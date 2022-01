Tablet graficzny to jedno z podstawowych narzędzi pracy grafika, projektanta czy rysownika. To ważne, by wybrać go dobrze. Wierzymy, że dzięki temu zestawieniu właśnie tak będzie. Oto nasz ranking tabletów graficznych.

Dobry tablet graficzny to określenie, które trudno w prosty sposób zdefiniować. Ze względu na to, że jest to narzędzie pracy, powinno być idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dobrze dobrany tablet do rysowania musi mieć odpowiedni rozmiar (a urządzenia mają od 8 do nawet 24 cali), oferować właściwą precyzję i rozdzielczość czy wreszcie mieć panel dotykowy albo wyświetlacz LCD. Tworząc nasz ranking tabletów graficznych, staraliśmy się zawrzeć w nim coś dla każdego – zerknij i wybierz ten, który najbardziej ci odpowiada.

Jaki tablet graficzny? Ranking 2022:

Dobry tablet graficzny – do 500, 1000, 2000 zł…?

Najtańsze urządzenie w naszym rankingu kosztuje 250 złotych, najdroższe jest od niego kilkanaście razy droższe. W kategorii do 1000 zł mówimy wyłącznie o prostych tabletach z panelami dotykowymi – precyzyjna alternatywa dla myszki. Powyżej tej kwoty można już znaleźć tablety graficzne z wyświetlaczami LCD – o tyle wygodniejsze, że pozwalają nanosić zmiany bezpośrednio na obrazie.

Im więcej jesteś w stanie wydać, tym na wyższą rozdzielczość i większą precyzję możesz liczyć. Dochodzą też dodatkowe przyciski do zaprogramowania oraz elementy, takie jak regulowane podstawki. Osiągalne są również większe przekątne – już nie 10-13 cali, lecz 16, 20, a nawet 24 cale. Czas już przejść do rzeczy…

Jaki tablet do rysowania wybrać? Odpowiedź przyniesie nasz ranking tabletów graficznych

Wacom One M – dobry i tani tablet graficzny dla początkujących twórców Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z cyfrowym rysunkiem albo po prostu masz niewielkie wymagania, to najlepiej zrobisz, decydując się na zakup niedrogiego urządzenia, takiego jak Wacom One M. Pomimo niewysokiej ceny zapewnia całkiem wysoką precyzję, jako że jest w stanie rozróżnić przeszło 2 tysiące stopni nacisku. Około 10-calowy panel dotykowy to też niemała przestrzeń robocza, więc praca z tym tabletem jest jak najbardziej komfortowa i ergonomiczna. Nie można mu także odmówić mobilności – waży niespełna pół kilograma i ma mniej niż 9 milimetrów grubości.



Rozdzielczość: 2540 lpi

Poziomy nacisku: 2048

Prędkość odczytu: 133 pps Najważniejsze cechy: Waga 450 g

Wyświetlacz (przekątna) 10 cale/cali

Huion Inspiroy Dial Q620M – bezprzewodowy tablet graficzny do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Choć również reprezentuje kategorię tanich tabletów graficznych, Huion Inspiroy Dial Q620M kosztuje niecałe dwa razy więcej niż poprzedni model. Równocześnie jednak jego możliwości są też zdecydowanie wyższe. Po pierwsze: ma większy, bo około 12-calowy panel dotykowy. Po drugie: jego piórko wykrywa aż 8192 poziomy nacisku i w dodatku uwzględnia kąt nachylenia (+/-60%). Po trzecie: wykorzystuje łączność bezprzewodową (z odbiornikiem USB). Wreszcie po czwarte: oferuje dodatkowo wielofunkcyjne kółko i 8 przycisków, które można sobie swobodnie zaprogramować – to znacząco ułatwia korzystanie ze skomplikowanych programów typu Photoshop, 3DS MAX czy Corel Draw.



Rozdzielczość: 5080 lpi

Poziomy nacisku: 8192

Prędkość odczytu: 266 pps Najważniejsze cechy: Waga 666 g

Wyświetlacz (przekątna) 12 cale/cali

Wacom Intuos M BT – tablet graficzny do 1000 zł z łącznością Bluetooth Ocena benchmark.pl









4,6/5 Wacom Intuos M BT to kolejny w naszym rankingu tablet graficzny dla amatorów i profesjonalistów na początku swojej drogi. W sam raz i do rysowania, i do retuszu zdjęć. Tym, co go wyróżnia, jest obecność modułu Bluetooth, dzieki któremu jest w stanie łączyc się z innymi urządzeniami bez przewodów ani odbiorników. Oferuje przy tym sporą przestrzeń roboczą i wysoką precyzję działania, więc zyskując korzyści, niczego się nie traci. Oczywiście w razie czego można też skorzystać ze standardowego połączenia USB. Tablet ma również cztery przyciski szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji.



Rozdzielczość: 2540 lpi

Poziomy nacisku: 4096

Prędkość odczytu: 133 pps Najważniejsze cechy: Waga 410 g

Wyświetlacz (przekątna) 10 cale/cali

Huion Kamvas Pro 13 – dobry tablet graficzny z wyświetlaczem LCD Ocena benchmark.pl









4,6/5 Huion Kamvas Pro 13 otwiera w naszym zestawieniu drugą kategorię tabletów graficznych, mianowicie wyposażonych nie w sam panel dotykowy, lecz w faktyczny wyświetlacz LCD. Ten model ma konkretnie 13-calowy ekran typu IPS o szerokich kątach widzenia, wiernym odtwarzaniu barw (120% palety sRGB) i rozdzielczości Full HD. Zapewnia komfortową edycję i retusz „na żywo”. Laminowany ekran sprawia, że odległość między panelem a matrycą jest tak mała, że nie stanowi żadnego problemu. Piórko z kolei gwarantuje wysoką precyzję i czułość.



Rozdzielczość: 5080 lpi

Poziomy nacisku: 8192

Prędkość odczytu: 266 pps Najważniejsze cechy: Waga 910 g

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Wyświetlacz (przekątna) 13 cale/cali

Wacom Cintiq 16 – (prawdopodobnie) najlepszy tablet graficzny na rynku Ocena benchmark.pl









4,5/5 Trudno znaleźć ranking tabletów graficznych bez tego modelu, to po prostu pozycja obowiązkowa – jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy sprzęt tego typu na rynku. To znaczy: o najlepszym stosunku ceny do oferowanych możliwości. Wacom Cintiq 16 ma całkiem spory, dokładnie 15,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD. W połączeniu z antyodblaskową powłoką zapewnia bardzo ładne i wiernie odwzorowane kolory. Pracę na tak dużym wyświetlaczu ułatwia podstawka, pozwalająca na ułożenie tabletu pod kątem. Wysoką precyzję działania gwarantuje z kolei piórko rejestrujące 8192 poziomy nacisku i kąt nachylenia do 60 stopni w każdą stronę.



Rozdzielczość: 5080 lpi

Poziomy nacisku: 8192

Prędkość odczytu: b/d Najważniejsze cechy: Waga 1900 g

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali Zobacz recenzję

XP-Pen Artist 24 Pro – bardzo duży tablet graficzny, z ekranem 24 cale Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeżeli potrzebujesz naprawdę dużego wyświetlacza, to XP-Pen Artist 24 Pro jest modelem, nad którym warto się zastanowić. Ten tablet graficzny może pochwalić się przekątną aż 24 cali – to zatem istny cyfrowy pulpit dla rysownika, grafika czy projektanta. Rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli i 120-procentowy pokrycie palety Adobe RGB, a do tego odczytywanie 8192 stopni nacisku – to najważniejsze cechy jego specyfikacji. Urządzenie zapewnia wygodną pracę także poprzez ergonomiczną podstawkę oraz zestaw aż 20 funkcjonalnych przycisków.



Rozdzielczość: 5080 lpi

Poziomy nacisku: 8192

Prędkość odczytu: 220 pps Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Wyświetlacz (przekątna) 24 cale/cali

Apple iPad Pro 11 – alternatywa dla tabletu graficznego, po prostu tablet Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na koniec propozycja, która może cię zaskoczyć, ale… Apple iPad jako tablet graficzny sprawdza się zaskakująco dobrze – szczególnie wtedy, gdy mówimy o zastosowaniach amatorskich czy też pół-profesjonalnych i szczególnie ten z dopiskiem „Pro”. Dlaczego akurat on? Ze względu na bardzo dobry i czuły wyświetlacz Liquid Retina. Pamiętaj tylko, by dokupić jeszcze rysik Apple Pencil, zapewniający „pikselową” precyzję. Taki zestaw będzie wprawdzie dużo droższy, ale też zdecydowanie bardziej praktyczny, bo równocześnie mamy tablet graficzny i zwykły tablet. Najważniejsze cechy: Waga 466 g

System operacyjny iPadOS

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2388x1668 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 11 cale/cali

Najlepsze tablety graficzne? Ich lista jest zdecydowanie dłuższa

Na koniec jeszcze kilka wyróżnień z naszej strony. Dla osób dysponujących ograniczonym budżetem interesującymi alternatywami dla dwóch modeli z rankingu mogą być urządzenia marki Huion, takie jak H640P, New 1060 Plus czy 610PRO V2. Na uwagę zasługują również tańsze modele firmy XP-Pen – przede wszystkim Star 03 i Deco 01 V2.

Osoby celujące nieco wyżej zainteresować mogą również inne modele z serii Huion Kamvas (szczególnie całkiem spory Kamvas 20). Urządzenia firmy Wacom natomiast można właściwie brać w ciemno. Dla porządku jednak wyróżnijmy przede wszystkim serię Intuos Pro – to bardzo zaawansowane tablety graficzne z gatunku bez wyświetlaczy.