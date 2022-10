Zastanawiasz się czym i jak czyścić ekran telewizora? Jesteś w dobrym miejscu, by poznać odpowiedź. Szczególną uwagę zwracam tu na błędy, jakich należy unikać, by próbując zadbać o telewizor nie doprowadzić do jego uszkodzenia.

Jak czyścić ekran telewizora?

Ekrany telewizorów nie są dotykowe, więc (w przeciwieństwie choćby do tych w telefonach) nie zostawiamy na nich raczej odcisków palców, no chyba że po domu hasają ciekawe świata dzieci. Zbiera się jednak na nich kurz, a wraz z nim mogą pojawić się także inne zabrudzenia. Jak sobie z nimi poradzić, czyli jak i czym czyścić ekran telewizora?

Kiedyś było to prostsze. W czasach, gdy telewizory przypominały mikrofalówki, miały ekrany pokryte grubym szkłem, którym właściwie żadne środki nie były straszne. Dzisiaj jednak odbiorniki TV mają zdecydowanie delikatniejsze wyświetlacze, w związku z czym trzeba się z nimi obchodzić łagodniej. Nie wystarczy byle jaka ścierka i dowolny płyn, bo to najkrótsza droga do uszkodzenia ekranu, a tego przecież byśmy nie chcieli. A zatem…

Czym czyścić ekran telewizora?

Do wyczyszczenia ekranu potrzebujesz oczywiście dwóch elementów: ścierki oraz środka czyszczącego. Najlepiej sprawdza się delikatna, a zarazem skuteczna ściereczka z mikrofibry (żadnych ręczników, gąbek czy chusteczek). Na sam kurz może być nawet sucha, a dla lepszych efektów należy spryskać ją niewielką ilością odpowiedniego aerozolu lub pianki – tak by była wilgotna, ale nie mokra.

Następnie delikatnymi ruchami kulistymi należy oczyścić całą powierzchnię wyświetlacza. Zdecydowane ruchy są wskazane, ale unikaj nadmiernego nacisku, ponieważ możesz w ten sposób naruszyć strukturę kryształów tworzących ekran LCD.

Uwaga: pod żadnym pozorem nie rozpylaj preparatu bezpośrednio na ekran, tylko właśnie na ścierkę. W innym przypadku drobne cząsteczki środka czyszczącego mogą się przesączyć przez krawędź ekranu, prowadząc do jego uszkodzenia.



Ta ładna pani robi to źle.

A jakie to te odpowiednie aerozole i pianki? W sklepach znajdziesz specjalne produkty czyszczące opracowane pod kątem delikatnego sprzętu elektronicznego. To najlepsze rozwiązanie, ponieważ w ich składzie brakuje środków, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia ekranów (mowa między innymi o alkoholu i acetonie).

Ale uważaj – zanim przystąpisz do takiego czyszczenia koniecznie wyłącz telewizor i odłącz go z prądu, aby uniknąć porażenia. Odczekaj też kilka minut, jeśli urządzenie było dotychczas uruchomione.

Jak czyścić ekran OLED? Inaczej niż LCD?

W naszych domach dominują telewizory LED z wyświetlaczami LCD, ale coraz częściej stawiamy także na urządzenia z panelami OLED. Są one przeważnie wyraźnie smuklejsze, ponieważ mają inną, pozbawioną wielu dodatkowych elementów konstrukcję. Czy wobec tego należy ich ekrany czyścić inaczej? Odpowiedź brzmi: nie – należy postępować zupełnie tak samo jak w przypadku wyświetalczy ciekłokrystalicznych (LCD).

Nie tylko ekran – jak dbać o telewizor?

Do czyszczenia obudowy telewizora można użyć tej samej, suchej lub spryskanej delikatnym środkiem ścierki z mikrofibry. Kurz z ciasnych przestrzeni (między innymi na łączeniach elementów obudowy czy też telewizora z podstawą) możesz wymieść miotełką, a jeśli porty USB i HDMI również wymagają interwencji, najlepiej sprawdzi się sprężone powietrze (w żadnym wypadku nie wygrzebuj brudu i kurzu ostrymi przyrządami, takimi jak igła czy szpikulec, bo możesz uszkodzić gniazda w TV).

Dobrym zwyczajem jest także skorzystanie z odkurzacza raz na miesiąc lub dwa. Ustaw najmniejszą moc i na przykład ssawką szczelinową pozbądź się kurzu nagromadzonego w okolicach otworów wentylacyjnych. Dzięki temu unikniesz przegrzewania się telewizora.



Tak należy dbać o TV (ilustracja: Sony).

Na koniec warto też wspomnieć o tym, co nie jest częścią samego telewizora, a równocześnie wymaga największego czyszczenia. Chodzi rzecz jasna o pilot, który co chwilę dotykamy. Należy go regularnie czyścić, najlepiej ściereczką nawilżoną wodnym roztworem jakiegoś neutralnego detergentu. Po takim czyszczeniu wytrzyj tylko pilot na sucho – i gotowe.

A co z resztą sprzętu w domu?

W domu masz też pewnie dużo innej delikatnej elektroniki i z tymi innymi urządzeniami należy postępować podobnie. Kierując się tymi samymi zasadami zadbasz o zestaw kina domowego czy też jego uproszczoną wersję, czyli soundbar. Wprawdzie w przypadku głośników sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ale da się to szybko ogarnąć. Do czyszczenia gumowych elementów można wykorzystać środki takie jak Sonax (lecz pod żadnym pozorem nie dotykaj kopułki wysokotonowej), ale poza tym wystarczy sprężone powietrze i ściereczki z mikrofibry.

Podobnego traktowania jak ekrany telewizorów wymagają także komputerowe monitory oraz wyświetlacze w laptopach. Krótko mówiąc: delikatnym środkiem delikatnie spryskaj delikatną ściereczkę i delikatnymi ruchami pozbądź się kurzu i zabrudzeń.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.