oferują również cały szereg pozostałych usprawnień oraz ogólnie dużo większą wydajność, wynikającą z mocniejszych podzespołów. Świetnym przykładem takiego topowego routera może być jakiś czas temu testowany przez nas ASUS RT-AX89X.

Jeżeli już posiadacie NAS, to możliwe, że korzysta on z techniki agregacji kilku złączy 1 GbE (tak dawniej radzono sobie z limitami przepustowości) i tu pojawia się dylemat, bo nowe routery nadal zwykle oferują tylko 4 takie złącza i połowę trzeba by oddelegować do NAS. Na szczęście „zwykle” nie oznacza, że zawsze. Jednym z nielicznych wyjątków od tej reguły jest router ASUS RT-AX88U, oferujący aż 8 złączy 1 GbE, jednocześnie będąc zgodnym z niemal wszystkim najnowszymi standardami. W jego przypadku do pełni szczęścia zabrakło tylko Wi-Fi 6E, ale obecne w tym modelu 8 strumieni Wi-Fi 6 i tak zapewnia ogromny zapas przepustowości bezprzewodowej - blisko 5 Gbps.

Potencjał rozbudowy jest równie istotny, czyli kompatybilność z mesh

Czasami bywa tak, że specyficzna konstrukcja naszego miejsca pracy (zwłaszcza starsze budownictwo ze zbrojonymi ścianami) okaże się być zbyt wymagająca nawet dla najmocniejszych routerów na rynku. Na szczęście nowoczesne routery (przynajmniej te od ASUS) są na taką sytuację gotowe i praktycznie każdy router z serii RT-AX można rozbudować o kolejny model z takim oznaczeniem, aby razem utworzyły sieć, potocznie określaną mianem mesh. Pozwala to na automatyczne, nieodczuwalne dla użytkownika, przełączanie się pomiędzy węzłami sieci Wi-Fi. Takie punkty (kolejne routery) można łączyć zarówno bezprzewodowo, jak i z użyciem kabla (co zalecamy). Co ważne, kolejne punkty nie muszą już być równie mocne, co nasz główny router, gdyż i tak będą pracować jako właśnie punkt dostępowy. Ba! W przypadku AiMesh (rozwiązanie stosowane przez ASUSa) możemy nawet użyć starszych routerów z Wi-Fi 5, z których znakomita część również jest z tą funkcją kompatybilna.

Jeżeli z góry wiemy, że jeden router nam nie wystarczy, to warto skierować się od razu w stronę rozwiązań mesh. Tu ponownie moglibyśmy Was odesłać do zestawienia najlepszych zestawów Wi-Fi mesh, ale pamiętajcie, aby mieć na uwadze wszystkie wyżej wskazane uwagi. W naszym zestawieniu również nie uwzględniono nowości, które dopiero niedawno trafiły do sprzedaży, jak spektakularnie potężny zestaw ASUS ZenWiFi Pro ET12. Ten nie tylko oferuje 3 zakresy pracy Wi-Fi (w tym jeden to 6 GHz Wi-Fi 6E), ale również posiada dwa złącza 2,5 GbE i najszybszy obecnie stosowany w routerach ASUS 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 2 GHz. Oczywiście zapewnia też dostęp do całej wspomnianej wcześniej otoczki bezpieczeństwa i konfiguracyjności.

Czy warto do małej lub średniej firmy wybrać domowy router?

Po przeczytaniu całego artykułu raczej nie powinniście mieć wątpliwości, że (odpowiednio dobrany) domowy router bez najmniejszego problemu poradzi sobie z obsługą nawet średniego rozmiaru biznesu. Oczywiście pojęcie „średni” jest tu bardzo względne i zależne od charakteru pracy. Jeżeli planujecie otworzyć działalność zajmującą się hostingiem miejsca na dane albo całych serwisów internetowych, to lepiej zgłosić się do profesjonalnego wykonawcy instalacji sieciowych, aby dobrał odpowiedni (nie domowy) sprzęt, nawet jeżeli firmą ma zarządzać garstka ludzi. Z drugiej strony pokazane w artykule routery ASUS bez problemu poradzą sobie z obsługą nawet dużej redakcji, w której pracuje kilkanaście lub nawet ponad dwadzieścia osób, które codziennie intensywnie przeglądają Internet w poszukiwaniu filmów z małymi kotkami ;) Zatem w przypadku większości małych i średnich firm optymalny będzie właśnie wybór solidnego i funkcjonalnego routera, którego sami będziemy w stanie z łatwością skonfigurować pod nasze potrzeby - tu nie trzeba przepołacać za rozwiązania klasy enetrprise, ale też lepiej nie zdawać się na to co wpychają najniższym kosztem dostawcy usług.

Artykuł powstał we współpracy z firmą ASUS.