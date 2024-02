Jakie głowice termostatyczne wybrać? Jak działa inteligentny termostat i czym jest inteligentna głowica termostatyczna? Na te pytania odpowiadamy w naszym zestawieniu, polecając sprawdzone i cenione głowice termostatyczne.

Czym jest inteligentne ogrzewanie?

Inteligentne ogrzewanie stanowi istotny element w ramach systemów smart home. Jego istotą jest zdalna kontrola temperatury w mieszkaniu, często także automatyczna. Kluczowym elementem są inteligentne głowice termostatyczne, czyli nowoczesne pokrętła do kaloryferów wyposażone w zaawansowane technologie. W niniejszym rankingu skupiamy się na prezentacji najlepszych dostępnych na rynku głowic termostatycznych.

Koszt wdrożenia systemu inteligentnego ogrzewania wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych, uzależniony zarówno od wielkości mieszkania, jak i wybranego producenta. Wraz z wyższą ceną zazwyczaj idą dodatkowe funkcje oraz lepsze wykonanie. O szczegółach wspomnimy za chwilę...

Jaka głowica termostatyczna sterowana telefonem? Nasz ranking 2024:

Jak działa inteligentny termostat? Czym jest inteligentna głowica termostatyczna?

Termin „inteligentny” w kontekście technologicznym odnosi się do urządzenia, które jest połączone z siecią oraz zdolne do wykonywania zadań w trybie automatycznym. W przypadku termostatów i głowic termostatycznych, oznacza to możliwość zdalnej regulacji temperatury z dowolnego miejsca w domu lub spoza mieszkania, oraz programowania harmonogramów. Harmonogramy te umożliwiają określenie zmian temperatury w określonych dniach i godzinach, a także kontrolę nad włączaniem, wyłączaniem lub modyfikacją działania grzejników.

W bardziej przystępny sposób można powiedzieć, że inteligentna głowica termostatyczna to nic innego jak pokrętło do kaloryfera, które można sterować za pomocą telefonu. Zastępuje ona tradycyjną głowicę, umożliwiając elastyczne dostosowywanie do różnych typów instalacji w mieszkaniu. Jej fundamentalna funkcja polega na kontrolowaniu włączania i wyłączania grzania w zależności od temperatury w danym pomieszczeniu. Z kolei inteligentny termostat łączy ze sobą różne głowice w sieć, umożliwiając wygodną kontrolę temperatury w całym mieszkaniu.

Jak sterować grzejnikami za pomocą smartfona?

Nowoczesne i inteligentne głowice oferują dodatkowo możliwość kontroli temperatury bezpośrednio z poziomu telefonu. Wystarczy sparować takie urządzenie z dedykowaną aplikacją mobilną producenta (szczegółowe informacje dostępne na stronie producenta oraz w instrukcji obsługi). Interfejsy poszczególnych aplikacji mogą nieco się różnić, jednak ogólnie rzecz biorąc, proces jest bardzo podobny. Na głównym ekranie wybierasz konkretny grzejnik lub pokój, a następnie za pomocą przycisków „+” i „–” ustawiasz pożądaną temperaturę.

Jak ustawić temperaturę na termostacie, głowicy termostatycznej lub w aplikacji?

Systemy inteligentnego ogrzewania zazwyczaj oferują trzy różne sposoby regulacji temperatury: manualnie (bezpośrednio na głowicy lub termostacie), poprzez dedykowaną aplikację na telefonie lub tablecie, oraz za pomocą komendy głosowej (np. poprzez Asystenta Google, Siri czy Amazon Echo).

W przypadku wahania, jaka temperatura byłaby najodpowiedniejsza do ustawienia, przyjęło się następujące zalecenia: 14-16 stopni Celsjusza na korytarzu i w pomieszczeniach rzadko używanych, 17-19 stopni Celsjusza w sypialni, 19-21 stopni Celsjusza w pokojach mieszkalnych i jadalni, oraz 21-23 stopnie Celsjusza w łazience. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli nie ma przeciwwskazań, można również zastosować niższą temperaturę – każdy stopień Celsjusza mniej przekłada się na obniżenie zużycia energii o około 6%.

(foto: Netatmo)

Ile kosztuje głowica termostatyczna?

Niestety wysokie ceny głowic termostatycznych stanowią główny powód, dla którego wielu ludzi zastanawia się nad zainstalowaniem inteligentnego systemu ogrzewania w swoim domu. Koszt nabycia pojedynczej głowicy oscyluje zazwyczaj w przedziale od 150 do 450 złotych, przy czym w optymalnym scenariuszu potrzebujesz tylu głowic, ile masz kaloryferów. W przypadku typowego dwupokojowego mieszkania, koszty trzeba pomnożyć przez cztery, natomiast w średniej wielkości domu jednorodzinnym – przez sześć lub osiem.

Dodatkowo, wydatki na same głowice to jeszcze nie koniec, ponieważ aby uczynić je w pełni funkcjonalnymi, konieczne jest posiadanie centrali smart home, inteligentnego termostatu lub przynajmniej bramki łączności. Ta ostatnia jest zazwyczaj najtańszą opcją, kosztującą zwykle od 100 do 200 złotych, jednak za zaawansowane urządzenia wymienione wcześniej trzeba już zapłacić około 800-1000 złotych. W rezultacie, system inteligentnego ogrzewania często generuje koszty rzędu kilku tysięcy złotych.

Dlaczego warto postawić na inteligentne ogrzewanie?

Mimo stosunkowo wysokich kosztów, warto rozważyć wprowadzenie inteligentnego ogrzewania do domu. Po pierwsze, początkowa inwestycja może przynieść zwrot w postaci znacznie niższych rachunków za ogrzewanie. Głowica termostatyczna z funkcją ustawiania czasu pozwala na efektywne działanie tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, bez negatywnego wpływu na nasz komfort (np. podgrzewanie mieszkania przed naszym powrotem, ale bez konieczności ciągłego działania, gdy nas w nim nie ma). Niektóre modele dodatkowo posiadają czujniki otwartego okna, automatycznie wyłączające ogrzewanie, gdy okno zostaje otwarte.

Jak zainstalować głowicę termostatyczną?

Instalacja inteligentnej głowicy termostatycznej jest super prosta. Wystarczy zdjąć starą głowicę, następnie wybrać odpowiedni adapter (jego identyfikację ułatwi ci instrukcja obsługi dołączona do produktu) i wreszcie założyć nową głowicę.

Głowice termostatyczne Netatmo – inteligentne ogrzewanie dobrej klasy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Inteligentne głowice termostatyczne Netatmo cieszą się uznaniem jako jedne z najczęściej wybieranych i najlepiej ocenianych na rynku. Choć nie są najtańsze, ich cena odzwierciedla solidne wykonanie oraz estetyczny design. Ponadto, oferują szereg praktycznych funkcji, takich jak tryb nocny, harmonogramy czy wykrywanie otwartego okna. Aplikacja Netatmo Energy zapewnia przejrzysty interfejs w języku polskim oraz wygodne sterowanie, co sprawia, że komfort obsługi jest na najwyższym poziomie. Całość działa w oparciu o Wi-Fi i jest kompatybilna z systemami Google Home, Apple HomeKit oraz IFTTT. W pudełku znajdują się także adaptery zapewniające kompatybilność z grzejnikami najpopularniejszych producentów. Warto zaznaczyć, że powyższe głowice stanowią jedynie uzupełnienie zestawu, który można dostosować do indywidualnych potrzeb, dokupując tyle głowic, ile jest potrzebne. W zależności od typu ogrzewania w domu, zalecane jest najpierw zakupienie mostka lub zestawu NVP-EN (w przypadku ogrzewania komunalnego) lub Inteligentnego Termostatu (w przypadku własnej instalacji).

Głowice termostatyczne Hama – tanie inteligentne ogrzewanie do domu Ocena benchmark.pl









4,4/5 Przykładem niedrogiego, a jednocześnie godnego polecenia zestawu inteligentnego ogrzewania jest system Hama. Pakiet startowy, oznaczony numerem 176593, kosztuje niewiele, a w jego skład wchodzi jednostka centralna oraz dwie atrakcyjnie wyglądające głowice termostatyczne. Całość cechuje się wysoką funkcjonalnością, umożliwiając zarówno ręczne ustawianie temperatury, jak i tworzenie szczegółowych harmonogramów. Do obsługi systemu można skorzystać zarówno z aplikacji Hama Smart Home, jak i Asystenta Google, który działa w sposób zadowalający. Zestaw można oczywiście rozbudować o dodatkowe głowice termostatyczne, oznaczone numerem 176592. Podobnie jak w przypadku Meross czy SETTI+, za każdą sztukę trzeba zapłacić około 200 złotych.

Głowice termostatyczne Meross – dobre rozwiązanie dla oszczędnych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ogrzewanie można z powodzeniem zrealizować względnie niedrogo, a dobrym do tego celu zestawem jest Meross MTS150HHK, który stanowi doskonały przykład. W cenie niższej niż dodatkowa głowica Netatmo lub Somfy, otrzymujemy kompletny zestaw startowy, zawierający jedną głowicę i inteligentny hub (do którego w razie potrzeby można dołączyć kolejne głowice). Pomimo atrakcyjnej ceny, to urządzenie doskonale się sprawdza, oferując nawet tak przydatne funkcje, jak harmonogramy czy wykrywanie otwartych okien. Co więcej, całość jest kompatybilna z inteligentnymi systemami Google, Apple, Amazon i Samsung. Do zawartej w powyższym zestawie centralki można podłączyć nawet 16 głowic termostatycznych Meross MTS150HK, a cena każdej z nich wynosi niespełna 200 złotych.

Głowice termostatyczne Somfy – sprawdzona podstawa smart home Ocena benchmark.pl









4,7/5 Głównym konkurentem dla marki Netatmo, obecnej w naszym rankingu, jest Somfy, którego inteligentne głowice termostatyczne oferują równie szeroką funkcjonalność. Producent ten przyjął nieco odmienną koncepcję estetyki, zamiast cylindrycznej formy postawiając na bardziej kanciastą konstrukcję. Urządzenie umożliwia regulację temperatury na trzy sposoby: manualnie, korzystając z aplikacji mobilnej TaHoma Premium, lub poprzez komendy głosowe (Asystent Google lub Siri od Apple). Dodatkowo, nie brakuje funkcji takich jak wykrywanie otwartego okna, programowanie harmonogramów czy trybu nocnego. Głowica termostatyczna Somfy uzyskuje pełną funkcjonalność jedynie w połączeniu z centralą smart home TaHoma Switch. Co istotne, to jedno urządzenie pozwala na podłączenie komponentów związanych nie tylko z inteligentnym ogrzewaniem, ale również innymi elementami automatyki domowej, takimi jak oświetlenie, bramy, gniazdka czy czujniki. Dzięki temu użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad mieszkaniem, dostępną z dowolnego miejsca na świecie.

Głowice termostatyczne Appartme - niedrogie inteligentne ogrzewanie Ocena benchmark.pl









4,3/5 Klasyczne pod kątem designu głowice Appartme to dobra alternatywa dla niektórych szerzej rozpoznawanych marek. Funkcjonalnie to sprawdzone rozwiązania, a i cenowo będzie to ze wszech miar optymalny wybór. Głowice oferują sterowanie z poziomu smartfona i potrafią działać w oparciu o ustawiony harmonogram. Na plus - ale należy dziś tego oczekiwać - jest sterowanie głosowe z wykorzystaniem Asystenta Google, a zapominalscy docenią czujnik otwarcia okien wbudowany w głowicę, który potrafi wychwycić spadek temperatury podczas wietrzenia pomieszczenia i wstrzymać ogrzewanie.





W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.