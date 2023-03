Jaka lodówka będzie najlepsza? To pytanie, z którym w pewnym momencie trzeba się zmierzyć. Wybór jest olbrzymi, co wcale nie ułatwia zadania. Aby pomóc ci w odnalezieniu idealnego sprzętu dla ciebie, opracowaliśmy ten ranking.

Najlepsze lodówki do polskiego domu. Podpowiadamy, co wybrać

Przedstawiamy ranking lodówek wolnostojących, w którym znajdziesz najlepsze lodówki w cenach od 1000 do około 5000 złotych. Znalazły się tu urządzenia dla mniej i bardziej wymagających użytkowników; dla jednej lub dwóch osób, a także większej rodziny. Zależało nam na różnorodności, dzięki czemu – mamy nadzieję – uda ci się znaleźć tutaj model dostosowany właśnie do ciebie, twoich potrzeb i osobistych preferencji. Przygotowaliśmy kilka wskazówek oraz zestawienie 10 lodówek, które – naszym zdaniem – najbardziej zasługują dziś na zakup.

Jaka lodówka? Ranking 2023:

Jaką lodówkę wybrać? Klasyczną, side-by-side czy french door?

Zacznijmy od tego, że lodówki można podzielić na kilka kategorii według ich konstrukcji:

klasyczne lodówki dwudrzwiowe mają zamrażalnik pod chłodziarką (lub – rzadko – na odwrót),

lodówki dwudrzwiowe mają zamrażalnik pod chłodziarką (lub – rzadko – na odwrót), multidoor to większe lodówki 3- lub 4-drzwiowe, w których zamrażalnik znajduje się pod chłodziarką,

to większe lodówki 3- lub 4-drzwiowe, w których zamrażalnik znajduje się pod chłodziarką, side-by-side to lodówki, w których (zwykle duży) zamrażalnik znajduje się obok chłodziarki,

to lodówki, w których (zwykle duży) zamrażalnik znajduje się obok chłodziarki, french door to lodówki, w których chłodziarka bez słupka dzielącego ma parę drzwi, a zamrażarka jest jedną lub dwiema szufladami.

Każdy typ konstrukcji ma swoje wady i zalety. Szeroka strefa chłodząca w lodówkach french door ułatwia przechowywanie długich produktów, urządzenia side-by-side ułatwiają dostęp do produktów w zamrażarce, a multidoory pomagają zaoszczędzić energię, umożliwiając dostanie się do określonego towaru bez konieczności otwierania całej lodówki. Te klasyczne modele natomiast zajmują najmniej miejsca, co nie jest bez znaczenia w kuchniach o ograniczonej powierzchni.

Przy wyborze lodówki zwróć też uwagę na jej klasę energetyczną, wszak jest to sprzęt, który działa 24 godziny na dobę. Zerknij także na rodzaj sterowania (elektroniczne jest wygodniejsze i bardziej precyzyjne niż mechaniczne) oraz głośność działania (która nie powinna przekraczać 40 dB). Za podstawowe technologie należy uznać No Frost (czyli system eliminujący osadzanie się szronu i tym samym konieczność rozmrażania urządzenia) oraz (różnie nazywane) rozwiązania odpowiadające za równomierne rozprowadzanie powietrza. Dopasuj do swoich potrzeb także zestaw akcesoriów (półek, pojemników i szuflad). Wśród dodatkowych funkcji dostępnych w przystępnej cenie znajdują się ponadto: dystrybutor zimnej wody oraz kostkarka do lodu.

Oto nasz ranking lodówek wolnostojących

Beko RCSA300K30WN – tania i dobra lodówka do 1500 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Beko RCSA300K30WN to lodówka, której niewątpliwym atutem jest cena. Nie tylko sama w sobie, ale też w stosunku do oferowanej jakości. To po prostu bardzo dobra lodówka do 1500 złotych. Pojemność chłodziarki wynosi 204 l, a kolejne 87 l mamy w zamrażarce, więc miejsca na przechowywanie żywności jest wystarczająco dużo dla pary, a i dla rodziny 2+1 może okazać się w sam raz. Rozmieszczenie produktów wewnątrz urządzenia ułatwiają półki i szuflady, a po stronie plusów na pewno należy też zapisać relatywnie ciche działanie. Z kolei największym minusem tej lodówki jest brak systemu No Frost, przez co konieczne jest jej regularne rozmrażanie. To jedyny model pozbawiony tego systemu w naszym rankingu. Najważniejsze cechy: Konstrukcja wolnostojąca

Klasa energetyczna F

Roczne zużycie energii 283 kWh

Poziom hałasu 38 dB

Pojemność chłodziarki 204 l

System no frost nie

Candy Fresco CCE4T618EW – dobra i tania lodówka z No Frost Ocena benchmark.pl









4,6/5 Candy Fresco CCE4T618EW to wciąż niedroga, ale już wyraźnie lepiej wyposażona lodówka. Ma system No Frost (eliminujący konieczność rozmrażania urządzenia) i ma też technologię Air Plus+ (która dba o równomierne rozprowadzanie temperatury wewnątrz). W środku znajduje się również dobrze przemyślany system półek dostosowanych do produktów o różnych gabarytach, dodatkowo można te półki przesuwać, tworząc łącznie około 100 różnych konfiguracji. Ponadto lodówka jest cicha i całkiem energooszczędna, a przysłowiową wisienką na torcie jest aplikacja umożliwiająca sterowanie urządzeniem z poziomu telefonu. Jeśli zaś chodzi o pojemność, to w chłodziarce mamy 222 l, a w zamrażarce – 119 l. Najważniejsze cechy: Konstrukcja wolnostojąca

Klasa energetyczna E

Roczne zużycie energii 256 kWh

Poziom hałasu 39 dB

Pojemność chłodziarki 222 l

System no frost tak

LG GBP31DSLZN – niezawodna lodówka do 2500 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Czasem warto wydać więcej na start, by zaoszczędzić z czasem. W przypadku lodówki LG GBP31DSLZN osiągniemy to po pierwsze dzięki niższemu zużyciu energii, a po drugie – dzięki niezawodności. O tej ostatniej świadczy aż 10-letnia gwarancja na serce urządzenia, którym jest inwerterowa sprężarka liniowa. Element ten minimalizuje także wahania temperatury wewnątrz, przedłużając żywotność produktów spożywczych. Na warzywa i owoce przeznaczona jest specjalna komora świeżości (Fresh Zone), a w rozmieszczeniu reszty towaru pomagają szklane półki. Jeśli chodzi o miejsce, to chłodziarka ma pojemność 234 l, a zamrażarka – 107 l. Do tego technologia DoorCooling+ przyspiesza chłodzenie, a system No Frost zapobiega osadzaniu się szronu. Najważniejsze cechy: Konstrukcja wolnostojąca

Klasa energetyczna E

Roczne zużycie energii 253 kWh

Poziom hałasu 36 dB

Pojemność chłodziarki 234 l

System no frost tak

Samsung Bespoke RB34A6B2F22 – świetna lodówka na lata Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sprzętem na lata jest również (także wyposażony w kompresor z 10-letnią gwarancją) Samsung Bespoke RB34A6B2F22. Nawet bardziej, ponieważ urządzenie reprezentuje rodzinę Bespoke, umożliwiającą 1) rozbudowę lodówki o kolejne moduły wraz z powiększającą się rodziną oraz 2) wygodną wymianę frontów, by dostosować urządzenie do nowego wystroju kuchni. Dzięki cienkim ściankom ma zaskakująco dużą pojemność jak na swój rozmiar (230 l w chłodziarce i 114 l w zamrażarce), a przy tym działa wyjątkowo cicho. Na tej półce zupełnie nie dziwi też obecność systemu No Frost, technologii odpowiedzialnej za równomierne rozprowadzanie temperatury czy szuflady zapewniającej odpowiednie warunki do przechowywania warzyw i owoców. Najważniejsze cechy: Konstrukcja wolnostojąca

Klasa energetyczna F

Roczne zużycie energii 295 kWh

Poziom hałasu 35 dB

Pojemność chłodziarki 230 l

System no frost tak

Samsung RB38T776CB1 – cicha i energooszczędna lodówka do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejny w naszym zestawieniu model tego producenta to lodówka, która zdumiewa energooszczędnością. Chłodziarko-zamrażarka Samsung RB38T776CB1 spełnia wymogi klasy energetycznej C, co plasuje ją w ścisłej czołówce. Wiele swoich cech dzieli z wyżej wymienionym urządzeniem (między innymi cienkie ścianki, cichą pracę oraz technologie No Frost i All-Around Cooling). Oferuje także tryb wakacji (w którym zużywa jeszcze mniej energii) i emituje alarm otwartych drzwi, a świetnym rozwiązaniem jest także umieszczony na froncie panel sterowania, dzięki czemu zmiana temperatury nie wymaga otwierana drzwi i wpuszczania ciepła do środka. Pojemność wynosi 276 l (chłodziarka) + 114 l (zamrażarka). Najważniejsze cechy: Konstrukcja wolnostojąca

Klasa energetyczna C

Roczne zużycie energii 169 kWh

Poziom hałasu 35 dB

Pojemność chłodziarki 276 l

System no frost tak

Whirlpool WB70I 952 X AQUA – duża lodówka z dystrybutorem wody Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jak sama nazwa wskazuje Whirlpool WB70I 952 X AQUA to lodówka z dystrybutorem wody. To bardzo przydatne rozwiązanie, zwłaszcza latem, zapewniające dostęp do schłodzonej wody bez konieczności kupowania jej w plastikowych butelkach. Na tym oczywiście atuty urządzenia się nie kończą. Oferuje ono również komorę Fresh Box 0° do przechowywania mięsa i ryb, a także szufladę Fresh Box+ z suwakiem wilgotności – na warzywa i owoce. Do tego dochodzi oczywiście pełny No Frost, a zastosowany kompresor obniża zużycie energii elektrycznej. Ten ostatni jest też niezawodny, o czym świadczy 15-letnia gwarancja producenta. Propozycja marki Whirlpool cechuje się również bardzo dużą pojemnością: aż 304 l w chłodziarce i 153 l w zamrażarce. Najważniejsze cechy: Konstrukcja wolnostojąca

Klasa energetyczna E

Roczne zużycie energii 290 kWh

Poziom hałasu 37 dB

Pojemność chłodziarki 304 l

System no frost tak

MPM 434-SBF-04 – 4-drzwiowa lodówka dla dużej rodziny Ocena benchmark.pl









4,6/5 MPM 434-SBF-04 otwiera w naszym rankingu sekcję urządzeń wielodrzwiowych. Ten konkretny model reprezentuje kategorię 4-drzwiowych lodówek multidoor, w których zamrażalnik klasycznie montowany jest na dole, ale dostępu do niego (podobnie jak do chłodziarki) strzeże para drzwi, a nie tylko jedne. Sprzęt oddaje do dyspozycji użytkownika 271 l w chłodziarce i 150 l w zamrażarce. Oczywiście nie zabrakło ani systemu No Frost, ani technologii równomiernego rozprzestrzeniania powietrza (tutaj nazwanego Multi Flow). Dwie szuflady pomagają w utrzymaniu jedzenia w dobrej kondycji przez dłuższy czas, a szerokie półki pozwalają na wygodne rozmieszczenie produktów. Dopełnieniem całości są specjalne tryby działania: „ECO”, „WAKACJE” i „SUPER”. Najważniejsze cechy: Konstrukcja wolnostojąca

Klasa energetyczna E

Roczne zużycie energii 280 kWh

Poziom hałasu 39 dB

Pojemność chłodziarki 271 l

System no frost tak

Amica FY3279.6GDFB – stylowa lodówka typu french door Ocena benchmark.pl









4,6/5 Amica FY3279.6GDFB to stylowa lodówka typu french door, czyli taka, której zamrażarka jest szufladą (a w tym przypadku nawet dwiema szufladami). Ma ona konkretnie pojemność 129 l, podczas gdy dwudrzwiowa chłodziarka oferuje 228 l. Producent zadbał o system No Frost, któremu towarzyszy technologia NanoFresh redukujące nieprzyjemne zapachy w środku. Praktyczne akcesoria ułatwiające zachowanie porządku, specjalne tryby odpowiadające na rozmaite potrzeby oraz wygodne sterowanie za pomocą panelu na drzwiach to kolejne atuty, którymi przykuwa uwagę ten sprzęt polskiego producenta. Jego plusem jest także stosunkowo nieduże zużycie energii. Najważniejsze cechy: Konstrukcja wolnostojąca

Klasa energetyczna E

Roczne zużycie energii 260 kWh

Poziom hałasu 39 dB

Pojemność chłodziarki 228 l

System no frost tak

Samsung RS67A8810S9 – nowoczesna lodówka side-by-side Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na koniec: dwie lodówki side-by-side, a więc takie, w których zamrażarka znajduje się obok chłodziarki, a nie pod nią. Jednym z najlepszych modeli w przystępnej cenie jest Samsung RS67A8810S9 o pojemności 409 l + 225 l. Oferuje oczywiście No Frost i równomierne rozprowadzanie powietrza, ale też dystrybutor wody i kostkarkę, czyli dwa elementy, które latem robią naprawdę dobrą robotę, przynosząc ukojenie na życzenie. W środku możemy też liczyć na funkcjonalne półki, pojemniki i szuflady, a sercem urządzenia jest kompresor Digital Inverter – energooszczędny, cichy i na tyle trwały, że producent udziela na niego 10-letnią gwarancję. Nowoczesny, stylowy design to już tylko przysłowiowa wisienka na torcie. Najważniejsze cechy: Konstrukcja wolnostojąca

Klasa energetyczna F

Roczne zużycie energii 395 kWh

Poziom hałasu 36 dB

Pojemność chłodziarki 409 l

System no frost tak

LG GSJV90PZAF – lodówka side-by-side dla dużej rodziny Ocena benchmark.pl









4,6/5 Wieńcząca ranking lodówka LG GSJV90PZAF również reprezentuje gatunek side-by-side i dzięki dużej pojemności (416 l + 219 l) dobrze sprawdzi się w domu dużej rodziny. Zresztą nie są to jedyne punkty wspólne z wyżej wspomnianym modelem Samsunga – tu także możemy liczyć na No Frost, sprawny obieg powietrza, praktyczne akcesoria oraz zintegrowany dystrybutor wody i kostkarkę. LG dorzuca jednak do tego rozwiązanie Door-in-Door umożliwiające uzyskanie dostępu do najważniejszych produktów (np. napojów) bez konieczności otwierania całej lodówki. Plusem jest również możliwość wygodnego sterowania urządzeniem z poziomu aplikacji na telefon (ta pozwala nie tylko zmieniać ustawienia, ale też rozwiązywać ewentualne problemy). Najważniejsze cechy: Konstrukcja wolnostojąca

Klasa energetyczna F

Roczne zużycie energii 437 kWh

Poziom hałasu 36 dB

Pojemność chłodziarki 416 l

System no frost tak

Nasz ranking kończy się w miejscu, w którym na dobrą sprawę zaczynają się najbardziej wypasione modele. Tworząc to zestawienie zależało nam jednak na tym, by było jak najbardziej praktyczne, a więc zawierało urządzenia (stosunkowo) przystępne cenowo, na które większość z nas rzeczywiście będzie chciała i będzie mogła sobie pozwolić. Jeśli jednak masz jakieś pytania dotyczące także tych droższych modeli – to podobnie jak te związane z urządzeniami obecnymi w rankingu – możesz zadać je w sekcji komentarzy.