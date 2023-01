Jaki czajnik elektryczny z regulacją temperatury? Ranking 2023:

Ranking zamyka WMF Lono. To wyjątkowy czajnik elektryczny, bo wyposażony w zaparzacz do herbaty. Sprawia to, że to samo urządzenie może pełnić funkcję podgrzewacza wody, jak i dzbanka. Wyjmowany koszyczek nadaje się zarówno do herbaty liściastej, jak i w torebkach. Lono ma pojemności 1,7 litra, która powinna okazać się wystarczająca dla większości osób, a możliwość regulacji temperatury wody między 60 a 100 stopni Celsjusza sprzyja przygotowywaniu różnych rodzajów herbaty. Trudno też nie być zadowolonym z tempa gotowania wody, co jest z kolei zasługą grzałki o bardzo wysokiej mocy (3000 W). Wygodne sterowanie, ergonomiczny uchwyt, utrzymywanie temperatury i system filtracyjny również są tu obecne, no ale na tej półce cenowej to już absolutny standard.

Najważniejsze cechy: Pojemność zbiornika na wodę 1700 ml

Moc 3000 W

Obrotowa podstawa tak

Chowanie przewodu tak

Grzałka płytowa